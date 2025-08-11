Ultima ora
Cele mai recomandate staţiuni din Albania de români, în 2025. Unele sunt liniştite, altele sunt celebre pentru peisaje: „Merg de peste 6 ani”
11 aug. 2025 | 09:19
de Badea Violeta

Trafic blocat pe Autostrada Soarelui, sensul de mers spre Constanța. 7 mașini au fost implicate într-un carambol

Actualitate
Trafic blocat pe Autostrada Soarelui, sensul de mers spre Constanța. 7 mașini au fost implicate într-un carambol
Circulatie oprita pe Autostrada Soarelui, directia Constanta

Circulația pe Autostrada Soarelui, pe direcția București–Constanța, este complet blocată luni dimineață, 11 august, în urma unui accident rutier în care au fost implicate șapte vehicule. Două persoane au fost rănite, iar traficul este deviat pe rute ocolitoare. Incidentul vine la o zi după un alt eveniment grav produs pe sensul opus al aceleiași autostrăzi.

Accident în lanț la kilometrul 89

Potrivit Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române, carambolul s-a produs în jurul orei 8.30, la kilometrul 89 al autostrăzii A2, în zona localității Vâlcelele, județul Călărași.

În eveniment au fost implicate șapte autovehicule, iar primele informații arată că două persoane au suferit răni și sunt evaluate medical la fața locului.

Vezi și:
Distanța corectă față de mașina din față la drum lung. Greșeala uriașă care duce des la accidente. Titi Aur: “Se aplică regula celor două secunde”

Traficul rutier este oprit complet pe ambele benzi ale sensului de mers către Constanța, iar circulația este deviată la kilometrul 64, în dreptul localității Lehliu-Gară.

Autoritățile estimează că circulația ar putea fi reluată în jurul orei 9.30, însă acest termen depinde de finalizarea cercetărilor și de eliberarea carosabilului. Vezi AICI imagini de locul accidentului!

Incident grav și pe sensul către București

Blocajul de luni survine la doar o zi după ce un alt accident a afectat grav traficul pe Autostrada Soarelui, dar pe sensul de mers Constanța–București.

Duminică, 10 august, circulația a fost deviată între Fetești și Drajna, pe DN 3A, din cauza unui eveniment rutier produs la kilometrul 142, în zona localității Fetești, județul Ialomița.

În acel caz, un autoturism s-a ciocnit cu un ansamblu rutier, iar o persoană a avut nevoie de îngrijiri medicale. Pentru cercetarea împrejurărilor, traficul a fost deviat între kilometrii 143 și 105, iar reluarea circulației a fost posibilă abia după ora 13.00.

Recomandări pentru șoferi

Autoritățile le recomandă conducătorilor auto care circulă spre litoral să verifice starea drumurilor înainte de plecare și să ia în calcul posibile întârzieri cauzate de accidente sau lucrări. În situații de deviere a traficului, este importantă respectarea indicațiilor polițiștilor și adaptarea vitezei la condițiile de drum.

De asemenea, păstrarea distanței de siguranță, evitarea depășirilor riscante și atenția sporită la volan sunt esențiale pentru prevenirea accidentelor în trafic intens, mai ales pe rute aglomerate precum Autostrada Soarelui, unde în perioadele de vară valorile de trafic cresc considerabil.

Vreme instabilă la început de săptămână: vijelii, dar și caniculă în mai multe zone. Sunt restricţii de circulaţie pentru camioane din cauza temperaturilor ridicate
Recomandări
Testul australian care a dezvăluit surprize majore la SUV-urile moderne, inclusiv electrice
Testul australian care a dezvăluit surprize majore la SUV-urile moderne, inclusiv electrice
Mașinile vechi, taxate semnificativ mai mult din 2026: cum se schimbă impozitul auto în România
Mașinile vechi, taxate semnificativ mai mult din 2026: cum se schimbă impozitul auto în România
James Gunn ar putea interpreta greșit esența lui Superman în filmul său. Iată de ce regizorul s-ar putea fă fi mers pe o pantă greșită
James Gunn ar putea interpreta greșit esența lui Superman în filmul său. Iată de ce regizorul s-ar putea fă fi mers pe o pantă greșită
Bateriile care se repară singure, soluția deșteaptă pentru viitorul mașinilor electrice. Cum funcționează tehnologia revoluționară
Bateriile care se repară singure, soluția deșteaptă pentru viitorul mașinilor electrice. Cum funcționează tehnologia revoluționară
Pierdem legătura cu natura: studiul care arată cum dispariția unor cuvinte precum „râu” sau „floare” anunță o criză pentru generațiile viitoare
Pierdem legătura cu natura: studiul care arată cum dispariția unor cuvinte precum „râu” sau „floare” anunță o criză pentru generațiile viitoare
O schemă de înșelăciune ingenioasă îi vizează pe românii aflați în tranzit prin Bulgaria. Povestea unei familii care a scăpat de o capcană periculoasă
O schemă de înșelăciune ingenioasă îi vizează pe românii aflați în tranzit prin Bulgaria. Povestea unei familii care a scăpat de o capcană periculoasă
Noul ChatGPT-5 halucinează mai puțin decât versiunile anterioare
Noul ChatGPT-5 halucinează mai puțin decât versiunile anterioare
Ce pot face hackerii atunci când lucrează în slujba binelui – Sistemele de apă, protejate de voluntari împotriva atacurilor cibernetice venite din China și Iran
Ce pot face hackerii atunci când lucrează în slujba binelui – Sistemele de apă, protejate de voluntari împotriva atacurilor cibernetice venite din China și Iran
Revista presei
Adevarul
Diplomați mahmuri, cozi la toalete și ploșnițe în paturile liderilor lumii. Ce nu se spune despre conferința de la Ialta
Playsport.ro
Andrei Gheorghiță pleacă de la FCSB și semnează cu o rivală din Superliga. Gigi Becali a făcut anunțul
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Playtech Știri
Horoscopul chinezesc 11-17 august 2025. Şarpele trebuie să înceapă să aibă încredere în ceilalţi şi să spună ce îşi doreşte cu adevărat
Playtech Știri
Horoscopul zilei de luni, 11 august. Este un război zodiacal, nativii Berbec au parte de confruntări directe
Playtech Știri
Trei zodii care atrag succesul financiar între 11 şi 17 august 2025. Energia abundenţei este de partea lor
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William
Ego.ro
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei