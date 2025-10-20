Tragedie evitată la limită în Buzău. Un avion a aterizat de urgență pe iarbă la Baza Aeriană „Aurel Vlaicu” Boboc. MApN, reacție abia la două zile după incident

Un incident aviatic a zguduit Baza Aeriană ”Aurel Vlaicu” Boboc din județul Buzău, unde o aeronavă IAK-52 a aterizat de urgență pe iarbă, după ce trenul de aterizare nu a funcționat corespunzător. La bord se aflau doi militari, un instructor și un elev, care au fost duși imediat la spital pentru evaluări suplimentare, însă au fost externați rapid, fiind în afara oricărui pericol. Incidentul, surprins în imagini video, a arătat manevrele dificile ale pilotului care, în ultima clipă, a reușit să redreseze aeronava, evitând o tragedie.

Cum s-a produs aterizarea forțată

Potrivit informațiilor publicate, în timpul unui zbor de instruire, echipajul a executat o manevră acrobatică, iar trenul de aterizare nu s-a deschis optim.

În imagini se vede cum avionul IAK-52 a efectuat o întoarcere bruscă în aer și a coborât pe iarbă, evitând coliziunea cu pista și potențiale accidente mult mai grave.

„Joi, 16 octombrie 2025, o aeronavă IAK-52 aparținând Bazei Aeriene de Instruire și Formare a Personalului Aeronautic ‘Aurel Vlaicu’ Boboc, a fost implicată într-un incident, pe timpul unui zbor de instrucție. Echipajul de la bordul aeronavei era format din doi militari, instructor și elev, și se află în afara oricărui pericol. Imediat după incident aceștia au fost transportați cu ambulanța din dotarea bazei aeriene la Spitalul Județean de Urgență Buzău pentru o evaluare suplimentară completă”, au transmis Forțele Aeriene Române.

De ce a reacționat târziu MApN

Deși imaginile au apărut public la doar câteva zile după incident, Ministerul Apărării Naționale a reacționat oficial abia după două zile. Comunicarea întârziată a fost justificată prin necesitatea verificării rapide a situației și prin evaluarea stării celor doi militari. În plus, șeful Statului Major al Forțelor Aeriene a dispus constituirea unei comisii de anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale incidentului.

”Conform procedurilor standard în aceste situații, șeful Statului Major al Forțelor Aeriene a dispus constituirea unei comisii de cercetare a incidentului care analizează cauzele producerii evenimentului”, a precizat sursa citată.

Ce urmează după incident

Autoritățile militare urmează să finalizeze ancheta pentru a identifica eventuale nereguli tehnice sau procedurale și pentru a preveni incidente similare în viitor.

Până atunci, cei doi militari care au trecut prin clipe de groază sunt în siguranță, iar Baza Aeriană ”Aurel Vlaicu” Boboc continuă să își desfășoare activitatea de instruire, cu respectarea procedurilor de securitate.