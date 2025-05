„Too Much” pe Netflix: Lena Dunham reinventează „Girls” într-o Londră post-despărțire

Lena Dunham revine cu un nou serial, dar de data asta nu mai e în centrul acțiunii. În schimb, își pune amprenta personală și biografică pe Too Much, o producție Netflix ce va fi lansată pe 10 iulie și care pare să continue temele bine-cunoscute ale autoarei: feminitatea modernă, prăbușirea visurilor și autoironia în fața dezastrului emoțional.

Deși nu joacă în serial, Dunham nu se ascunde complet în spatele cortinei. Too Much e, practic, o transpunere fictivă a propriei sale traiectorii post-Girls, așa cum reiese și dintr-un eseu recent publicat de ea în The New Yorker. Meg Stalter, actriță cunoscută pentru umorul absurd și vulnerabilitatea sa, o interpretează pe Jessica – o newyorkeză în criză existențială care fuge în Londra pentru a-și pune viața în ordine.

Jessica, protagonista serialului, este o femeie de 30 și ceva de ani, workaholic, părăsită de iubitul în care investise totul și tot mai izolată de prieteni. Sună familiar? Așa cum Hannah Horvath din Girls era o scriitoare în derivă prin Brooklyn, Jessica este varianta europeanizată – o femeie care își caută pacea într-o altă metropolă, convinsă că doar solitudinea o poate salva. Londra devine un refugiu, dar și un spațiu în care vechile tipare emoționale revin, sub altă formă.

„Când fiecare colț din New York îți spune o poveste despre cine ai fost și cât de tare ai greșit, nu mai ai de ales decât să fugi”, e una dintre replicile definitorii din sinopsis. În Londra, Jessica îl întâlnește pe Felix, jucat de Will Sharpe – un bărbat plin de „red flags”, dar irezistibil în felul său dezordonat. Din această contradicție apare întrebarea centrală a serialului: Pot americanii și britanicii să se iubească fără să-și traducă fiecare emoție?

Distribuție de vis și ecouri din „Girls” în fiecare episod

Chiar dacă Lena Dunham nu e prezentă fizic în serial, fanii vor recunoaște cu ușurință ADN-ul Girls. Andrew Rannells, Michael Zegen, Rita Wilson și Richard E. Grant – toți cu legături în vechiul univers creat de Dunham – își aduc contribuția în Too Much, în roluri ce promit să fie la fel de pline de nuanțe și umor amar.

Serialul nu este doar o poveste romantică, ci o radiografie a modului în care ne sabotează trecutul chiar și atunci când schimbăm țara, limba sau jobul. Aparițiile speciale ale unor nume ca Naomi Watts, Rhea Perlman, Emily Ratajkowski sau Adwoa Aboah adaugă consistență unui univers construit pe dilemele și contradicțiile milenialilor care au crescut cu promisiunea că vor avea totul și au ajuns, în schimb, să își pună viața pe pauză pentru o reevaluare profundă.

Too Much sau prea adevărat ca să doară elegant?

Titlul Too Much nu e întâmplător. El surprinde perfect senzația unei generații pentru care orice emoție pare trăită la maximum: prea multă muncă, prea multe așteptări, prea puțină iubire autentică. Serialul lui Dunham vine într-un moment în care mulți dintre spectatorii Girls au trecut și ei prin dezamăgiri majore, iar ideea de „a o lua de la capăt” într-o altă țară nu mai pare doar un clișeu romantic, ci o nevoie existențială.

Meg Stalter, cu un stil care îmbină fragilitatea și absurdul, promite să transforme Jessica într-un personaj cu care te poți identifica, chiar dacă nu ai părăsit niciodată New York-ul sau nu ai iubit un britanic toxic. E despre ce înseamnă să fii femeie, singură, obosită, dar încă dispusă să încerce – încă o dată – să te reinventezi.

Lansarea din 10 iulie va spune dacă Too Much devine un nou hit pentru Netflix sau doar o confesiune artistică reușită. Dar un lucru e sigur: Lena Dunham nu a renunțat niciodată să transforme rușinea, dorul și haosul interior într-o formă de artă care îți rămâne în minte mai mult decât ai fi vrut.