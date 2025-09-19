Toyota și Lexus retrag aproape 600.000 de mașini din cauza panourilor de bord defecte. Care sunt modelele cu probleme

Constructorii auto Toyota și Lexus au anunțat o rechemare masivă în Statele Unite, după ce s-a descoperit că panourile digitale de bord pot rămâne complet nefuncționale. Aproape 600.000 de vehicule, produse între 2023 și 2025, riscă să-și piardă afișajul principal în orice moment, chiar și în mers, ceea ce poate duce la accidente grave.

Instrumentarul digital de 12,3 inci, prezent pe modelele afectate, ar trebui să afișeze date esențiale precum viteza, nivelul combustibilului și avertismentele de siguranță. Defecțiunea raportată face ca ecranul să rămână complet negru la pornirea mașinii sau chiar în timpul condusului. Pentru șoferi, asta înseamnă că nu pot verifica parametrii de bază, ceea ce sporește semnificativ riscul unui accident.

Reprezentanții Toyota au explicat că, în cazul în care defecțiunea apare în mers, șoferul nu are niciun indiciu vizual despre viteza reală sau despre eventualele erori mecanice. Această lipsă de informații poate duce la frânări bruște sau la pierderea controlului, mai ales în trafic aglomerat sau pe autostrăzi. Autoritățile americane pentru siguranța rutieră consideră situația suficient de gravă pentru a impune o rechemare imediată.

Modelele și anii de fabricație incluși în rechemare

Lista vehiculelor afectate acoperă 15 modele diferite, atât Toyota, cât și Lexus, fabricate între 2023 și 2025. Printre acestea se află Toyota Venza, Crown, Crown Signia, RAV4 (inclusiv versiunile Plug-in Hybrid și Prime), GR Corolla, 4Runner, Camry, Grand Highlander, Tacoma și Highlander. Din gama Lexus, modelele LS, RX și TX se află pe lista oficială.

Nu toate mașinile din aceste serii sunt afectate în aceeași măsură. De exemplu, doar câteva unități de Toyota 4Runner și Lexus LS500h prezintă problema, în timp ce peste 113.000 de Toyota RAV4 și mai mult de 33.000 de Lexus TX au fost identificate ca potențial periculoase. Compania estimează că aproximativ 591.000 de vehicule trebuie verificate și, dacă este necesar, reparate.

Ce trebuie să facă proprietarii vehiculelor vizate

Toyota și Lexus vor trimite notificări oficiale proprietarilor până la mijlocul lunii noiembrie. Conform planului anunțat, dealerii autorizați vor inspecta și vor actualiza software-ul panoului de bord. În cazurile unde defecțiunea este mai gravă, întregul ansamblu va fi înlocuit cu unul îmbunătățit, fără costuri pentru clienți.

Aceasta nu este prima rechemare de amploare pentru producătorul japonez în 2025. La începutul lunii, Toyota a anunțat retragerea a peste 94.000 de vehicule electrice și hibride, printre care bZ4X, Subaru Solterra și Lexus RZ, din cauza unor probleme la sistemul de încălzire și dezaburire. Seria de incidente subliniază presiunea pe care o aduce complexitatea tehnologică a mașinilor moderne, unde fiecare componentă digitală poate deveni un punct critic de vulnerabilitate.

Specialiștii în siguranță rutieră recomandă ca toți proprietarii care primesc notificarea să programeze vizita la service cât mai repede, chiar dacă vehiculul pare să funcționeze normal. În lipsa unui panou de bord complet operațional, orice drum devine un risc major, mai ales pe timp de noapte sau în condiții meteo dificile.