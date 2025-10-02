Toată lumea se aştepta ca Gigi Becali să fie naşul nepotului lui Gică Hagi. Motivul pentru care micuţul Giorgios nu a fost botezat de latifundiar .”La noi nu se pune aşa”

Ultima ora
Nicuşor Dan: Legea pregătirii populaţiei pentru război, transmisă curând Parlamentului. Noutatea majoră – stagiul militar voluntar de 4 luni, plătit de stat
02 oct. 2025 | 16:50
de Badea Violeta

Toată lumea se aştepta ca Gigi Becali să fie naşul nepotului lui Gică Hagi. Motivul pentru care micuţul Giorgios nu a fost botezat de latifundiar .
Toti anticipau ca Gigi Becali va fi nasul nepotului lui Gica Hagi

Nașterea lui Giorgios, fiul Elenei și al lui Ianis Hagi, a adus multă bucurie în familia fotbalului românesc. Pe 20 august 2025, cei doi au devenit părinți pentru prima dată, iar botezul micuțului a fost unul plin de emoție și organizat într-un cadru de poveste, cu invitați importanți din lumea sportului. Cu toate acestea, deși mulți se așteptau ca Gigi Becali să fie nașul băiețelului, lucrurile au stat diferit.

Speculațiile înainte de botez

În perioada premergătoare ceremoniei, în spațiul public au apărut numeroase speculații. Având în vedere relația apropiată dintre familia Hagi și latifundiarul din Pipera, mulți au presupus că Gigi Becali va avea rolul de naș.

Această așteptare a fost alimentată de tradițiile românești în care prietenii sau persoanele apropiate de familie sunt invitați să devină nași.

Totuși, în ciuda acestor speculații și a imaginii publice a lui Becali ca figură influentă și apropiată de familia Hagi, decizia finală a fost diferită. Nașul de botez a fost ales în concordanță cu tradițiile și valorile familiei, iar latifundiarul a oferit explicații clare pentru alegerea sa.

Motivul pentru care Gigi Becali nu a botezat copilul lui Ianis Hagi

Gigi Becali a explicat recent, în cadrul unui interviu, de ce nu a dorit să devină nașul lui Giorgios.

”Cum să botez, mă? La noi nu e așa cum ziceți voi. La noi, are omul naș încă din copilărie, cineva din familie. Nu e cum crezi tu. Nu se schimbă nașul de botez la noi. Eu, când l-am pus naș pe Gică, nașii mei bătrâni nu mai erau, și nici urmașii lor.

Nu mai aveam pe cine. De aia l-am pus pe Gică. Altfel, nu-l puneam. Nu se pune la noi naș așa. Bine, nu toată lumea mai ține cont acum, dar Gică ține cont. Îl are deja pe unul, așa a zis, și el tine la tradiție”, a declarat patronul de la FCSB, potrivit protv.ro.

Aceste declarații evidențiază respectul latifundiarului față de tradițiile familiale și modul în care familia Hagi a dorit să păstreze continuitatea rolului de naș, alegând pe cineva apropiat copilului încă din copilărie.

Tradiție și respect în cadrul familiei

Decizia de a nu-l face pe Gigi Becali naș reflectă importanța respectării tradițiilor familiale în România. În cazul botezului lui Giorgios, familia a ales să urmeze regulile stabilite pentru transmiterea acestui rol în sânul familiei, punând accent pe continuitate și legătura dintre generații.

Chiar dacă prezența lui Becali la botez a fost una simbolică și apropiată, alegerea nașului a fost determinată de dorința părinților de a păstra tradiția intactă. Astfel, evenimentul a fost nu doar o celebrare a nașterii, ci și o reafirmare a valorilor familiale și a respectului pentru obiceiurile moștenite de la generațiile anterioare.

