Ți s-au stricat electronicele și electrocasnicele din casă în urma penelor de curent, ai dreptul la despăgubiri. Cum obții compensațiile de la furnizori

În fiecare an, mii de consumatori se confruntă cu pene de curent sau fluctuații de tensiune care pot duce la defectarea aparatelor electrice din locuință. Deși mulți nu știu, legislația din România îți oferă dreptul la compensații în astfel de situații. Unele se acordă automat, prin factură, iar altele necesită o cerere adresată furnizorului sau operatorului de rețea. Important este să știi ce pași trebuie să urmezi și ce documente să pregătești pentru a-ți recupera prejudiciul.

Compensațiile au rolul de a acoperi atât inconvenientele cauzate de întreruperile de curent de durată, cât și daunele directe provocate de supratensiuni sau variații de tensiune care pot afecta frigiderul, televizorul, laptopul sau alte electrocasnice din casă.

Ce compensații primești automat pentru penele de curent

Regulile sunt clare: pentru întreruperile prelungite ale alimentării cu energie electrică, compensațiile se acordă automat, fără să fie nevoie să faci o solicitare. Aceste sume sunt evidențiate direct pe factură și pot varia în funcție de tipul rețelei la care ești conectat.

De exemplu, pentru pene de curent neplanificate mai lungi decât limitele legale (patru ore în municipiile reședință, șase ore în alte orașe, 12 ore în mediul rural), distribuitorul trebuie să îți acorde compensații de până la 300 de lei, în funcție de tensiunea rețelei. În cazuri extreme, cum ar fi fenomenele meteorologice deosebite, durata maximă acceptată crește la 48-72 de ore. Dacă furnizorul nu îți reflectă aceste sume pe factură, poți face o sesizare la ANRE pentru a forța respectarea standardelor.

Cum obții despăgubiri pentru aparatele defectate

Dacă ți s-au stricat electrocasnicele sau electronicele din cauza unei supratensiuni, ai dreptul la despăgubiri suplimentare, dar de această dată trebuie să faci o cerere scrisă în cel mult 10 zile lucrătoare de la incident. Cererea se depune la furnizorul cu care ai contract sau direct la operatorul de rețea.

Trebuie să atașezi câteva documente obligatorii: dovada achiziției aparatului (factură, bon fiscal sau declarație pe proprie răspundere), dovada reparației sau constatarea de la un service autorizat care confirmă că echipamentul nu mai poate fi reparat. În funcție de vechimea aparatului și de durata medie de viață declarată de producător, despăgubirea va acoperi valoarea totală sau parțială a produsului.

Pentru a dovedi fluctuațiile de tensiune, poți cere operatorului instalarea unui analizor de calitate pentru câteva zile sau poți monta unul pe cont propriu, respectând procedurile oficiale.

De ce este important să ceri compensațiile

Chiar dacă uneori sumele nu acoperă integral prejudiciul, compensațiile au rolul de a responsabiliza operatorii de distribuție și furnizorii de energie. În plus, legea nu te limitează doar la aceste valori: poți cere în instanță daune suplimentare dacă prejudiciul este mai mare.

Dacă termenele de soluționare a cererilor sau avizelor sunt depășite (de exemplu, răspunsul la sesizări după 30 de zile), operatorul este obligat să plătească alte compensații automate. ANRE poate aplica sancțiuni distribuitorilor care nu respectă standardele, astfel încât consumatorii să beneficieze de drepturile lor.

În concluzie, dacă te-ai confruntat cu pene de curent sau cu variații de tensiune care ți-au stricat aparatele, nu rămâne pasiv. Verifică facturile, depune cererile necesare și folosește-ți drepturile legale. Astfel, nu doar că îți recuperezi pierderile, dar contribui și la o mai bună calitate a serviciilor de energie electrică.