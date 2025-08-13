Threads, frățiorul mai mic al Facebook, are 400 de milioane de utilizatori

Threads, platforma socială lansată de Meta ca alternativă directă la Twitter/X, a depășit pragul impresionant de 400 de milioane de utilizatori activi lunar. Cifra, anunțată de Adam Mosseri, șeful Threads, marchează o creștere constantă care sugerează că depășirea rețelei lui Elon Musk ar putea fi doar o chestiune de timp.

O creștere accelerată în doar câteva luni

În aprilie, Threads atingea 350 de milioane de utilizatori, ceea ce înseamnă că, în doar un trimestru, platforma a atras încă 50 de milioane de oameni. În prezent, X-ul lui Elon Musk are puțin peste 600 de milioane de utilizatori lunari, dar datele arată că rețeaua pierde treptat membri de când a fost preluată de miliardar.

Dacă se menține ritmul actual, Threads ar putea ajunge să depășească X în aproximativ un an, cel puțin la nivelul utilizatorilor activi lunar. În plus, la nivel zilnic, diferența dintre cele două platforme este deja mult mai mică: Threads are 115 milioane de utilizatori activi zilnic, iar X, 132 de milioane.

Bătălia zilnică pentru atenția utilizatorilor

Datele furnizate de Similarweb arată o creștere de 115% pentru Threads în ultima perioadă, în timp ce X a înregistrat o scădere de 15% a utilizatorilor activi zilnic. Această tendință indică un interes tot mai mare pentru alternativa oferită de Meta, mai ales în rândul celor nemulțumiți de direcția în care a fost dusă platforma X.

Pentru a-și consolida poziția, Threads a lansat recent funcții importante, inclusiv un sistem de mesagerie directă între utilizatori, și testează introducerea reclamelor, ceea ce ar putea transforma platforma într-o sursă de venit semnificativă pentru Meta. Strategia companiei pare clară: creștere rapidă a bazei de utilizatori și diversificarea opțiunilor de interacțiune.