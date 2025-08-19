Ultima ora
Trump și Zelenski, întâlnire cu Putin? Preşedintele american, declaraţie aşteptată de întreaga lume: „Va exista o șansă rezonabilă”. Update
19 aug. 2025 | 11:14
de Diana Dumitrache

Accident grav pe Autostrada A1: doi tineri au murit, după ce au fost loviți de un camion. Traficul este complet blocat pe sensul spre Pitești. Update

Actualitate
Accident grav pe Autostrada A1: doi tineri au murit, după ce au fost loviți de un camion. Traficul este complet blocat pe sensul spre Pitești. Update
2imagini
Un accident grav a blocat circulatia pe A1 (Sursa foto: Facebook/ Trancau Florin)

Marți, pe Autostrada A1 București–Pitești, la kilometrul 41, în zona localității Vânătorii Mici (județul Giurgiu), a avut loc un accident rutier grav. Un ansamblu de vehicule a lovit doi pietoni care se aflau pe carosabil.

Accident grav pe A1

Update marţi, 19 august, ora 11:00. Un accident grav s-a produs marți dimineață pe Autostrada A1 București–Pitești, la kilometrul 41, în apropierea localității Vânătorii Mici (județul Giurgiu). Doi tineri, aflați ca pietoni pe carosabil, au fost loviți de un autotren și au murit pe loc.

”Din primele informaţii, cei doi erau pietoni şi se aflau pe partea carosabilă în momentul în care ar fi fost acroşaţi de un autotren. La faţa locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detaşamentului Bolintin Deal, cu o autospecială de stingere, două ambulanţe SAJ, elicopterul SMURD şi poliţia. Din nefericire, leziunile suferite de cele două persoane, un tânăr şi o tânără, au fost grave, iar personalul medical a declarat decesul acestora”, a transmis ISU Giurgiu.

Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările producerii accidentului.

Vezi și:
Momentul în care un şofer inconştient întoarce pe autostradă, surprins de camera unei maşini. „Sun la 112”? Al doilea conducător a evitat la limită o tragedie
Viteza amețitoare cu care a intrat TIR-ul în coloana de mașini de pe A1. Apar noi informații despre accident

Potrivit Centrului Infotrafic, traficul a fost restricționat pe sensul de mers către Pitești, ceea ce a dus la valori ridicate de trafic. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență și să păstreze distanța regulamentară între vehicule.

ŞTIREA INIŢIALĂ:

Conform primelor informații, victimele au suferit răni grave și primesc îngrijiri medicale la fața locului.

„Circulația este blocată pe Autostrada A1, sensul București–Pitești, la kilometrul 41, din cauza accidentului. La fața locului intervin echipe ale Secției de Autostrăzi, polițiști și echipaje SMURD”, a transmis Direcția Regională de Drumuri și Poduri București.

Pentru salvarea celor două persoane, un elicopter SMURD a fost solicitat să intervină de urgență.

Cum va fi vremea la începerea şcolii, finalul lui august aduce temperaturi scăzute. Prognoza meteo pentru următoarea lună
Recomandări
Care dintre femei este soţia bărbatului din imagine? Doar 3% reuşesc să dea răspunsul corect
Care dintre femei este soţia bărbatului din imagine? Doar 3% reuşesc să dea răspunsul corect
Nvidia lansează RTX Hair: tehnologia care face părul personajelor din jocuri să pară real
Nvidia lansează RTX Hair: tehnologia care face părul personajelor din jocuri să pară real
Nvidia aduce cea mai mare schimbare din ultimii ani pentru GeForce Now: Poți să-ți instalezi jocurile steam direct în cloud
Nvidia aduce cea mai mare schimbare din ultimii ani pentru GeForce Now: Poți să-ți instalezi jocurile steam direct în cloud
Inteligența artificială care îți înregistrează conversațiile private de la muncă
Inteligența artificială care îți înregistrează conversațiile private de la muncă
Obligațiile legale ale părinților care pleacă la muncă în străinătate și își lasă copiii în țară. Notificarea pe care trebuie să o trimită autorităţilor locale
Obligațiile legale ale părinților care pleacă la muncă în străinătate și își lasă copiii în țară. Notificarea pe care trebuie să o trimită autorităţilor locale
Cum a reușit un startup din Ucraina să construiască drone care zboară fără GPS. Sistemul alternativ, mult mai eficient decât cel clasic
Cum a reușit un startup din Ucraina să construiască drone care zboară fără GPS. Sistemul alternativ, mult mai eficient decât cel clasic
Se schimbă legea pentru pacienții români de la 1 septembrie. Nu mai au voie să te plimbe de la stat la privat, este ilegal și ușor de raportat
Se schimbă legea pentru pacienții români de la 1 septembrie. Nu mai au voie să te plimbe de la stat la privat, este ilegal și ușor de raportat
Zeci de magazine Mega Image şi Profi, cumpărate de un lanţ românesc. Cine deţine Annabella, care deschide supermarketuri şi în Bucureşti
Zeci de magazine Mega Image şi Profi, cumpărate de un lanţ românesc. Cine deţine Annabella, care deschide supermarketuri şi în Bucureşti
Revista presei
Adevarul
Dublarea impozitului pe locuințe e doar începutul. Ce alte scumpiri ne așteaptă în 2026
Playsport.ro
Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Trei zodii pentru care viaţa devine mai uşoară după jumătatea lunii august. Trec prin schimbări benefice
Playtech Știri
Denisa Tănase, despre prima vacanţă alături de soţ. Nu aveau bani mulţi, dar au plecat la Viena: „Cu o maşină veche, am stat la un motel al unei echipe de hochei”
Playtech Știri
Noroc și prosperitate pentru șase zodii chinezești pe 19 august 2025. Cine sunt nativii care au parte de surprize
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou