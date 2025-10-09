Toto Dumitrescu, urmărit penal pentru consum de droguri. Prima sa reacție: „Sunt victima consumului”

Toto Dumitrescu (27 de ani), fiul cel mic al fostului internațional Ilie Dumitrescu, se confruntă cu o nouă acuzație în dosarul în care este cercetat după accidentul rutier grav produs în București, pe 14 septembrie. După ce a fost testat pozitiv la cocaină, autoritățile au decis extinderea urmăririi penale și pentru infracțiunea de conducere sub influența substanțelor interzise.

Toto Dumitrescu: „Nu am condus sub influență”

Actorul spune, însă, că nu este surprins de decizia polițiștilor, dar insistă că a consumat droguri după accident, nu înainte.

„Tu crezi că sunt surprins? Nu sunt surprins. Nu am condus sub influență, că este o suspiciune fără acuzații fondate. Punct. Am consumat după accident, da, îmi pare rău, sunt victima consumului. Opriți drogurile de pe străzi, să dispară. Și atunci o să ne revenim și noi”, a declarat Toto Dumitrescu pentru Știrile Pro TV.

Pe 14 septembrie, tânărul a fost implicat într-un accident rutier grav, produs pe bulevardul Mircea Eliade din Capitală. În confuzia creată după impact, Toto a părăsit locul accidentului, fiind găsit abia două zile mai târziu, în locuința unui prieten. Rezultatele testelor efectuate ulterior au confirmat prezența cocainei atât la testul rapid DrugTest, cât și la analizele de sânge efectuate la Institutul Național de Medicină Legală.

Miercuri, 8 octombrie, polițiștii au extins urmărirea penală, actorul fiind cercetat oficial și pentru conducere sub influența drogurilor. În prezent, Toto Dumitrescu se află în arest la domiciliu, de unde a oferit primele sale declarații publice. El susține că nu ar fi provocat accidentul și că motivul pentru care a fugit de la fața locului ar fi avut legătură cu o situație personală, nu cu consumul de droguri.

Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată

În mijlocul scandalului și al anchetei, viața personală a tânărului actor cunoaște o turnură neașteptată. Aflat în arest la domiciliu, Toto a primit vestea că urmează să devină tată. Potrivit avocatului său, iubita actorului este însărcinată, informație confirmată și în documentele depuse la dosar.

După accident, Toto a solicitat instanței schimbarea adresei de arest la domiciliu. El a cerut să se mute din locuința mamei sale într-un apartament oferit de o mătușă, printr-un contract de comodat. În cerere, actorul a explicat că se confruntă frecvent cu tensiuni și certuri acasă, iar mediul familial i-a devenit ostil.

Totodată, avocatul său a dezvăluit un detaliu care a atras imediat atenția publicului: „Concubina inculpatului este însărcinată, însă nu se poate dovedi la acest moment cu acte medicale”. Potrivit surselor apropiate familiei, acesta ar fi și unul dintre motivele pentru care actorul a dorit să se mute — pentru a fi mai aproape de partenera sa și pentru a se pregăti de venirea pe lume a copilului.