Tot ce trebuie să știi despre Orionide, explicat de astronomul Valentin Grigore. Zeci de tineri le observă la Astro Space Fest: „Datele vor fi preluate și de NASA”. EXCLUSIV

În fiecare octombrie, Orionidele transformă cerul într-un adevărat spectacol de stele căzătoare. Astronomul Valentin Grigore, președintele Societății Astronomice Române de Meteori, ne explică ce reprezintă fenomenul și cum tinerii pasionați îl urmăresc la Astro Space Fest 2025.

Ce sunt Orionidele? Fenomenul explicat de astronomul Valentin Grigore

După ce în august am admirat Perseidele, iar în septembrie eclipsa totală de Lună, în octombrie a venit rândul Orionidelor, unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice, cunoscut popular ca ploaie de stele căzătoare. Pentru a înțelege mai bine despre ce este vorba, am stat de vorbă cu Valentin Grigore, președintele Societății Astronomice Române de Meteori, și am aflat ce sunt Orionidele, dar și când și de unde le putem observa.

„Orionidele au loc în perioada aceasta a lunii octombrie. Anul acesta, maximul așteptându-se undeva pe 21 octombrie. Când vorbim de maxim, vorbim în acea perioadă, noaptea respectivă, nu vorbim de o oră anume, și de o intensificare a activității. Pentru că ele sunt active pe o perioadă mai lungă de timp, dar în preajma datei de 21 octombrie ating apogeul, ating faza maximă. În condițiile de cer perfect senin, departe de poluarea luminoasă și cu radiantul sus pe cer, putem avea în jur de 15-20 de meteori pe oră, în mod teoretic. Practic se văd mai puțin pentru că nu sunt condiții ideale, întotdeauna, din acest punct de vedere. Dar ele constituie un spectacol demn de văzut. Pentru că aceste particule care intră în atmosfera terestru cu viteză foarte mare, 66 de km pe secundă, în momentul în care interacționează la altitudinea, să zicem, de 100 de km, cu atmosfera care devine mai densă, se aprind și ard și produc acest fenomen luminos cunoscut sub numele de meteor. Particulele respective provin dintr-un corp părinte, așa cum este numit, adică sunt generate de celebra cometă Halley, de care toată lumea a auzit. Astfel, se întâmplă că în această perioadă Pământul să străbată zona prin care a trecut cometa și particulele acestea au rămas în urmă din dezintegrarea cometei, din activitatea cometară, aceste particule să fie întâlnite de pământ”, a explicat Valentin Grigore.

Cometa Halley produce doi curenți de meteori

De altfel, „un caz unic în astronomia de meteori”, spune astronomul, este că Halley produce doi curenți de meteori: Eta Aquaridele, care se întâmplă la începutul lunii mai și Orionidele.

„Practic, sunt doi curenți de meteori, să zicem frați. Nu sunt frați gemeni, pentru că Eta Aquaridele din luna mai au o altă formă de manifestare, pentru că altul este unghiul în care intră în atmosfera terestră, compunerea vitezei și așa mai departe”, a subliniat specialistul.

De ce sunt șanse mici să vezi Orionidele din București?

Orionidele sunt un fenomen spectaculos, ce poate fi urmărit cu ochiul liber timp de mai multe nopți consecutive. Esențial este să ne poziționăm corect și să evităm zonele puternic luminate artificial, pentru a putea admira în condiții optime spectacolul cerului.

„Este un curent de meteori spectaculos, pentru că uneori produce și bolizi, chiar dacă numărul nu este atât de mare cum, de exemplu, se întâmplă la Perseide sau la Geminide. Însă se vede o intensificare a activității. Uneori produc urme luminoase datorită vitezei acestora, care intră în atmosfera terestră, care durează secunde sau zeci de secunde; unii dintre ei sunt mai „sucitori”, numiți bolizi. Ei se pot observa de către oricine dorește să-i vadă. Radiantul, adică zona de pe cerul de unde aparent radiază meteorii, aflându-se în partea, să zicem, umărul stâng al lui Orion, răsare radiantul puțin mai târziu. Condițiile bune de observare se întâmplă după ora 12 noaptea, după ce răsare radiantul. Se pot observa până dimineața. Oricine poate să-i vadă, condiția este să aibă un loc unde cerul este bun, fără poluare luminoasă, un orizont deschis și, bineînțeles, să aibă răbdare, să fie bine îmbrăcat, că este frig, și să privească cerul nu în radiant, nu în constelația Orion, ci la o depărtare de circa 40 de grade de radiant, unde cerul este cel mai bun”, a subliniat specialistul.

„Din București nu există șanse”

Poluarea luminoasă afectează tot mai mult cerul nopții, pe măsură ce trece timpul, acest lucru înseamnă că Orionidele nu vor putea fi observate din Capitală sau din orașele mari.

„Din București nu există șanse, de altfel de niciun oraș mare din țară, pentru că avem poluare luminoasă, acest dușman tot mai puternic, pentru că poluarea luminoasă este produsă de iluminarea ineficientă și prost proiectată și prost utilizată, nu neapărat de lumina efectivă, care este normală, dar ea nu se face după anumite reguli stricte și, atunci, avem poluare luminoasă. Din păcate este un fenomen care afectează tot mai mult nopțile de la an la an. Dar eu zic că putem să ne bucurăm în această noapte și mâine noapte, dacă avem cer senin, să căutăm să ieșim într-o zonă favorabilă și să ne bucurăm acest spectacol deosebit al Orionidelor”, a spus Valentin Grigore.

Tinerii pasionați de astronomie observă fenomenul în cadrul Astro-Space-Fest 2025

Orionidele pot fi admirate de oricine are un cer senin, însă în această perioadă magia lor se desfășoară la Runcu, județul Dâmbovița, unde are loc Astro Space Fest 2025 – Festivalul Național de Astronomie și Științe Spațiale pentru Tineret, un proiect cofinanțat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Evenimentul, desfășurat pe două etape – prima la Târgoviște între 16-17 octombrie – adună zeci de tineri pasionați și specialiști care urmăresc cerul și colectează date meteorice ce vor fi preluate inclusiv de NASA, contribuind astfel la studiul acestui spectaculos curent de meteori.

„Facem observații astronomice și prelucrarea datelor. Adică noi notăm, practic, momentul când au apărut meteorii, radiantul de care aparțin, cum spuneam, de curentul meteorului Orionide și strălucirea acestora. Toate aceste date sunt apoi prelucrate conform standardelor Organizației Internaționale de Meteori și sunt trimise către această organizație, unde sunt interpretate științific și se fac calcule ale distribuției materiei în spațiu, fiind predicția și pentru anul viitor și în anii care vin.

„Datele vor fi preluate și de NASA”