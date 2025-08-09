Ultima ora
09 aug. 2025 | 13:53
de Cristian Cojocaru

Tot mai multe cupluri folosesc inteligența artificială pentru pregătirea nunții, dar nu recunosc asta
Tot mai multe cupluri folosesc inteligența artificială pentru a-și scrie declarațiile de dragoste rostite la nuntă, dar puțini recunosc asta. (Foto: Playtech/OpeAI)

În cultura occidentală, nunțile au deseori un moment aparte în care mirii își citesc unul altuia, în fața invitaților, așa-numitele wedding vows – promisiuni și declarații de dragoste care reflectă sentimentele și angajamentele lor pentru viața de cuplu. Pentru publicul din România și estul Europei, acest obicei poate fi comparat cu un discurs personalizat al mirilor, menit să emoționeze și să dea o notă unică ceremoniei.

În ultima vreme, însă, un fenomen nou schimbă felul în care aceste discursuri și alte elemente ale nunților sunt pregătite: folosirea inteligenței artificiale. Potrivit unei analize publicate de Yahoo News, tot mai multe cupluri din Statele Unite și alte țări occidentale apelează la instrumente precum ChatGPT pentru a-și formula declarațiile de dragoste, a crea texte pentru oficianți sau chiar pentru a organiza întreaga ceremonie. Mulți, însă, aleg să păstreze acest detaliu pentru ei, scrie Yahoo News.

Un ajutor discret pentru cel mai emoționant moment

Pentru unii miri, apelarea la AI pornește din dorința de a-și exprima sentimentele mai coerent și mai poetic. Este cazul lui Evy și Bijan, un cuplu din SUA care, cu o săptămână înainte de nuntă, a decis să folosească ChatGPT pentru a transforma ideile notate de-a lungul relației în jurăminte pline de emoție. „Nu am folosit cuvânt cu cuvânt ce ne-a dat AI-ul, dar am preluat fraze și formulări care ne-au ajutat să fim mai clari”, a spus Evy.

Deși recunoaște că unii ar putea privi cu scepticism implicarea tehnologiei într-un moment atât de personal, ea consideră că AI-ul a fost doar un instrument, iar autenticitatea sentimentelor nu a fost afectată. Totuși, nu toți invitații au aflat cum au fost create acele texte emoționante.

Un trend care merge dincolo de discursuri

Nu doar wedding vows-urile sunt „ajutate” de AI. Conform unui sondaj realizat de platforma de organizare a nunților Zola, 90% dintre cuplurile căsătorite recent sunt deschise să folosească inteligența artificială pentru a gestiona bugetul, a găsi inspirație pentru decor și rochii sau pentru a crea programul ceremoniei. Aproximativ 38% recunosc că au folosit-o și pentru toasturi, discursuri sau promisiuni de nuntă.

Servicii precum Provenance Vow Builder merg chiar mai departe, ghidând mirii prin întrebări personalizate despre povestea lor de dragoste și transformând răspunsurile în texte elegante. Fondatorul companiei, Steven Greitzer, subliniază că „AI-ul folosește doar materialul pe care i-l dai, cu poveștile și personalitatea voastră. Nu inventează dragostea dintre voi”.

Cuplu declaratie de dragoste la ceremonia de casatorie

Evy își rostește declarațiile de dragoste în ziua nunții. (Foto: Jenna Salvagin/Yahoo News)

Între fascinație și reticență

Cu toate beneficiile, subiectul rămâne controversat. În spațiul public, există încă prejudecăți legate de folosirea AI-ului în contexte emoționale, unii considerând că se pierd autenticitatea și spontaneitatea momentului. Discuțiile pe forumuri precum Reddit arată că o parte dintre oameni văd folosirea AI-ului în acest context drept „impersonală” sau „lipsită de suflet”.

Pe de altă parte, fotografi de nuntă și organizatori spun că, indiferent de cine a scris cuvintele, emoția momentului rămâne reală. Kendra Lynece, fotografă din Michigan, povestește că a surprins miri care și-au scris promisiunile pe telefon, cu ajutorul AI, chiar cu câteva ore înainte de ceremonie. „Chiar și cu tehnologia implicată, lacrimile și zâmbetele nu pot fi fabricate”, spune ea.

