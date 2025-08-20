Ultima ora
Un britanic a cumpărat două case la un euro, în Italia, şi a dezvăluit toate costurile ascunse. Cât a plătit în final pentru cele două locuinţe
20 aug. 2025 | 11:58
de Vieriu Ionut

Tinerii loviți mortal un de TIR pe A1 erau copii. Ancheta a scos la lumină detalii tulburătoare, de ce au recurs la un astfel de gest

Scene dramatice au avut loc pe autostrada București-Pitești, acolo unde doi minori și-au găsit sfârșitul într-un mod cumplit. Îmbrățișați, s-au aruncat în fața unui TIR care circula regulamentar, șoferul neputând să-i evite în ciuda manevrelor disperate. Cazul, considerat de anchetatori unul dintre cele mai tulburătoare din ultima vreme, ridică semne de întrebare cu privire la motivele ce i-au împins pe copii la un asemenea gest.

Victimele, doi minori din Giurgiu și Ialomița

Inițial, informațiile indicau că ar fi fost vorba despre doi tineri cu vârste între 20 și 30 de ani. Totuși, după mai multe ore de verificări, anchetatorii au stabilit adevărul: victimele sunt o fată de doar 13 ani, dintr-o localitate din județul Giurgiu, și un băiat de 15 ani, din Ialomița.

Familiile urmează să ajungă la Serviciul de Medicină Legală pentru a-i recunoaște. Identificarea a fost dificilă, deoarece copiii nu aveau asupra lor acte de identitate și nici telefoane mobile, lucru care a complicat primele ore ale anchetei.

Cum s-a produs tragedia de pe A1

Cei doi adolescenți ar fi mers împreună la kilometrul 41 al autostrăzii București-Pitești. Potrivit anchetatorilor, au stat pe marginea drumului și au așteptat apropierea unui vehicul de mare tonaj. În momentul în care un TIR se apropia, s-au îmbrățișat și au sărit de pe banda de urgență direct în fața camionului.

Șoferul nu a mai avut nicio șansă să-i evite.

„Se țineau îmbrățișați, adică se țineau după umăr. Ținea băiatul fata de umăr. Când am ajuns în dreptul lor, s-au luat în brațe, s-au aruncat. Eu am evitat cât am putut, m-am dus pe stânga cât am putut să evit. Cred că a fost convenit, că erau împreună. Adică erau îmbrățișați. Cred că erau până în 20 de ani”, a povestit șoferul TIR-ului.

Impactul a fost devastator, iar cei doi au murit pe loc.

Ipoteza anchetatorilor: părinții nu le-ar fi acceptat relația

Pe parcursul investigației, au ieșit la iveală detalii șocante. Surse apropiate anchetei susțin că cei doi copii ar fi recurs la gestul extrem pentru că părinții lor nu ar fi acceptat relația dintre ei. Astfel, ar fi decis să-și pună capăt zilelor împreună.

Această ipoteză urmează să fie confirmată sau infirmată după audierile programate de anchetatori, care vor încerca să reconstituie traseul celor doi în orele dinaintea tragediei.

Urmează audieri și noi verificări

După recunoașterea oficială a victimelor, anchetatorii vor continua cercetările pentru a înțelege contextul în care s-a produs tragedia. Vor fi audiați membrii familiilor, precum și alte persoane care i-ar fi putut cunoaște pe cei doi.

De asemenea, se vor analiza și imaginile surprinse de camerele de supraveghere de pe autostradă, pentru a reconstitui cu exactitate momentul producerii accidentului.

Cazul a stârnit un val de emoție și revoltă, fiind cu atât mai greu de acceptat cu cât victimele erau la o vârstă fragedă. Autoritățile speră ca ancheta să aducă răspunsuri clare și să facă lumină asupra motivelor reale din spatele gestului lor extrem.

