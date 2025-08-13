Vulnerabilitate gravă la mașinile Toyota: acces complet cu un cod VIN vizibil sub parbriz

O descoperire recentă făcută de expertul în securitate cibernetică Eaton Zveare a dezvăluit o problemă majoră în sistemele online ale Toyota, care ar fi putut permite oricui să descuie și să controleze de la distanță un vehicul conectat la internet, folosind doar codul VIN — un șir de caractere vizibil pe orice mașină, sub parbriz.

Această breșă de securitate, dacă ar fi fost exploatată, ar fi deschis calea către un scenariu alarmant: atacatorii nu doar că ar fi putut accesa interiorul mașinii, dar ar fi avut posibilitatea să pornească motorul, să modifice setările climatizării și să vizualizeze date sensibile despre proprietar. În cazul în care vehiculul aparținea unei companii, riscul creștea — concurența ar fi putut afla numărul flotei auto, traseele și modul de utilizare al mașinilor.

Cum funcționa breșa și de ce era atât de periculoasă

Potrivit lui Zveare, vulnerabilitatea își avea originea într-un cod plin de erori încărcat direct în browserul utilizatorului la accesarea paginii de conectare a portalului online Toyota. Prin modificarea manuală a unor parametri în acel cod, era posibilă ocolirea verificărilor de securitate, deschizând accesul la funcții critice ale mașinii și la datele utilizatorilor.

Și mai îngrijorător este faptul că această breșă permitea și accesarea informațiilor a peste o mie de dealeri auto. Asta însemna vizualizarea în tăcere a datelor financiare, a contactelor și a altor informații confidențiale ale partenerilor Toyota. „Nimeni nu știe că te uiți în tăcere la toate datele acestor dealeri, la toate datele lor financiare, la toate contactele lor”, a explicat expertul.

Chiar dacă nu există dovezi publice că această vulnerabilitate a fost exploatată, potențialul de daună era uriaș. Accesul neautorizat la un vehicul conectat nu este doar o problemă de securitate digitală, ci și una de siguranță fizică, deoarece controlul direct asupra funcțiilor mașinii poate pune în pericol viața pasagerilor și a altor participanți la trafic.

Lecții pentru producătorii auto și proprietarii de mașini conectate

Incidentul scoate în evidență un aspect tot mai discutat în era vehiculelor inteligente: o mașină conectată la internet este, în esență, un computer pe roți, vulnerabil la aceleași tipuri de atacuri cibernetice ca orice alt dispozitiv online. Dacă securitatea software nu este testată riguros, rezultatul poate fi dezastruos.

Pentru producători, cazul Toyota reprezintă un semnal clar că protecția datelor și a accesului trebuie să fie prioritate absolută. Orice element aparent banal — precum un cod VIN expus în mod public — poate deveni o poartă de intrare dacă infrastructura digitală nu este securizată corespunzător.

Pentru proprietarii de mașini, acest incident este un reminder că siguranța nu ține doar de centurile de siguranță și frâne, ci și de protejarea accesului digital. Utilizatorii ar trebui să fie atenți la actualizările de software ale mașinii, să activeze autentificarea în doi pași acolo unde este posibil și să evite partajarea informațiilor sensibile despre vehicul.

Deși Toyota a remediat problema, episodul subliniază o realitate inconfortabilă: pe măsură ce vehiculele devin tot mai conectate și integrate cu servicii online, frontul pe care trebuie apărată siguranța se lărgește considerabil. În viitor, protecția cibernetică va fi la fel de importantă pentru siguranța rutieră ca sistemele mecanice și electronice ale mașinii.