Filmul Spider-Man: Brand New Day aduce o nouă direcție pentru Marvel și un Punisher mai letal ca niciodată

Filmările pentru Spider-Man: Brand New Day, viitorul film Marvel dedicat celebrului supererou, sunt în plină desfășurare în Glasgow, iar primele imagini de pe platou au început deja să entuziasmeze fanii. Tom Holland revine în rolul lui Peter Parker într-un film care promite să marcheze o schimbare semnificativă de ton, orientându-se din nou spre acțiune la nivel stradal și abandonând, cel puțin temporar, spectacolul multiversal al ultimelor producții Marvel.

Însă cel mai comentat element al acestor noi imagini nu este doar cascadoria lui Spidey printre mașinile explodate, ci revenirea lui Frank Castle, alias The Punisher, interpretat de Jon Bernthal, într-un nou costum care reflectă o abordare și mai tactică, mai întunecată și, se pare, mai periculoasă decât oricând.

Din primele imagini filmate în decorul newyorkez creat în Glasgow, se poate observa că Marvel se întoarce la rădăcinile urbane ale personajului. Cascadorii spectaculoase cu Tom Holland agățându-se de cabluri și sărind peste mașini aflate în flăcări, mașini NYPD, vehicule ale Departamentului pentru Controlul Pagubelor (DODC) și străzi pline de moloz conturează un cadru mult mai realist și tensionat.

Secvența pare să fie parte dintr-un conflict major între Spider-Man și DODC, într-un moment care implică și apariția lui Punisher. Kevin Feige, președintele Marvel Studios, a confirmat că filmul se va concentra pe personaje street-level și că regizorul Destin Daniel Cretton a lucrat cu referințe directe din benzi desenate clasice, aducând la viață nu mai puțin de nouă coperte celebre din istoria Marvel.

Această întoarcere la conflictul stradal și la dilemele morale clasice dintre justiție și violență deschide noi posibilități narative pentru personajul lui Spider-Man, în special într-o lume în care nimeni nu-și mai amintește cine este Peter Parker – efect direct al finalului din „No Way Home”.

Una dintre cele mai mari revelații vizuale ale acestui film este noua versiune a costumului lui Frank Castle, interpretat de Jon Bernthal. În imaginile apărute pe rețelele sociale și în presa de specialitate, Punisher apare îmbrăcat în negru complet, cu o vestă tactică grea, mănuși și centură militară, iar craniul emblematic de pe piept este acum mai mare, mai alb și mai amenințător.

Această versiune este considerată un omagiu direct la originile lui Punisher în benzile desenate Spider-Man, unde personajul a fost introdus pentru prima dată în 1974. De altfel, Feige a declarat că revenirea lui Castle în universul lui Spider-Man este o alegere firească și inspirată de ideea de a explora ce se întâmplă când un personaj ca Spidey, care crede în responsabilitate și compasiune, se confruntă cu un vigilante ca Punisher, care vede doar pedeapsa.

The Punisher has a slightly new look in the leaked photos from the Marvel set!

Click ⬇️https://t.co/aN6e0yNjBE

— JustJared.com (@JustJared) August 5, 2025