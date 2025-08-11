INTERVIU Destinații sigure pentru vacanța ta în 2025: Sfaturi și tendințe de la un expert în turism

Într-o lume în care harta turismului se schimbă aproape de la o lună la alta, siguranța a devenit un criteriu esențial atunci când îți alegi destinația de vacanță. Conflictele din Orientul Mijlociu, instabilitatea politică din anumite zone ale Asiei și alertele oficiale de călătorie i-au făcut pe mulți români să-și regândească planurile, orientându-se fie spre țări cu tradiție în turismul de masă, fie spre locuri mai puțin cunoscute, dar cu un climat de securitate ridicat.

În acest context, am stat de vorbă cu Andrei Laurențiu Gubernu, specialist în turism la agenția BJR VACANTE, pentru a afla care sunt cele mai sigure destinații pentru români în vara lui 2025, cum s-au schimbat preferințele de vacanță în urma conflictelor recente și ce măsuri de precauție ar trebui să iei atunci când pleci într-o zonă cu risc. De la clasicele Grecia, Turcia și Bulgaria, până la opțiuni emergente precum Slovenia sau Finlanda, interviul de față oferă o privire clară asupra felului în care industria turismului se adaptează la realitățile geopolitice actuale și ce poți face ca să te bucuri de o vacanță fără griji.

INTERVIU Andrei Gubernu, specialist în turism

Playtech: Care sunt destinațiile considerate cele mai sigure pentru români în vara lui 2025, având în vedere contextul geopolitic actual?

Andrei Gubernu: În continuare Turcia, Grecia, Bulgaria și chiar și Egipt au fost destinații sigure dacă vorbim de turismul de masă și vorbim de turism extern. După cum știm Turcia este o destinație sigură pentru că e interesul lor să o păstreze așa și în plus Turcia este membră NATO. Apoi destinațiile care sunt în Europa, respectiv Uniunea Europeană sunt iarăși printe cele mai sigure. Chiar dacă a fost conflict în zona Egiptului, ea rămâne o destinație preferată și rezervată de români, putem spune chiar în creștere.

Playtech: Cum au influențat sau încă influențează conflictele din Israel-Palestina și legea marțială din Thailanda preferințele turiștilor români?

Andrei Gubernu: Este clar că Israel ca și destinație de calatorie pentru români nu mai este apetisantă sau interesantă din cauza escaladării conflictelor din zonă. Israel, deși a fost o destinație populară pentru turiști religioși sau culturali, în 2024–2025 a înregistrat o scădere drastică a turiștilor internaționali (80 % în ianuarie 2024 față de 2023) din cauza conflictului și avertismentelor oficiale. Românii au fost printre cei care au anulat sau încheiat vizite anticipate (pelerini care au revenit prin Egipt).

În Thailanda, în pofida unei legi marțiale introduse în anumite regiuni, impactul din 2025 a fost moderat pentru turiști europeni, iar autoritățile thailandeze au promovat destinația ca „sigură și stabilă” după crizele politice anterioare. Cu toate acestea, este o destinație preferată de turiștii români și datorită prețului și calității serviciilor. Ce este drept, vedem cum va evolua, pentru că acum începe sezonul de vacanțe exotice, iar criza cu Cambodgia s-ar putea să afecteze această destinație.

Playtech: Ce măsuri de precauție recomandați turiștilor care doresc să călătorească în zone cu avertismente de călătorie?

Andrei Gubernu: Pentru turiștii care aleg să călătorească în destinații marcate cu avertismente de călătorie, este esențială o planificare riguroasă și o atitudine responsabilă. În primul rând, se recomandă verificarea constantă a site-urilor oficiale ale Ministerului Afacerilor Externe din România, ale ambasadelor și ale autorităților locale, pentru a fi la curent cu evoluția situației din regiunea respectivă. Este important ca turiștii să se înregistreze în platforme precum E-Consulat sau, pentru alte țări, în sisteme similare (ex. STEP pentru SUA), astfel încât să poată primi alerte în timp real și să fie localizați rapid în caz de urgență.

De asemenea, se recomandă achiziționarea unei asigurări de călătorie completă, care să acopere nu doar eventuale probleme medicale, ci și anularea călătoriei, pierderea bagajelor, evacuarea de urgență și chiar repatrierea. Turiștii ar trebui să evite pe cât posibil zonele afectate de conflicte sau instabilitate politică și să opteze pentru rute și cazări care permit modificări flexibile. Alegerea furnizorilor de servicii turistice care oferă opțiuni de anulare gratuită sau modificare fără penalizări poate face o diferență majoră în cazul în care situația se deteriorează.

Nu în ultimul rând, este recomandat ca turiștii să își informeze familia sau prietenii apropiați despre itinerariul complet și să stabilească un plan de comunicare în cazul în care apar probleme. O atitudine calmă, vigilentă și bine informată este cheia pentru o călătorie în siguranță, chiar și în zone în care riscurile nu pot fi eliminate complet.

Cum îți alegi în siguranță destinația de vacanță în contextul geopolitic actual

Playtech: Există destinații alternative care au câștigat popularitate în rândul românilor datorită siguranței sporite?

Andrei Gubernu: Da, pe fondul instabilităților din anumite regiuni, românii au început să exploreze cu mai mult interes destinații emergente, dar sigure. Țări precum Slovenia, Croația, Muntenegru sau chiar Albania au înregistrat creșteri semnificative în rezervări datorită combinației între siguranță, prețuri competitive și proximitate.

De asemenea, țările din Europa de Nord – în special Finlanda, Danemarca sau Suedia – au început să fie privite nu doar ca destinații culturale sau de business, ci și ca refugii ideale pentru vacanțe în natură, în liniște și securitate. Chiar și în sudul Europei, insulele grecești mai mici, precum Naxos, Milos sau Skopelos, au câștigat teren în fața destinațiilor aglomerate, fiind considerate locuri mai liniștite și mai sigure. Dar după cum spuneam mai sus, nu se observă o scădere de apetit pentru destinațiile clasice.

Playtech: Cum se adaptează agențiile de turism la schimbările rapide ale situației din diverse regiuni ale lumii?

Andrei Gubernu: Nu știm cum se adaptează ceilalți, dar noi, datorită modului de organizare și a sistemului IT dezvoltat de către noi, ne adaptăm destul de usor și gestionăm cu un efort mult mai mic schimbările rapide din diverse regiuni, oferind pachete flexibile, cu opțiuni clare de reprogramare sau anulare fără penalități și informând constant clienții prin email și SMS despre eventuale modificări de siguranță sau recomandări oficiale.

Agențiile de turism au fost nevoite să devină din ce în ce mai agile și proactive în fața schimbărilor geopolitice. În plus, agențiile investesc în relații solide cu partenerii locali, astfel încât să poată garanta o reacție rapidă în caz de nevoie. Totodată, multe companii din domeniu au introdus opțiuni de consultanță personalizată pe teme de securitate, iar unii operatori includ chiar un „asistent de urgență” disponibil 24/7, gata să intervină în cazul în care un turist are nevoie de sprijin în străinătate.

Playtech: Ce rol joacă asigurările de călătorie în contextul actual și cât de importante sunt pentru turiști?

Andrei Gubernu: În climatul actual, asigurările de călătorie au devenit mai mult decât o recomandare – ele reprezintă o necesitate fundamentală. Turiștii sunt mult mai conștienți de riscurile care pot apărea, fie că este vorba de evenimente politice neașteptate, anulări de zboruri sau probleme medicale în străinătate. O poliță completă, care acoperă și evacuarea de urgență, tratamentul în spitale private, pierderea bagajelor și anularea călătoriei din motive de forță majoră, este esențială pentru o călătorie liniștită. În plus, costurile pentru o astfel de asigurare sunt în general reduse comparativ cu sumele pe care le poate pierde un turist în cazul unui eveniment neprevăzut.

Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate oferă acces la serviciile medicale în UE, dar nu acoperă costuri de evacuare sau repatriere, deci recomandăm poliță completă.

Playtech: Cum influențează instabilitatea din anumite țări politicile de anulare și rambursare ale agențiilor de turism?

Andrei Gubernu: În fața unei instabilități crescânde, agențiile de turism au ajustat politicile de anulare pentru a proteja atât clientul, cât și propria reputație. Astăzi, este tot mai comun ca pachetele să includă garanții de rambursare completă sau reprogramare fără penalizări în caz de avertismente de călătorie, închideri de granițe sau escaladări de conflict. De asemenea, agențiile lucrează îndeaproape cu companiile aeriene și hoteluri pentru a negocia termeni mai flexibili, în special în destinațiile sensibile. Astfel, turiștii se simt mai încrezători să rezerve din timp, știind că pot face modificări dacă situația o cere.

Până la urmă, suntem oameni și lucrăm pentru oameni. De obicei, consilierii din turism sunt oameni empatici. Ne gândim în primul rând la securitatea și siguranța clienților noștri.

Țările care câștigă popularitate în rândul românilor datorită stabilității și prețurilor atractive

Playtech: Care sunt cele mai frecvente întrebări sau îngrijorări ale clienților legate de siguranța călătoriilor în 2025?

Andrei Gubernu: Printre întrebările cele mai des întâlnite se numără:

– „Este sigur să merg în această destinație acum?”

– „Ce se întâmplă dacă izbucnește un conflict în timpul vacanței?”

– „Pot să-mi recuperez banii dacă anulez în ultimul moment din cauza unui avertisment MAE?”

– „Ce include exact asigurarea de călătorie?”

– „Cine mă ajută dacă rămân blocat în străinătate?”

Aceste întrebări arată o preocupare autentică pentru protecție și pentru planificarea responsabilă, ceea ce este un semn pozitiv în maturizarea comportamentului de consum turistic.

Playtech: Există destinații care, deși anterior erau considerate riscante, au devenit acum opțiuni sigure pentru turiști?

Andrei Gubernu: Da, există câteva exemple notabile. Iordania, deși geografic apropiată de zone de conflict, a reușit să mențină un climat intern stabil și să își întărească imaginea de destinație sigură, culturală și spirituală. La fel, Azerbaidjan și Armenia, în ciuda tensiunilor istorice, sunt acum considerate opțiuni mai stabile, cu interes tot mai crescut din partea turiștilor români. Chiar și Georgia începe să atragă vizitatori, oferind un echilibru între natură, istorie și securitate acceptabilă. Aceste transformări pozitive se datorează atât reformelor interne, cât și eforturilor de comunicare și promovare internațională.

Alte țări care în trecut erau cu semnul întrebării ar fi cele de mai jos, țări unde există inclusiv chartere cu plecări din România:

Maroc – Deși în trecut existau rețineri legate de siguranță, astăzi Marocul este considerat o destinație stabilă, cu un turism bine dezvoltat și o prezență solidă a forțelor de securitate în zonele turistice. Marrakech, Essaouira sau Fes sunt acum alegeri populare pentru turiștii europeni.

Tunisia – După anii dificili 2015–2017, țara și-a recâștigat treptat încrederea turiștilor. În 2025, majoritatea stațiunilor de pe litoral (Hammamet, Sousse, Monastir) sunt sigure și frecventate de turiști din toată Europa, inclusiv din România.

Tanzania – Este o destinație în ascensiune pentru safari și turism exotic, cu o reputație bună în ceea ce privește siguranța în zonele turistice (ex: Parcul Național Serengeti, Zanzibar).

Playtech: Ce sfaturi generale oferiți turiștilor români pentru a-și planifica vacanțele în mod responsabil și în siguranță în 2025?

Andrei Gubernu: Cel mai important sfat este să nu planifici o vacanță doar cu inima, ci și cu mintea. Alege destinații care au un istoric recent de stabilitate, informează-te din surse oficiale și actuale și nu neglija niciodată importanța unei asigurări bune.

Caută pachete flexibile, colaborează cu agenții de turism serioase și nu ezita să pui întrebări despre siguranță înainte de a rezerva. Fii atent la detalii, ai grijă de documentele tale, păstrează copii digitale ale actelor importante și stabilește dinainte metode clare de comunicare cu cei de acasă. În final, alege să călătorești conștient, nu doar pentru relaxare, ci și cu responsabilitate față de tine și lumea în care te afli.

Așadar, în 2025, siguranța călătoriilor nu mai este un detaliu secundar, ci un criteriu esențial atunci când îți planifici vacanța. Așa cum reiese din interviu, deși destinațiile clasice precum Grecia, Turcia sau Bulgaria își păstrează popularitatea, tot mai mulți români descoperă opțiuni noi și sigure, de la țări nordice liniștite până la insule grecești mai puțin aglomerate. Indiferent unde alegi să mergi, cheia este să te informezi constant din surse oficiale, să alegi pachete flexibile și să nu pleci niciodată fără o asigurare completă de călătorie – doar așa îți poți transforma vacanța într-o experiență plăcută și lipsită de griji.