Cât te va costa factura la curent în septembrie dacă ești client Hidroelectrica. TVA-ul majorat se resimte
08 aug. 2025 | 13:52
de Badea Violeta

Top trei cele mai mari greșeli pe care le fac șoferii români. Te pot costa bani, permisul sau chiar viața

Top trei cele mai mari greșeli pe care le fac șoferii români. Te pot costa bani, permisul sau chiar viața
Cele mai frecvente trei greseli ale soferilor romani. Sursa foto: Profimedia

An de an, mii de accidente rutiere au loc în România, multe dintre ele având cauze mai subtile decât viteza sau alcoolul. Comportamentele greșite, lipsa de anticipare și neglijența fac parte dintr-un tablou îngrijorător al traficului românesc. Trei dintre aceste greșeli sunt frecvent ignorate, dar au potențialul de a provoca tragedii.

1. Nerespectarea distanței de siguranță

Una dintre cele mai frecvente și periculoase greșeli comise de șoferii români este păstrarea unei distanțe insuficiente față de vehiculul din față. Fie că e vorba de grabă, nervozitate sau lipsă de atenție, mulți conducători auto circulă ”lipiți” de mașina din față, mai ales în trafic urban sau pe autostradă.

Această practică reduce considerabil timpul de reacție în cazul unei frânări bruște și duce, adesea, la coliziuni în lanț. Conform specialiștilor în siguranță rutieră, distanța corectă ar trebui să permită oprirea în siguranță în orice moment, indiferent de condițiile meteo sau de starea drumului.

2. Atitudinea agresivă în trafic

Agresivitatea la volan este o realitate tot mai prezentă pe drumurile din România. Depășirile riscante, claxoanele excesive, blocarea intenționată a altor participanți la trafic sau gesturile ostile contribuie la un climat tensionat și imprevizibil.

O astfel de abordare nu doar că încalcă normele bunului-simț, dar poate declanșa conflicte sau accidente. Conduita defensivă — bazată pe calm, anticipare și respect reciproc — este singura variantă sustenabilă pentru un trafic mai sigur.

3. Distragerile la volan

Utilizarea telefonului mobil, schimbarea postului de radio, conversațiile tensionate sau pur și simplu lipsa de concentrare sunt factori de risc extrem de subevaluați. Studiile arată că doar câteva secunde de neatenție pot transforma un drum obișnuit într-o tragedie.

Distragerile nu sunt mereu vizibile sau cuantificabile, dar impactul lor este uriaș. În multe cazuri, ele nici măcar nu sunt raportate oficial, ceea ce face ca problema să fie greu de combătut fără educație rutieră constantă.

Educația rutieră – soluția ignorată

Un element-cheie în prevenirea accidentelor rămâne educația rutieră. Din păcate, în România, aceasta se limitează adesea la perioada de obținere a permisului. Ulterior, mulți șoferi nu-și mai actualizează niciodată cunoștințele sau reflexele.

Pentru ca traficul să devină cu adevărat sigur, este nevoie de o schimbare de mentalitate. Fiecare șofer are responsabilitatea nu doar de a conduce corect, ci și de a învăța constant, adaptându-se la noile realități ale traficului.

