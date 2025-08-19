Accident grav pe Autostrada A1: doi tineri au murit, după ce au fost loviți de un camion. Traficul este complet blocat pe sensul spre Pitești. Update

Marți, pe Autostrada A1 București–Pitești, la kilometrul 41, în zona localității Vânătorii Mici (județul Giurgiu), a avut loc un accident rutier grav. Un ansamblu de vehicule a lovit doi pietoni care se aflau pe carosabil.

Accident grav pe A1

”Din primele informaţii, cei doi erau pietoni şi se aflau pe partea carosabilă în momentul în care ar fi fost acroşaţi de un autotren. La faţa locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detaşamentului Bolintin Deal, cu o autospecială de stingere, două ambulanţe SAJ, elicopterul SMURD şi poliţia. Din nefericire, leziunile suferite de cele două persoane, un tânăr şi o tânără, au fost grave, iar personalul medical a declarat decesul acestora”, a transmis ISU Giurgiu.

Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările producerii accidentului.

Potrivit Centrului Infotrafic, traficul a fost restricționat pe sensul de mers către Pitești, ceea ce a dus la valori ridicate de trafic. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență și să păstreze distanța regulamentară între vehicule.

ŞTIREA INIŢIALĂ:

Conform primelor informații, victimele au suferit răni grave și primesc îngrijiri medicale la fața locului.

„Circulația este blocată pe Autostrada A1, sensul București–Pitești, la kilometrul 41, din cauza accidentului. La fața locului intervin echipe ale Secției de Autostrăzi, polițiști și echipaje SMURD”, a transmis Direcția Regională de Drumuri și Poduri București.

Pentru salvarea celor două persoane, un elicopter SMURD a fost solicitat să intervină de urgență.