Trafic feroviar blocat temporar pe ruta București Nord – Băneasa: o persoană a fost lovită mortal de tren

31 aug. 2025 | 17:12
de Andreea Bișinicu

Cuprins
  1. Incident grav pe linia București Nord – Racord Pajura
  2. Trenuri de călători afectate de blocaj
  3. Reacția autorităților și măsurile luate

Duminică după-amiază, circulația feroviară pe ruta București Nord – Băneasa a fost întreruptă temporar, după ce o persoană a fost accidentată mortal de trenul R 8093. Potrivit informațiilor transmise de Compania Națională de Căi Ferate CFR SA, incidentul s-a produs în jurul orei 15:15, pe linia 800, între București Nord și Racord Pajura, un tronson de linie simplă utilizat frecvent pentru traficul feroviar din Capitală.

Incident grav pe linia București Nord – Racord Pajura

Trenul implicat, R 8093, era operat de CFR Călători și circula pe ruta București Nord – București Obor. Impactul a fost fatal pentru persoana aflată pe calea ferată, iar în urma accidentului, circulația trenurilor pe acest sector a fost blocată până la finalizarea intervențiilor necesare.

Compania CFR a precizat că pentru reluarea traficului este nevoie de acordul și sprijinul autorităților competente, astfel încât siguranța călătorilor și a personalului feroviar să fie garantată.

Trenuri de călători afectate de blocaj

Incidentul a perturbat programul mai multor trenuri de călători care urmau să tranziteze zona. Printre acestea se numără R 10184, operat de Transferoviar Călători, ce circula pe ruta Fetești – București Nord, IR 1589, tren de lung parcurs operat de CFR Călători pe ruta București Nord – Constanța, precum și IR 1936, tot al CFR Călători, care circula pe ruta Constanța – Brașov.

Autoritățile feroviare au menționat că, în funcție de evoluția situației, și alte trenuri ar putea înregistra întârzieri. Acestea vor fi ajustate în funcție de Mersul Trenurilor de Călători și de măsurile luate pe moment pentru fluidizarea circulației.

Pentru pasageri, blocajul a însemnat așteptări prelungite și modificări de program, generând disconfort și incertitudine în ceea ce privește continuarea călătoriilor.

Reacția autorităților și măsurile luate

CFR SA a transmis un comunicat oficial prin care și-a exprimat regretul pentru disconfortul creat călătorilor și a subliniat că personalul feroviar al SRCF București depune toate eforturile pentru restabilirea rapidă a circulației.

În paralel, autoritățile competente au intervenit pentru investigarea incidentului și pentru eliberarea căii ferate în condiții de siguranță.

Astfel de evenimente tragice, deși relativ rare, scot în evidență riscurile la care sunt expuse persoanele care pătrund în zonele de cale ferată fără respectarea normelor de siguranță. CFR a reamintit în repetate rânduri că accesul pe liniile de tren este strict interzis și extrem de periculos.

Incidentul de duminică, soldat cu decesul unei persoane și cu blocarea temporară a traficului feroviar pe ruta București Nord – Băneasa, demonstrează cât de vulnerabil poate fi transportul feroviar în fața unor evenimente neprevăzute.

Deși autoritățile au intervenit prompt, consecințele asupra pasagerilor și a programului trenurilor au fost resimțite imediat.

CFR și-a reafirmat angajamentul de a restabili circulația în condiții normale cât mai rapid, dar și de a intensifica mesajele de prevenție pentru siguranța celor care se apropie de infrastructura feroviară.

