Trump face un pas în spate din negocierile pentru pacea dintre Rusia și Ucraina și așteaptă întâlnirea directă dintre Putin și Zelenski, susțin surse citate de The Guardian
22 aug. 2025 | 07:30
de Alexandru Puiu

Ți s-au stricat electronicele și electrocasnicele din casă în urma penelor de curent, ai dreptul la despăgubiri. Cum obții compensațiile de la furnizori

Orice blackout sau variație de tensiune se poate lăsa cu pagube

În fiecare an, mii de consumatori se confruntă cu pene de curent sau fluctuații de tensiune care pot duce la defectarea aparatelor electrice din locuință. Deși mulți nu știu, legislația din România îți oferă dreptul la compensații în astfel de situații. Unele se acordă automat, prin factură, iar altele necesită o cerere adresată furnizorului sau operatorului de rețea. Important este să știi ce pași trebuie să urmezi și ce documente să pregătești pentru a-ți recupera prejudiciul.

Compensațiile au rolul de a acoperi atât inconvenientele cauzate de întreruperile de curent de durată, cât și daunele directe provocate de supratensiuni sau variații de tensiune care pot afecta frigiderul, televizorul, laptopul sau alte electrocasnice din casă.

Ce compensații primești automat pentru penele de curent

Regulile sunt clare: pentru întreruperile prelungite ale alimentării cu energie electrică, compensațiile se acordă automat, fără să fie nevoie să faci o solicitare. Aceste sume sunt evidențiate direct pe factură și pot varia în funcție de tipul rețelei la care ești conectat.

Rețelele electrice din România, „prea aglomerate” – proiectele de energie verde care solicită racordarea pot arunca sistemul în criză, se pregătesc schimbări legislative
Marii furnizori de energie, obligați să încheie cu clienții contracte la prețuri fixe pe cel puțin 1 an. Ce spune legea şi despre preţuri?

