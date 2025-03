EXCLUSIV Ce avere are, de fapt, Gigi Becali! Sumele pe care le are de recuperat sunt uriașe

Gigi Becali este unul dintre cei mai bogați români, iar de curând, devenit deputat, el a decis că ar fi cazul să candideze la prezidențiale, bazându-se pe uriașa sa avere și succesul pe care îl are ca public. Latifundiarul din Pipera a depus, conform legii, declarația de avere, el devenind deputat la ultimele alegeri parlamentare. Culmea, pare-se, nu îi ajunge postul de deputat, așa că, de curând, și-a anunțat intenția de a candida la alegerile prezidențiale din luna mai. Bogat de cale afară, Gigi Becali spunea, de curând, că i se pare că parlamentarii încasează mult prea mulți bani, declarația lui nefiind însă susținută de alți colegi de-ai săi, indiferent de culoare politică. Văzând că e deranjat de câți bani primește ca deputat, PLAYTECH i-a ”răsfoit” declarația de avere. Un adevărat roman financiar, în fapt.

Câți bani are Gigi Becali?

Gigi Becali are, ca-n poveste, bani fără număr. Iar de terenuri și alte afaceri, nici nu mai spunem, că ne-ar lua zile întregi să le enumerăm. Dar, conform declarației de avere pe care a depus-o la Camera Deputaților, la sfârșitul lunii ianuarie a acestui an, averea latifundiarului din Pipera este de-a dreptul impresionantă.

Posibilul viitor candidat la prezidențiale are, conform declarației de avere, terenuri intravilane și extravilane care ajung la 200 de hectare. Are o casă în Iași și una în Voluntari, dar, curios, nu apare palatul din zona Aviatorilor unde își face conferințele de presă și de unde își prezintă achizițiile de la FCSB. Și mai are și vreo 7 mașini, pe lângă bijuteriile declarate în valoare de 50.000 de euro și ceasurile de 100.000 de euro.

Averea și conturile lui Gigi Becali

Când vine vorba de conturile pe care le are, Gigi Becali nu se laudă cu prea multe. Sunt trei la număr, dar valoarea totală depășește 32 de milioane de lei. Adică, undeva la 6,5 milioane de euro. Interesant este însă câți bani are plasați latifundiarul din Pipera, sub formă de împrumuturi.

Mai exact, totalul este unul amețitor: 187.828.179 LEI. Adică ”un mizilic” de aproape 40 de milioane de euro. Iar aici este vorba doar de împrumuturile pe care le-a făcut în lei, în nume personal, cele în euro fiind o altă poveste.

Câți bani are FCSB să îi dea lui Gigi Becali

Conform declarației de avere depuse, Gigi Becali, care se prezintă doar ca finanțator la FCSB, cea mai de succes echipă românească în cupele europene, deși dictează de pe margine schimbări și componența primului 11, a împrumutat masiv clubul.

Mai exact, el are de primit 800.000 de euro și 45.837.754 lei de la echipa pe care o coordonează din umbră. Adică, o sumă care se apropie de 10 milioane de euro. Mai mult chiar decât ce ar avea de încasat FCSB după participarea în Europa League de până acum, forul continental având de plătit undeva la 8,6 milioane de euro către roș-albaștri.

Cine mai e dator la Gigi Becali

Printre cei pe care i-a împrumutat, în nume personal, cu sume substanțiale se numără și firmele rudelor sale de gradul I, Gigi Becali notând că ar avea de primit 600.000 de euro. Nu a fost zgârcit nici cu un văr primar căruia i-a dat 2 milioane de euro cu titlul de împrumut, dar nici cu un celebru afacerist din domeniul agriculturii care a beneficiat de o ”finanțare” de 8,5 milioane de euro. Pe lângă toate aceste sume de recuperat, Gigi Becali are investiții și în diverse promisiuni de vânzare cumpărare, estimate la un total de peste 23 de milioane de euro.

Acum e de înțeles de ce Gigi Becali e pe punctul să refuze indemnizația de parlamentar, susținând chiar că cei 9.000 de lei sunt prea mult. Bani mulți pentru un om obișnuit, dar, pentru el, o nimica toată. Mai ales că el este și pensionar și mai încasează aproape 72.000 de lei, anual, ca fost europarlamentar.