Transformarea camerelor video din orașele României, o lovitură pentru buzunarul șoferilor. Cum devin radare fixe, planul ambițios al Poliției Române

Poliția Română pregătește cea mai amplă transformare a sistemului de supraveghere rutieră din ultimii ani. În curând, camerele video instalate de primării și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) ar putea fi convertite în radare fixe capabile să calculeze viteza medie a fiecărei mașini. Proiectul, aflat deja în faza de pregătire legislativă, ar putea schimba radical modul în care sunt sancționate abaterile rutiere și ar aduce România mai aproape de standardele europene în materie de siguranță rutieră.

Potrivit reprezentanților Ministerului Afacerilor Interne (MAI), modificările vor fi incluse în noua formă a OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice , care urmează să intre în dezbatere publică în perioada următoare. Esența proiectului este clară: integrarea tuturor camerelor existente – de la nivel local și național – într-un sistem informatic unic, complet automatizat, care să detecteze automat depășirile de viteză și să emită sancțiunile fără intervenție umană.

Cum vor fi transformate camerele video în radare fixe

Noul sistem, denumit e-SIGUR , a fost operaționalizat parțial încă din 1 ianuarie 2025, iar acum intră într-o fază de extindere. Poliția Rutieră utilizează deja peste 700 de camere mobile – inclusiv radare pe trepied – dar planul MAI presupune conectarea lor cu mii de camere fixe montate în orașe și pe drumurile naționale.

„Creăm premisele integrării în sistemul e-SIGUR a camerelor administrației publice locale și ale CNAIR, pentru procesarea unui volum masiv de date”, a declarat chestorul-șef Bogdan Despescu , șeful Poliției Române.

Această integrare va permite monitorizarea automată a traficului în timp real, fără prezența fizică a agenților. Algoritmii sistemului vor calcula nu doar viteza instantanee, ci și viteza medie a unui vehicul între două puncte de control.

De exemplu, dacă o mașină parcurge o distanță între două camere într-un interval mai scurt decât cel permis de limita legală de viteză, sistemul va genera automat o alertă și va transmite datele pentru emiterea procesului-verbal. Practic, șoferul care circulă constant peste limita admisă, chiar fără a fi surprins în momentul exact al depășirii, va fi amendat pentru întreaga distanță parcursă cu viteză ilegală.

Ce înseamnă conceptul de „viteză medie” și cum se aplică

Modelul de măsurare a vitezei medii este deja folosit în țări precum Austria, Spania sau Țările de Jos, unde a redus semnificativ accidentele grave. În România, principiul este același: timpul în care un vehicul ajunge de la o cameră la alta este comparat cu durata legală pentru limita de viteză pe sectorul respectiv.

Un exemplu concret este autostrada București–Pitești, cu o lungime de aproximativ 130 km. La o viteză legală de 130 km/h, drumul nu poate fi parcurs în mai puțin de o oră. Dacă sistemul detectează că o mașină ajunge în 40 de minute, va calcula o viteză medie de 195 km/h , iar șoferul va fi sancționat automat cu suspendarea permisului pentru 90 de zile.

Sistemul nu se limitează însă la autostrăzi. Camerele urbane, deja montate pentru supraveghere generală, pot fi folosite și pe bulevarde intens circulate, unde viteza maximă este de 50 km/h. Prin urmare, în multe orașe, simpla trecere între două intersecții poate genera amenzi automate dacă timpul de parcurgere este mai scurt decât cel corespunzător limitei legale.

Cum se vor aplica amenzile și cine va răspunde

Proiectul de modificare a legii introduce și un mecanism simplificat de sancționare. Dacă proprietarul mașinii este și conducătorul obișnuit al acesteia, procesul-verbal va fi emis direct pe numele său , fără a mai fi nevoie de procedura de identificare a șoferului.

„Introducem un mecanism simplificat de constatare a sancțiunilor. Proprietarul va primi procesul-verbal direct, iar confirmarea că el a condus vehiculul se va face automat, fără alte formalități”, a explicat șeful Poliției Române.

Dacă totuși vehiculul era condus de altcineva, proprietarul va putea transmite online numele persoanei aflate la volan. În acest caz, amenda inițială se va anula automat, iar sancțiunea va fi emisă pe numele șoferului indicat.

Ce impact va avea proiectul asupra șoferilor

Sistemul e-SIGUR promite să crească eficiența controalelor și să reducă riscul de accidente, dar aduce și o schimbare majoră pentru șoferi. Practic, nu va mai fi nevoie de radare mobile sau filtre de poliție pentru ca o abatere de viteză să fie sancționată. În plus, camerele vor funcționa non-stop, inclusiv pe timp de noapte sau în weekend.

Pentru mulți conducători auto, această transformare ar putea însemna amenzi mai dese și pierderea mai rapidă a permisului de conducere, în special pe segmentele unde se circulă constant peste limita admisă.

În același timp, proiectul este privit de autorități ca o investiție strategică în siguranța rutieră. Scopul final este reducerea cu 50% a accidentelor grave până în 2030, printr-o monitorizare inteligentă și automatizată a traficului la nivel național.