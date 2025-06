Tragedie în Brazilia: un balon cu aer cald a luat foc în zbor. Opt oameni au murit pe loc VIDEO

Sâmbătă dimineață, orașul Praia Grande din statul Santa Catarina, sudul Braziliei, a fost scena unui accident tragic care a zguduit întreaga țară. Un balon cu aer cald, plin cu turiști, a fost cuprins de flăcări în zbor și s-a prăbușit, provocând moartea a cel puțin opt persoane. Alte 13 persoane au supraviețuit tragediei, unele în stare gravă, potrivit autorităților locale.

Accidentul s-a produs într-o zonă populară pentru zborurile cu balonul, mai ales în luna iunie, când sunt celebrate sărbătorile religioase dedicate sfinților catolici, precum Sfântul Ioan. Activitățile cu balonul atrag an de an mii de turiști în regiune, însă de această dată entuziasmul s-a transformat într-un coșmar.

Scenele surprinse de martori sunt cutremurătoare. Imaginile publicate pe rețelele de socializare arată balonul multicolor cuprins de flăcări, în timp ce cade vertiginos spre sol. Într-un videoclip devenit viral, se aud țipete și exclamații de groază: „Dumnezeule!”, strigă un martor în timp ce coșul balonului se prăbușește.

Un bărbat care a asistat la tragedie a povestit pentru jurnaliști locali cum a văzut „două persoane căzând de sus”, înainte ca întregul coș să se rupă.

„Am alergat să văd ce s-a întâmplat. Era o femeie acoperită de noroi, în stare de șoc, și un bărbat care șchiopăta. Din păcate, am văzut și două cadavre la fața locului”, a relatat el, potrivit CNN .

În urma dezastrului, președintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva, a transmis un mesaj de solidaritate cu familiile victimelor și cu autoritățile locale implicate în intervenția de urgență.

De asemenea, guvernatorul statului Santa Catarina, Jorginho Mello, a confirmat bilanțul preliminar și a exprimat durerea comunității:

Holy crap – Hot Air Balloon catches fire & crashes in Brazil.

Truly the stuff of nightmares. pic.twitter.com/FUswymiWWT

— Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) June 21, 2025