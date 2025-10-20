Trafic blocat din cauza iernii timpurii: viscolul a închis drumuri naționale, restricții și pe DN 1

Ultima ora
20 oct. 2025 | 09:19
de Badea Violeta

ACTUALITATE
Drumuri nationale inchise din cauza viscolului. Sursa foto: Meteoplus

Iarna a venit mai devreme în zonele de munte, aducând cu ea viscol, zăpadă și drumuri închise. Mai multe șosele naționale și montane au fost afectate luni dimineață, 20 octombrie, iar pe DN 1, una dintre cele mai circulate artere din țară, se circulă alternativ din cauza lucrărilor și a vremii nefavorabile. Poliția Rutieră recomandă prudență și informare înainte de plecare.

Ce drumuri au fost închise din cauza viscolului

Centrul Infotrafic al Poliției Române a anunțat luni dimineață restricții și închideri temporare de circulație pe mai multe drumuri montane, din cauza condițiilor meteo extreme și a căderilor masive de zăpadă.

Printre cele mai afectate șosele se numără DN 7C – Transfăgărășan, închis între Piscu Negru (km 104+000) și Bâlea Cascadă (km 130+800), pe raza județului Sibiu, relatează Mediafax.

Autoritățile au decis închiderea temporară a acestui tronson din cauza zăpezii și a viscolului puternic, care au făcut circulația imposibilă. În zonă se înregistrează și risc crescut de alunecări de teren, iar utilajele de deszăpezire acționează pentru curățarea carosabilului.

Și DN 67C – Transalpina a fost închis între Obârșia Lotrului (km 59+800, județul Vâlcea) și Curpăt (km 79+200, județul Sibiu), din cauza viscolului și riscului de avalanșă. Sectorul de drum Rânca – Obârșia Lotrului rămâne de asemenea închis, măsura fiind menținută încă din 30 septembrie.

Ce se întâmplă pe DN 1, cea mai aglomerată rută spre munte

Pe DN 1 Ploiești – Brașov, una dintre cele mai importante artere de legătură între sudul și centrul țării, circulația este restricționată la kilometrul 89+300, în zona localității Bănești (județul Prahova). Aici se desfășoară lucrări de întreținere la podul peste râul Prahova, iar traficul se desfășoară alternativ pe o singură bandă, între 20 și 25 octombrie, zilnic, în intervalul 09:00 – 18:00.

În contextul vremii reci și al precipitațiilor mixte, șoferii care tranzitează această zonă trebuie să manifeste atenție sporită și să respecte semnalizarea rutieră. Poliția avertizează că aglomerația pe DN 1 ar putea crește semnificativ în orele de vârf, mai ales spre stațiunile de pe Valea Prahovei.

Cum trebuie să se pregătească șoferii pentru condițiile de iarnă

Iarna timpurie a luat prin surprindere o parte dintre conducătorii auto, iar autoritățile recomandă echiparea mașinilor cu anvelope de iarnă și verificarea stării frânelor și a ștergătoarelor înainte de plecare.

Poliția Rutieră le reamintește șoferilor să reducă viteza în zonele cu lucrări sau carosabil umed, să păstreze distanța de siguranță și să evite depășirile riscante. De asemenea, este recomandată informarea prealabilă asupra stării drumurilor prin intermediul Centrului Infotrafic.

În timp ce Transfăgărășanul și Transalpina rămân închise din cauza viscolului, autoritățile acționează pentru redeschiderea acestora imediat ce vremea va permite. România se confruntă astfel cu primele efecte serioase ale iernii timpurii, cu zăpadă și vânt puternic încă din a doua jumătate a lunii octombrie.

