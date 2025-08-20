Trailerul pentru sezonul al doilea al serialului Fallout este aici: Ce te așteaptă la continuarea adaptării jocului video

Ultima ora
TEHNOLOGIE
Serialul Fallout revine cu un al doilea sezon extrem de așteptat, iar noul teaser confirmă ceea ce fanii sperau de la început: acțiunea se mută în New Vegas, unul dintre cele mai iubite decoruri din întreaga franciză.

După succesul răsunător al primului sezon Fallout, încununat cu 16 nominalizări la premiile Emmy și o victorie pentru Outstanding Music Supervision, adaptarea Amazon promite să ducă povestea și mai departe, adânc în inima deșertului post-apocaliptic.

New Vegas și întâlnirea cu Mr. House, printre surprize

Sezonul 1 s-a încheiat cu o destinație clară: Hank MacLean (interpretat de Kyle MacLachlan) se îndrepta spre New Vegas după conflictul cu fiica sa, Lucy (Ella Purnell). Acum, teaserul confirmă că orașul cazinourilor ruinate va fi scena centrală a noilor episoade, scrie Mashable.

Lucy și Ghoul-ul (Walton Goggins) pornesc pe urmele lui Hank, în timp ce Maximus (Aaron Moten) și Frăția Oțelului se pregătesc pentru o confruntare majoră.

Trailerul oferă și primele cadre din trecutul lui Cooper Howard, identitatea de dinaintea transformării Ghoul-ului, care ajunge în Las Vegas și se intersectează cu nimeni altul decât Robert House (Justin Theroux), enigmaticul conducător al New Vegas-ului, binecunoscut jucătorilor din Fallout: New Vegas.

Legiunile lui Caesar, dar și detalii despre apariția unui Deathclaw

Nostalgia fanilor nu se oprește aici. Trailerul introduce și Legiunea lui Caesar, o facțiune nemiloasă echipată pentru război, alături de cea mai temută creatură din jocuri: Deathclaw-ul. Confirmarea apariției acestui monstru iconic ridică miza tensiunii și promite confruntări de proporții epice.

În plus, noile imagini sugerează că sezonul va explora și mai multe flashback-uri pre-război, dezvăluind fragmente esențiale din viața personajelor înainte de apocalipsă.

Acest balans între trecut și prezent a fost deja unul dintre atuurile primului sezon și pare să joace un rol central și acum.

Fallout, între joc și ecran

Prin aducerea lui New Vegas în prim-plan, Amazon și echipa de producție fac o punte directă către unul dintre cele mai apreciate titluri din franciză.

Fanii au cerut ani la rând o revenire la atmosfera unică a acestui oraș, iar acum dorința lor devine realitate pe micile ecrane.

Cu personaje complexe, facțiuni legendare și creaturi de coșmar, Fallout Sezonul 2 se conturează deja ca un pas și mai ambițios decât primul. Iar apariția lui Mr. House și a Deathclaw-ului ar putea transforma continuarea într-un punct de referință pentru adaptările de jocuri video.

