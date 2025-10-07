Ultima ora
Se modifică Codul Muncii: ce drepturi noi primesc angajații care lucrează între 22:00 și 06:00
07 oct. 2025 | 15:21
de Daoud Andra

Tichete de masă 2025 | În ce condiții le poți pierde și cum pot fi suspendate temporar

Social
Tichete de masă 2025 | În ce condiții le poți pierde și cum pot fi suspendate temporar
FOTO: colaj Playtech.ro

Tichetele de masă au devenit, în ultimii ani, cel mai frecvent beneficiu extrasalarial acordat angajaților din România. Majoritatea companiilor private, dar și tot mai multe instituții publice, oferă aceste bonuri pentru a sprijini costurile zilnice de hrană ale salariaților. Deși par simplu de gestionat, acordarea tichetelor de masă în 2025 aduce numeroase provocări juridice și contabile, iar o aplicare greșită poate duce la sancțiuni din partea autorităților.

Valoarea maximă și regulile de acordare

Conform Ordinului Ministerului Muncii nr. 280/2025, valoarea maximă a unui tichet de masă este de 40,18 lei, sumă valabilă pentru prima jumătate a anului și prelungită până în septembrie 2025. Angajatorii pot stabili o valoare mai mică, însă nu o pot reduce ulterior fără acordul salariaților. De asemenea, tichetele trebuie acordate în mod egal tuturor angajaților care îndeplinesc aceleași condiții de muncă.

Este important de subliniat că tichetele de masă nu fac parte din salariul de bază și nu pot fi folosite pentru a acoperi o parte din acesta. Ele sunt beneficii suplimentare, nu componente ale remunerației principale prevăzute în contractul individual de muncă.

Când poți pierde dreptul la tichete de masă

Conform Legii nr. 165/2018, tichetele se acordă doar pentru zilele efectiv lucrate. Asta înseamnă că un angajat nu va primi tichete pentru:

  • concediu medical;
  • concediu de odihnă sau fără plată;
  • zile libere pentru evenimente familiale;
  • absențe motivate sau nemotivate.

În plus, munca suplimentară nu poate fi recompensată prin tichete, ci doar prin sporuri salariale sau timp liber corespunzător. Acordarea tichetelor în locul plății orelor suplimentare reprezintă o încălcare a Codului muncii.

Cum pot fi suspendate tichetele temporar

Angajatorul poate suspenda acordarea tichetelor de masă în anumite situații justificate, cum ar fi:

  • întreruperea temporară a activității companiei (șomaj tehnic);
  • suspendarea contractului individual de muncă;
  • absența de la locul de muncă pentru perioade mai lungi.

În aceste cazuri, tichetele nu se pierd definitiv, dar nu se acordă pe durata suspendării, fiind reluate doar după reluarea activității.

Creșterea salariului minim nu se poate compensa prin tichete

În 2025, salariul minim brut pe economie este de 4.050 lei. Angajatorii sunt obligați să respecte această valoare, iar tichetele de masă nu pot fi folosite pentru a acoperi diferențele dintre salariul plătit și nivelul minim legal. Practica prin care un angajator oferă un salariu mai mic și compensează prin tichete este ilegală, iar Inspectoratele Teritoriale de Muncă (ITM) pot aplica amenzi.

Telesalariații și angajații care lucrează în regim mobil beneficiază de aceleași drepturi privind tichetele de masă ca și cei care merg la birou. Legea telemuncii interzice suspendarea acestui beneficiu doar pentru că activitatea se desfășoară de acasă.

Tichetele de masă nu pot fi poprite și nu sunt considerate venituri salariale. Ele pot fi folosite doar pentru achiziția de alimente sau pentru plata mesei în unitățile partenere, neputând fi convertite în bani.

Cum se formează un ciclon și care este diferența dintre el și o furtună obișnuită. De ce devin tot mai frecvente în România
Recomandări
Magia Disney prinde viață la Sala Palatului: „Aladdin in Concert Live to Film”, un spectacol unic cu orchestră și artiști români
Magia Disney prinde viață la Sala Palatului: „Aladdin in Concert Live to Film”, un spectacol unic cu orchestră și artiști români
TABEL Sporuri asistente 2025 | Cât se plătește pentru ture, weekend și ore de noapte
TABEL Sporuri asistente 2025 | Cât se plătește pentru ture, weekend și ore de noapte
Cometa interstelară 3I/ATLAS ar putea proveni din zorii Căii Lactee, spun cercetătorii. Ce înseamnă asta, de fapt
Cometa interstelară 3I/ATLAS ar putea proveni din zorii Căii Lactee, spun cercetătorii. Ce înseamnă asta, de fapt
Avertismentul lui MrBeast despre inteligența artificială. Ne așteaptă vremuri înfricoșătoare pentru creatorii de conținut, AI-ul nu iartă pe nimeni
Avertismentul lui MrBeast despre inteligența artificială. Ne așteaptă vremuri înfricoșătoare pentru creatorii de conținut, AI-ul nu iartă pe nimeni
Trump are șanse să câștige Premiul Nobel pentru Pace, iată care sunt motivele conform specialiștilor
Trump are șanse să câștige Premiul Nobel pentru Pace, iată care sunt motivele conform specialiștilor
S-a aflat unde trăiesc și cum se numesc fiii lui Putin. Mama lor, Alina Kabaeva, a păstrat tăcerea ani la rând
S-a aflat unde trăiesc și cum se numesc fiii lui Putin. Mama lor, Alina Kabaeva, a păstrat tăcerea ani la rând
Update Toate școlile din București și Ilfov vor fi închise miercuri, 8 octombrie, din cauza codului roșu de furtună. 600.000 de elevi vor rămâne acasă
Update Toate școlile din București și Ilfov vor fi închise miercuri, 8 octombrie, din cauza codului roșu de furtună. 600.000 de elevi vor rămâne acasă
Andra Tănăsescu duce umorul balcanic la rang de artă pe TikTok: Rodica și Gicu s-au născut din cotidian, dar succesul vine și cu dezamăgiri: „Unii prieteni au spus că e ceva pueril”. Interviu EXCLUSIV
EXCLUSIV
Andra Tănăsescu duce umorul balcanic la rang de artă pe TikTok: Rodica și Gicu s-au născut din cotidian, dar succesul vine și cu dezamăgiri: „Unii prieteni au spus că e ceva pueril”. Interviu EXCLUSIV
Revista presei
Adevarul
Regiunea din România care se sălbăticește în ritm alert. Satele dispar unul câte unul și sunt înghițite de pădure
Playsport.ro
Rapid, noul lider din România. Giuleștenii au câștigat cu Farul și au depășit-o pe Craiova: ”Mă bucur enorm de mult”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Cum să-ți salvezi florile preferate când vine furtuna. Măsuri rapide pe care trebuie să le iei
Playtech Știri
Cum să prăjești carnea sau ouăle fără ca uleiul să sară peste tot. Trucul de două secunde care previne haosul din bucătărie
Playtech Știri
Horoscop zilnic 8 octombrie 2025. Zodia care atrage norocul în dragoste și bani mai mult ca oricând
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...