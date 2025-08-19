Top mașini care scot bani din buzunar: cele mai costisitoare modele de întreținut în primii 10 ani

Unele mașini devin rapid adevărate găuri în buget după primii cinci ani de folosință, iar experții atrag atenția că întreținerea poate fi surprinzător de scumpă.

Potrivit mecanicului Alan Gelfand, proprietar al German Car Depot, Porsche Cayenne este un exemplu tipic: „Combinația dintre componentele de performanță și manopera costisitoare duc la întreținere scumpă. Proprietarii de mașini ajung frecvent să repare conductele de răcire, arborele de transmisie și frânele”.

SUV-uri și limuzine de lux, capcane pentru bugetul familiei

Conform raportului Consumer Reports, Porsche se clasează al doilea brand cel mai scump de întreținut, după Land Rover.

Land Rover Range Rover este apreciat pentru robustețea off-road și interiorul luxos, însă întreținerea sa poate fi o provocare.

Mecanicii remarcă lipsa pieselor de schimb și costurile mari: de exemplu, o suspensie pneumatică defectă poate ajunge la 4.000 de dolari, iar costurile medii pe zece ani pot depăși 20.000 de dolari.

Audi Q7, un alt SUV de lux, vine cu tehnologie avansată, dar fiecare componentă electronică sofisticată poate ceda, necesitând piese originale și echipamente speciale pentru codare. CarEdge estimează întreținerea medie pentru Q7 la 13.157 dolari pe zece ani.

Limuzinele de lux nu sunt mai blânde cu portofelul. Mercedes-Benz S-Class, de exemplu, după 160.000 km, se confruntă adesea cu probleme la sistemul de suspensie Airmatic, scurgeri de ulei și defecțiuni ale sistemului electronic, costurile ajungând la aproximativ 13.000 de dolari pe zece ani, fără a include transmisia sau motorul.

Camioane și modele non-lux, nu toate costurile mari vin din Europa

Nu doar mașinile europene sunt costisitoare. Ram 2500, cel mai scump brand non-lux, poate genera cheltuieli estimate la 27.423 dolari în primii zece ani, potrivit gobankingrates.com.

Experta Melanie Musson explică că motoarele diesel Ram sunt echipate cu numeroși reglatori conform normelor EPA, ceea ce duce la defecțiuni frecvente: injectoarele se strică, transmisia are probleme istorice, iar servo-direcția poate ceda. Fiabilitatea slabă afectează și componente mai mici, precum geamurile electrice și încuietorile.

Pentru cumpărători, concluzia este clară: înainte de a achiziționa o mașină scumpă, trebuie luate în calcul costurile de întreținere, disponibilitatea pieselor și complexitatea reparațiilor.

Modelele de lux sau SUV-urile cu tehnologie avansată pot părea atractive, dar pe termen lung pot deveni adevărate capcane financiare pentru proprietari. Alegerea unui model mai simplu, fiabil și cu service accesibil poate economisi mii de dolari și poate reduce stresul asociat cu reparațiile frecvente.