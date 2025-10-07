Tichete de masă 2025 | În ce condiții le poți pierde și cum pot fi suspendate temporar

Tichetele de masă au devenit, în ultimii ani, cel mai frecvent beneficiu extrasalarial acordat angajaților din România. Majoritatea companiilor private, dar și tot mai multe instituții publice, oferă aceste bonuri pentru a sprijini costurile zilnice de hrană ale salariaților. Deși par simplu de gestionat, acordarea tichetelor de masă în 2025 aduce numeroase provocări juridice și contabile, iar o aplicare greșită poate duce la sancțiuni din partea autorităților.

Valoarea maximă și regulile de acordare

Conform Ordinului Ministerului Muncii nr. 280/2025, valoarea maximă a unui tichet de masă este de 40,18 lei, sumă valabilă pentru prima jumătate a anului și prelungită până în septembrie 2025. Angajatorii pot stabili o valoare mai mică, însă nu o pot reduce ulterior fără acordul salariaților. De asemenea, tichetele trebuie acordate în mod egal tuturor angajaților care îndeplinesc aceleași condiții de muncă.

Este important de subliniat că tichetele de masă nu fac parte din salariul de bază și nu pot fi folosite pentru a acoperi o parte din acesta. Ele sunt beneficii suplimentare, nu componente ale remunerației principale prevăzute în contractul individual de muncă.

Când poți pierde dreptul la tichete de masă

Conform Legii nr. 165/2018, tichetele se acordă doar pentru zilele efectiv lucrate. Asta înseamnă că un angajat nu va primi tichete pentru:

concediu medical;

concediu de odihnă sau fără plată;

zile libere pentru evenimente familiale;

absențe motivate sau nemotivate.

În plus, munca suplimentară nu poate fi recompensată prin tichete, ci doar prin sporuri salariale sau timp liber corespunzător. Acordarea tichetelor în locul plății orelor suplimentare reprezintă o încălcare a Codului muncii.

Cum pot fi suspendate tichetele temporar

Angajatorul poate suspenda acordarea tichetelor de masă în anumite situații justificate, cum ar fi:

întreruperea temporară a activității companiei (șomaj tehnic);

suspendarea contractului individual de muncă;

absența de la locul de muncă pentru perioade mai lungi.

În aceste cazuri, tichetele nu se pierd definitiv, dar nu se acordă pe durata suspendării, fiind reluate doar după reluarea activității.

Creșterea salariului minim nu se poate compensa prin tichete

În 2025, salariul minim brut pe economie este de 4.050 lei. Angajatorii sunt obligați să respecte această valoare, iar tichetele de masă nu pot fi folosite pentru a acoperi diferențele dintre salariul plătit și nivelul minim legal. Practica prin care un angajator oferă un salariu mai mic și compensează prin tichete este ilegală, iar Inspectoratele Teritoriale de Muncă (ITM) pot aplica amenzi.

Telesalariații și angajații care lucrează în regim mobil beneficiază de aceleași drepturi privind tichetele de masă ca și cei care merg la birou. Legea telemuncii interzice suspendarea acestui beneficiu doar pentru că activitatea se desfășoară de acasă.

Tichetele de masă nu pot fi poprite și nu sunt considerate venituri salariale. Ele pot fi folosite doar pentru achiziția de alimente sau pentru plata mesei în unitățile partenere, neputând fi convertite în bani.