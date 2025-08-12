De unde se pot vedea mai bine Perseidele. Sfaturi prețioase, oferite de Valentin Grigore, președintele Societății Astronomice Române de Meteori: „Nu putem din orașe”. EXCLUSIV

Perseidele, cea mai strălucitoare „ploaie de stele” din vara 2025, vor fi vizibile și în România. Valentin Grigore, astronom și președintele Societății Astronomice Române de Meteori, a dezvăluit, în exclusivitate pentru Playtech, când și de unde putem observa mai bine spectacolul. Atenție, pasionați de astronomie, nu este singurul fenomen astronomic vizibil pe cerul României în această noapte!

Perseidele 2025. Ce trebuie să știi despre „ploaia de stele”

An de an, în luna august, are loc un fenomen astronomic care scoate din casă sute de români. Perseidele, căci despre ele este vorba, se vor putea observa pe cerul României în noaptea de 12 spre 13 august. Valentin Grigore, astronom și președinte al Societății Astronomice Române de Meteori, aflat chiar la a 33-a ediție a Taberei de Astronomie „Perseide” – organizată pentru prima dată în 1993 , ne-a spus tot ce trebuie să știm despre „ploaia de stele”.

În primul rând, trebuie menționată confuzia pe care mulți o fac: Perseidele nu reprezintă o ploaie de meteoriți, ci una de meteori. Între cei doi termeni, deși par sinonimi, există diferențe majore. Specialistul a dezvăluit că, atunci când vine vorba despre acest fenomen, apar „foarte multe confuzii”.

„Se vorbește de ploaie de meteoriți, ceea ce este incorect. Pentru că fenomenul luminos pe care îl vedem pe cer sub formă a unei stele căzătoare se numește meteor. Numai bolovanul care, după ce arde meteorul, nu arde în întregime, el fiind mai mare și nu arde în întregime, cade pe pământ sub formă de meteorit. Deci meteoritul este doar bolovanul, piatra din cer pe care o găsim căzută. Dar la curenții de meteori, cum sunt Perseidele, Geminidele, Tauridele, Orionidele și așa mai departe, nu putem avea căderi de meteoriți. Pentru că fragmentele acestea care vin din spațiul cosmic și intră în atmosfera terestră sunt desprinse din comete și au o densitate foarte mică, ca a unei boabe de cafea. Ele nu rezistă trecerii prin atmosferă, ci ard în întregime. Așa că nu cad pe pământ sub formă de meteoriți”, a dezvăluit Valentin Grigore.

Astfel, Perseidele „provin din fragmente din comete, care se apropie de Soare, trec pe lângă Soare, și atunci se activează materia și rămân în urmă aceste fragmente”. Astronomul a mai precizat că Perseidele intră în atmosfera Terrei cu o viteză foarte mare, de 59 kilometri/secundă.

„Undeva pe la 80-100 de km altitudine se aprind și ard, deși sunt fragmente mici, de câțiva milimetri sau centimetri. Dar suficient încât să producă fenomenul luminos pe care îl vedem noi pe cer. Și nu se spune ‘ploaie de meteoriți’, se spune ‘ploaie de meteori’”, a completat Valentin Grigore.

Câți meteori se vor vedea pe oră

Deși se spune că atunci când sunt Perseidele, se pot vedea 100 de meteori pe oră, specialistul a subliniat că aceasta este o confuzie, iar în 2025 vom putea observa maximum 20 de meteori pe oră.

„Și mai circulă fel și fel de informații. ‘Perseidele fac 100 de meteori pe oră’. Este greșit spus. Există un criteriu de estimare, se numește rata orară zenitală. Adică în condițiile în care am avea radiantul deasupra capului, ar fi cerul perfect negru, fără Lună, fără lumini, și am avea un observator experimentat, teoretic s-ar vedea 100 de meteori în condițiile date pe oră. În condițiile date, cum suntem la noi acum – cu Luna pe cer, cu radiantul mai jos, cu condițiile astea – estimăm anul acesta între 10 și 20 de meteori pe oră. Iar în anii când e cerul perfect întunecat, undeva la 50-60-70 de meteori pe oră. Deci nu 100”, a subliniat specialistul.

De unde se vor putea observa Perseidele în 2025?

Valentin Grigore a realizat și un mic ghid pentru cei care doresc să admire Perseidele în 2025. Fenomenul nu poate fi observat din orașe, ci doar din zone izolate, cu cât mai puțină lumină artificială.

„De oriunde avem cer curat, fără poluare luminoasă. Asta înseamnă că nu putem din orașe, deci o să spun de unde nu putem. Nu putem din oraș, nu putem din locuri unde avem lumină parazită, poluare luminoasă puternică. La marginea orașelor, la țară, în zone mai izolate, mai curate, acolo unde nu ne influențează foarte mult poluarea luminoasă”, a explicat Valentin Grigore.

„După ora 12 crește activitatea meteorilor”

Faza maximă a fenomenului va fi atinsă în noaptea de 12 spre 13 august, după miezul nopții. Specialistul a dezvăluit cum este cel mai bine să ne poziționăm și ce greșeli să evităm.

„Noaptea asta ar fi pentru România faza maximă. Se va întâmpla următorul lucru: pentru că avem Luna pe cer, foarte strălucitoare, o să vedem doar meteorii mai luminoși. De obicei trebuie să ne poziționăm, să privim cerul în partea opusă Lunii, unde e cerul mai negru, să nu ne bată lumina lunii în ochi, unde căutăm locul cu cerul cel mai negru și nu privim în radiant. Radiant înseamnă zona de unde radiază meteorii. Seara o să fie spre nord-est, în constelația Perseu, de aceea se numesc Perseide. Deci să privim undeva la o distanță de 40 de grade, dacă știe cineva ce înseamnă. Deci undeva nu privim în radiant. Privim în locul unde cerul este cel mai întunecat, fără Lună, și la distanță mai mare de radiant. Acum, în noaptea asta, la căderea serii, undeva înainte de ora 10 răsare și Luna, exact cât se întunecă mai bine, radiantul fiind jos se vor vedea doar meteorii care se ridică deasupra radiantului, care urcă pe cer. Pentru cei care sunt sub radiant, nu-i vedem, că radiantul e jos, spre orizont, și vor fi niște meteori mai lungi, dar activitatea va fi puțin mai mică. Odată cu ridicarea radiantului, după ora 12, 1 noaptea, 1 jumătate, 2, atunci va crește și activitatea meteorilor. Va fi puțin mai mare, pentru că radiantul este mai sus și vedem mai mulți meteori. Cam asta s-ar întâmpla în noaptea asta”, a menționat președintele Societății Astronomice Române de Meteori.

Perseidele se observă doar cu ochiul liber

Totodată, Valentin Grigore a explicat că nu există echipamente speciale pentru a observa Perseidele. Fenomenul este vizibil doar cu ochiul liber, însă pasionații de fotografie îl pot surprinde cu ajutorul camerei foto.

„Meteorii se observă exclusiv cu ochiul liber. Nu există aparatură prin care să te uiți să-i vezi. Ei se deplasează cu viteză foarte mare și, bineînțeles, se observă cu ochiul liber. Privim o arie de cer cât mai largă, fără să avem clădiri sau altceva împrejur care să ne obtureze câmpul de vedere și în zona unde avem cerul cel mai întunecat. Cine vrea să facă fotografie, da, se poate face inclusiv cu telefonul mobil. Cine știe să-și seteze acolo cu o expunere lungă, se pot face fotografii. Dar de observat, se observă exclusiv cu ochiul liber, nu prin instrumente astronomice”, spune specialistul.

Perseidele nu reprezintă singurul eveniment astronomic important din august 2025

Pasionații de astronomie trebuie să știe că, tot în noaptea de 12 spre 13 august, pe cerul României va putea fi observată și conjuncția dintre Venus și Jupiter. În viitorul apropiat, pe 7 septembrie, va avea loc o eclipsă totală de Lună.