Tom Holland a suferit un accident pe platourile de filmare pentru „Spider-Man: Brand New Day”. Ce s-a întâmplat cu actorul, de fapt

Actorul Tom Holland a suferit o comoție ușoară în timpul filmărilor pentru noul film Spider-Man: Brand New Day, însă producția va continua după o scurtă pauză, potrivit informațiilor confirmate de echipa Sony și Marvel Studios.

Incidentul a avut loc pe platoul de la Pinewood UK, unde actorul filma o scenă de acțiune, scrie Deadline.

Filmările pentru „Spider-Man: Brand New Day” au fost suspendate temporar după incident

Conform presei britanice, accidentul s-a produs în timpul unei cascadorii care nu a decurs conform planului.

Holland a fost transportat la spital pentru evaluare medicală, dar nu a necesitat internare. Surse apropiate producției au precizat că actorul va lua câteva zile de odihnă din motive de precauție, urmând să revină pe platou în scurt timp.

Producătorii au confirmat că filmările au fost suspendate temporar vineri, iar echipa urmează să ajusteze programul pentru a acomoda perioada de recuperare. Niciun alt membru al echipei nu a fost afectat de incident.

În ciuda accidentului, Tom Holland a participat în weekend la un eveniment caritabil alături de logodnica sa și colega de distribuție, Zendaya, ceea ce indică faptul că starea sa de sănătate este bună.

Lansarea filmului, programată pentru vara lui 2026

Spider-Man: Brand New Day marchează o nouă etapă în franciza dedicată supereroului Marvel. Tom Holland a declarat anterior că este „extrem de entuziasmat” să filmeze în locații reale, după ce Spider-Man: No Way Home (2021) a fost realizat exclusiv pe platouri de filmare.

Producția noului film Spider-Man a început recent la Glasgow, unde echipa pregătește o scenă de proporții mari ce va aduce aminte de primele filme ale francizei.

Sony a programat premiera mondială pentru 31 iulie 2026, după ce inițial filmul fusese anunțat pentru 24 iulie.

Regia este semnată de Destin Daniel Cretton, cunoscut pentru Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. În distribuție, alături de Tom Holland și Zendaya, se vor regăsi și Sadie Sink, respectiv Liza Colón-Zayas, în roluri încă nedivulgate.

Deși incidentul a adus o scurtă întrerupere a filmărilor, producția continuă conform planului, iar lansarea nu este afectată.

Holland rămâne una dintre figurile centrale ale universului Marvel, iar noul film promite să ofere fanilor o poveste spectaculoasă, inspirată de energia și stilul clasic al primelor producții.