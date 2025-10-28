Topul celor mai moderne orașe din lume: Asia domină clasamentul, iar Europa rămâne cu un singur reprezentant

Într-o lume în care inteligența artificială, transportul autonom și energia verde rescriu ritmul civilizației, doar câteva orașe reușesc să se impună ca adevărate motoare ale progresului. Indicele Global al Inovației 2025 (Global Innovation Index – GII), publicat de Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (WIPO), oferă o radiografie clară: Asia domină net clasamentul, Statele Unite își păstrează forța inovatoare, iar Europa este reprezentată de un singur oraș în top 10 – Londra.

De la orașe care funcționează aproape complet fără numerar până la metropole unde dronele luminează cerul în spectacole sincronizate, lumea urbană a viitorului este deja aici. Iar în fruntea ei se află Shenzhen–Hong Kong–Guangzhou, considerat astăzi cel mai puternic cluster tehnologic de pe planetă.

Asia conduce revoluția tehnologică

China, Japonia și Coreea de Sud domină fără echivoc topul celor mai inovatoare orașe ale lumii. Regiunea Shenzhen–Hong Kong–Guangzhou ocupă prima poziție, urmată de Tokyo–Yokohama și San Jose–San Francisco, nucleul clasic al Silicon Valley.

Succesul chinez se explică printr-o combinație între investițiile masive în cercetare și dezvoltare, sprijinul guvernamental și deschiderea către parteneriate public–private. În prezent, 24 dintre cele 100 de clustere de inovație incluse în GII se află în China, iar zona Shenzhen–Hong Kong–Guangzhou a devenit simbolul acestei creșteri.

Aici, tehnologia este parte din viața cotidiană: vânzătorii din piețele tradiționale acceptă plăți prin cod QR, iar micii antreprenori gestionează comenzi și inventare prin aplicații mobile integrate. Cardul Octopus, lansat inițial în 1997 pentru transportul public, a evoluat într-un instrument universal de plată, utilizat zilnic de milioane de oameni.

Orașul Shenzhen, cândva un sat pescăresc, s-a transformat într-un epicentru al tehnologiei mondiale, datorită giganților Huawei și Tencent. În 1980, a fost declarat Zonă Economică Specială, un moment care a deschis calea spre creșterea spectaculoasă. Astăzi, orașul găzduiește laboratoare de inovație, huburi creative și spații deschise pentru oricine dorește să experimenteze.

Leon Huang, locuitor din 2008, descrie Shenzhen ca „un loc unde ideile prind viață rapid”. În spații precum OCT Loft sau Shekou Design Society, oricine poate testa imprimante 3D sau sisteme VR. Iar seara, cerul se transformă într-un spectacol: cel mai mare show de drone din lume – aproape 12.000 simultan – are loc aici, redefinind modul în care orașul comunică prin lumină.

Japonia și Statele Unite, echilibrul între inovație și viață cotidiană

Pe locul doi al clasamentului se află Tokyo–Yokohama, un exemplu de discreție tehnologică. În Japonia, inovația nu înseamnă doar gadgeturi spectaculoase, ci soluții simple care fac viața mai ușoară. „Tehnologia japoneză e umană”, spune Dana Yao, o locuitoare care pendulează între Tokyo și SUA. Cardurile inteligente de transport, sistemele cashless și senzorii AI din magazine sunt elemente atât de firești încât devin invizibile.

Hotelul Henn Na din Tokyo – unde recepționerele sunt roboți, iar paturile își reglează automat temperatura – e un exemplu de laborator al viitorului în acțiune. Tot acolo, trenul autonom Yurikamome traversează golful Tokyo, oferind o priveliște spectaculoasă asupra orașului și a Podului Curcubeu, simbolul urbanismului japonez.

Statele Unite rămân, totuși, un pilon central al inovației mondiale. Zona San Jose–San Francisco, adică Silicon Valley, este responsabilă pentru aproape 7% din totalul investițiilor de capital de risc la nivel global. Aici s-au născut companii care au schimbat planeta – de la Uber și Lyft până la Waymo, liderul vehiculelor autonome.

„E un loc în care ideile circulă mai repede decât le poți scrie”, spune antreprenorul Ritesh Patel. Spiritul competitiv și colaborativ al Californiei continuă să atragă talente și să seteze direcțiile pentru întreaga industrie tehnologică globală.

Europa, la un pas de marginea podiumului

Europa apare în top 10 cu un singur nume: Londra, clasată pe locul 9, devansată de orașe asiatice și americane precum Shanghai, New York și Boston. Chiar și așa, capitala britanică își păstrează reputația de hub financiar și tehnologic – locul unde fintech-urile, start-up-urile de AI și industriile creative coexistă cu un ecosistem academic de elită.

În restul continentului, centre precum Paris, Berlin sau Stockholm rămân influente, dar nu reușesc să rivalizeze cu ritmul accelerat de dezvoltare din Asia. Diferențele vin mai ales din nivelul de investiții: China și SUA direcționează sume colosale în cercetare, în timp ce Europa încă se confruntă cu birocrația și fragmentarea pieței.

În fruntea clasamentului complet se află:

Los Angeles Shenzhen–Hong Kong–Guangzhou Tokyo–Yokohama San Jose–San Francisco Beijing Seul Shanghai–Suzhou New York Londra Boston–Cambridge

Capitala Chinei, Beijing, domină în domeniul cercetării științifice, cu 4% din totalul publicațiilor globale, în timp ce Seul se remarcă printr-un ecosistem urban complet digitalizat – plăți fără numerar, transport autonom și infrastructură interconectată.

„Nu mai am nevoie de chei, portofel sau carduri – le las acasă”, spune Chris Oberman, un blogger care locuiește în Seul. Aici, inteligența artificială gestionează magazinele fără casieri și transportul public, transformând orașul într-un prototip al viitorului.

Tehnologia, noua formă de identitate urbană

Indicele Global al Inovației 2025 nu măsoară doar câte brevete înregistrează un oraș, ci și modul în care acestea schimbă viața locuitorilor. Orașele din top 10 au un element comun: inovația este integrată natural în ritmul zilnic, de la transport și plăți, până la servicii publice și cultură.

Dacă Shenzhen simbolizează viteza progresului, Tokyo aduce rafinamentul lui, iar Londra încearcă să-l democratizeze. Într-un moment în care tehnologia redefinește economia și relațiile sociale, aceste metropole devin mai mult decât centre urbane – devin laboratoare vii ale viitorului.

Iar concluzia raportului WIPO e limpede: lumea inovației s-a mutat spre est, dar spiritul creativ rămâne global. Fie că vorbim despre inteligență artificială, mobilitate verde sau infrastructuri sustenabile, orașele care investesc în tehnologie investesc, de fapt, în viitorul umanității.