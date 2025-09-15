Toți românii care sunt nevoiți acum să plătească CASS trebuie să știe de Declarația 112. Cum afectează concediile medicale

Modificările recente aduse legislației privind contribuția la sănătate (CASS) au generat confuzii atât pentru angajatori, cât și pentru salariați. Reintroducerea scutirii pentru anumite concedii medicale a creat o dezbatere aprinsă în spațiul fiscal, mai ales în legătură cu perioada de aplicare a acestei măsuri. Deși inițial Camera Consultanților Fiscali (CCF) considera că scutirea trebuie să vizeze întreaga durată a concediilor aflate în derulare la data de 12 aprilie 2024, Ministerul Finanțelor (MF) și Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) au clarificat ulterior că regula se aplică doar de la acea dată înainte.

Această diferență de interpretare a ridicat și problema completării Declarației 112, documentul prin care angajatorii raportează obligațiile fiscale și contribuțiile sociale. Din acest motiv, firmele trebuie să fie atente la modul în care tratează concediile medicale pentru a nu risca rectificări ulterioare sau neconcordanțe fiscale.

Care sunt concediile medicale scutite de CASS

Conform OUG 34/2024, de la 12 aprilie 2024, scutirea de CASS se aplică pentru concediile medicale reglementate de OUG 158/2005, cu excepția celor cu codurile 01 (boli obișnuite), 07 (carantină) și 10 (reducerea timpului de muncă cu o pătrime). Practic, toate celelalte tipuri de concedii medicale – inclusiv cele pentru sarcină și lăuzie, accidente de muncă sau boli profesionale – sunt din nou exceptate de la plata contribuției la sănătate.

În situațiile în care concediul medical se prelungește dintr-o lună în alta, sub forma certificatelor „în continuare”, CNAS a precizat că scutirea se aplică doar pentru indemnizațiile aferente lunii aprilie și celor ulterioare. Astfel, dacă un concediu medical a început în ianuarie 2024 și a continuat după aprilie, doar partea din aprilie încolo beneficiază de scutirea de CASS.

Ce implicații are asupra Declarației 112

Pentru angajatori, modificările legislative au adus obligația de a adapta modul de calcul și raportare a contribuțiilor. Declarația 112 trebuie completată în concordanță cu noile reguli, ceea ce înseamnă că indemnizațiile aferente concediilor medicale din aprilie 2024 încoace trebuie raportate fără CASS, dacă nu fac parte din categoriile exceptate.

Anterior clarificării MF și CNAS, consultanții fiscali recomandau chiar rectificarea statelor de salarii și depunerea unor declarații rectificative pentru lunile anterioare, în care scutirea ar fi trebuit aplicată. Însă, având în vedere poziția oficială a autorităților, angajatorii trebuie să limiteze recalculările doar la perioada de după 12 aprilie.

În practică, acest lucru presupune ca firmele să distingă foarte clar între certificatele medicale emise înainte și după această dată, chiar dacă vorbim despre același concediu medical. Astfel, doar indemnizațiile aferente perioadei ulterioare pot fi exceptate de la CASS și declarate ca atare în formular.

Ce trebuie să știe salariații aflați în concediu medical

Pentru angajați, diferența se traduce direct în suma netă primită în perioada de concediu medical. Dacă până la 11 aprilie 2024 indemnizațiile erau diminuate prin aplicarea CASS, din aprilie, pentru anumite coduri de concediu, veniturile au crescut prin eliminarea contribuției.

Totuși, cei aflați în concedii care au început înainte de aprilie și au continuat ulterior nu pot solicita recalcularea sumelor deja plătite pentru lunile anterioare. Regula impusă de MF și CNAS este clară: scutirea se aplică doar pentru indemnizațiile calculate din aprilie 2024 înainte.

Această schimbare subliniază încă o dată importanța Declarației 112 pentru corectitudinea fiscală a angajatorilor și pentru drepturile salariaților. Orice eroare de raportare poate duce la obligația de rectificare și, în unele cazuri, la întârzieri în plata indemnizațiilor.