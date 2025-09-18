Tragediile din viața „Marelui Gatsby”. Marele actor Robert Redford și-a îngropat mama, surorile și doi dintre copii

Robert Redford, unul dintre cei mai mari actori ai Hollywoodului, a murit la 89 de ani, pe ranch-ul său din Utah, locul în care a ales să trăiască departe de tumultul marilor studiouri. Alegerea izolării a fost influențată, în mare măsură, de tragediile care i-au însoțit viața încă din copilărie.

Adolescentul Robert Redford și-a îngropat mama și surorile gemene

Născut în 1936, în Santa Monica, sub numele de Charles Robert Redford Jr., actorul a fost fiul unui lăptar devenit contabil. De mic, Redford s-a confruntat cu probleme de sănătate, suferind de o formă ușoară de poliomielită, după ce a fost epuizat de orele petrecute în ocean. El însuși mărturisea că nu era un elev strălucit, dar că viața l-a învățat devreme lecții dure.

Una dintre cele mai grele pierderi a fost aceea a surorilor gemene, care au murit la naștere. Mama lui Redford, Martha, fusese sfătuită de medici să nu mai rămână însărcinată după aducerea lui pe lume, dar dorința de a avea o familie numeroasă a împins-o să riște.

Pierderea gemenelor a lăsat urme adânci în sufletul actorului, care abia intra în adolescență. Drama avea să continue: la 18 ani, Redford și-a pierdut și mama, care a murit în urma unei hemoragii provocate de complicațiile aceleiași sarcini dificile.

„Părea atât de nedrept”, povestea actorul, mulți ani mai târziu. „Dar, într-un fel ciudat, m-a eliberat să plec pe cont propriu, lucru pe care mi-l doream de multă vreme”.

Drumul spre actorie și iubirea pentru natură

După liceu, Robert Redford a obținut o bursă la baseball la Universitatea din Colorado. Totuși, în locul cărților, l-au atras alcoolul și libertatea, dar și munții. Perioada petrecută la Parcul Național Yosemite i-a aprins pasiunea pentru natură, care a rămas una dintre marile sale iubiri.

„Am realizat că natura va fi o parte esențială din viața mea”, spunea el pentru NPR în 2013.

Un an și jumătate petrecut la Paris, în anii 1950, i-a oferit deschiderea către artă și cultură. Întors la Los Angeles, și-a întâlnit prima soție, Lola Van Wagenen, studentă.

Cei doi s-au mutat la New York, unde Redford a urmat cursuri de artă și, la îndemnul unui profesor, a intrat la Academia Americană de Arte Dramatice. Acolo și-a descoperit chemarea: actoria.

Primul copil al actorului a murit la două luni de la naștere

În 1959, Redford și Lola au avut primul lor copil, Scott Anthony Redford. Născut pe 1 septembrie, băiețelul părea să fie începutul unei vieți de familie fericite. Din păcate, după doar două luni și jumătate, Scott a murit din cauza sindromului morții subite a sugarului.

„Aveam doar 21 de ani; soția mea avea 20. Abia ne începeam viețile. Desigur că a fost traumatic”, mărturisea actorul în 2017. „Trebuie să mergi mai departe. Dar ceva de genul acesta nu dispare complet”.

Scott a fost înmormântat la cimitirul din Provo, Utah. Peste ani, Redford avea să recunoască faptul că pierderea l-a marcat pentru totdeauna, chiar dacă a încercat să-și ascundă durerea prin muncă și prin dedicarea față de ceilalți copii.

Blestemul ce părea să se fi așternut peste familia starului

După moartea lui Scott, Redford și Van Wagenen au mai avut trei copii: două fiice și un fiu. Însă dramele nu s-au oprit aici.

În 1983, iubitul fiicei sale Shauna, Sidney Lee Wells, a fost împușcat mortal în Colorado, un eveniment care a zguduit familia și a accentuat tendința actorului de a se retrage din lumina reflectoarelor.

Ani mai târziu, Shauna a trecut printr-un accident auto teribil: mașina i-a ajuns sub apă, dar ea a reușit să supraviețuiască. Episodul a rămas un nou semn că destinul familiei Redford era presărat cu încercări dramatice.

Fiul său, Jamie, a murit la 58 de ani, doborât de o boală severă

În anii ’90, când Redford lucra la filmul „Quiz Show” (1994), fiul său Jamie trecea prin două transplanturi de ficat, din cauza unei boli cronice.

Actorul a fost alături de el la fiecare pas, împărțind întreaga greutate a luptei cu boala. În 2020, tragedia a lovit din nou: Jamie a murit la 58 de ani, răpus de cancerul căilor biliare.

Pentru Redford, pierderea celui de-al doilea copil a fost o lovitură din care nu s-a mai putut recupera complet. Suferința tatălui era vizibilă, chiar dacă actorul își păstra, ca întotdeauna, discreția și demnitatea.

Moștenirea unuia dintre cei mai mari actori de la Hollywood

Pe lângă cariera sa strălucitoare, cu roluri memorabile precum cel din „Marele Gatsby”, Redford și-a lăsat amprenta și prin activismul său pentru protejarea mediului și prin susținerea tinerilor artiști.

Retragerea sa în Utah, pe ranch, nu a fost doar o alegere personală, ci și un mod de a-și regăsi echilibrul într-o viață zguduită de pierderi.

Robert Redford a fost căsătorit de două ori: mai întâi cu Lola Van Wagenen, cu care a împărțit decenii de viață și tragedii, apoi cu Sibylle Szaggars, artistă vizuală și activistă de mediu, alături de care a trăit până la final. Astăzi, actorului din filmul „Marele Gatsby” îi supraviețuiesc două fiice, Shauna și Amy, și șapte nepoți.

Tragediile care i-au însoțit destinul nu au reușit să umbrească însă contribuția sa extraordinară la cinematografie și cultură.

Viața lui Robert Redford, marcată de suferințe profunde, rămâne un exemplu al felului în care un om poate transforma durerea personală într-o moștenire artistică și umană ce va dăinui peste generații.