Trafic blocat pe Autostrada Soarelui, sensul de mers spre Constanța. 7 mașini au fost implicate într-un carambol

Circulația pe Autostrada Soarelui, pe direcția București–Constanța, este complet blocată luni dimineață, 11 august, în urma unui accident rutier în care au fost implicate șapte vehicule. Două persoane au fost rănite, iar traficul este deviat pe rute ocolitoare. Incidentul vine la o zi după un alt eveniment grav produs pe sensul opus al aceleiași autostrăzi.

Accident în lanț la kilometrul 89

Potrivit Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române, carambolul s-a produs în jurul orei 8.30, la kilometrul 89 al autostrăzii A2, în zona localității Vâlcelele, județul Călărași.

În eveniment au fost implicate șapte autovehicule, iar primele informații arată că două persoane au suferit răni și sunt evaluate medical la fața locului.

Traficul rutier este oprit complet pe ambele benzi ale sensului de mers către Constanța, iar circulația este deviată la kilometrul 64, în dreptul localității Lehliu-Gară.

Autoritățile estimează că circulația ar putea fi reluată în jurul orei 9.30, însă acest termen depinde de finalizarea cercetărilor și de eliberarea carosabilului. Vezi AICI imagini de locul accidentului!

Incident grav și pe sensul către București

Blocajul de luni survine la doar o zi după ce un alt accident a afectat grav traficul pe Autostrada Soarelui, dar pe sensul de mers Constanța–București.

Duminică, 10 august, circulația a fost deviată între Fetești și Drajna, pe DN 3A, din cauza unui eveniment rutier produs la kilometrul 142, în zona localității Fetești, județul Ialomița.

În acel caz, un autoturism s-a ciocnit cu un ansamblu rutier, iar o persoană a avut nevoie de îngrijiri medicale. Pentru cercetarea împrejurărilor, traficul a fost deviat între kilometrii 143 și 105, iar reluarea circulației a fost posibilă abia după ora 13.00.

Recomandări pentru șoferi

Autoritățile le recomandă conducătorilor auto care circulă spre litoral să verifice starea drumurilor înainte de plecare și să ia în calcul posibile întârzieri cauzate de accidente sau lucrări. În situații de deviere a traficului, este importantă respectarea indicațiilor polițiștilor și adaptarea vitezei la condițiile de drum.

De asemenea, păstrarea distanței de siguranță, evitarea depășirilor riscante și atenția sporită la volan sunt esențiale pentru prevenirea accidentelor în trafic intens, mai ales pe rute aglomerate precum Autostrada Soarelui, unde în perioadele de vară valorile de trafic cresc considerabil.