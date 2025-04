Tina Duceac, despre valul de comentarii negative pe care l-a primit după Buzz House. Ce spune despre iubitul ei: “A fost primul meu iubit, e prima mea dragoste” VIDEO EXCLUSIV

Tina Duceac s-a luptat cu un val de comentarii negative după ce a participat în sezonul 2 din Buzz House, cunoscutul reality show online produs de Selly. În exclusivitate pentru Playtech, iubita lui Costi Max ne-a mărturisit cum a reacționat în momentul în care a văzut acuzațiile aduse de internauți, dar și care este relația cu partenerul său în momentul de față.

Tina Duceac s-a bucurat enorm de faptul că a putut juca în filmul Buzz House, produs după reality show, alături de iubitul ei. Tânăra actriță a explicat că a avut secvențe care au provocat-o, iar Costi Max este atât minunat atât ca partener de scenă, cât și ca tovarăș de viață:

“A fost prima dată când am jucat într-un film horror. Eu am fost numai pe dramă la serial, dar și pe comedie. Aici putem vorbi de o comedie horror. A fost interesant! Există câteva secvențe care m-au provocat, o să vedeți. Mi-au plăcut! Am scos tot ce am avut în mine. A fost genial să jucăm amândoi. (n.r. ea și iubitul ei, Costi Max)

De când suntem împreună i-am zis că ar fi tare să jucăm împreună. Ne-a plăcut foarte mult. Am mai jucat în Candidatul împreună, dar a fost totul destul de scurt, vorbim doar de o zi de filmare. Aici au fost mai multe zile pentru filmări. A fost minunat! El este un partener de joc și de viață minunat.”