13 aug. 2025 | 09:50
de Mihai Liviu

Tehnologie, Știință & Digital
Threads, frățiorul mai mic al Facebook, are 400 de milioane de utilizatori
Threads, platforma socială lansată de Meta ca alternativă directă la Twitter/X, a depășit pragul impresionant de 400 de milioane de utilizatori activi lunar. Cifra, anunțată de Adam Mosseri, șeful Threads, marchează o creștere constantă care sugerează că depășirea rețelei lui Elon Musk ar putea fi doar o chestiune de timp.

O creștere accelerată în doar câteva luni

În aprilie, Threads atingea 350 de milioane de utilizatori, ceea ce înseamnă că, în doar un trimestru, platforma a atras încă 50 de milioane de oameni. În prezent, X-ul lui Elon Musk are puțin peste 600 de milioane de utilizatori lunari, dar datele arată că rețeaua pierde treptat membri de când a fost preluată de miliardar.

Dacă se menține ritmul actual, Threads ar putea ajunge să depășească X în aproximativ un an, cel puțin la nivelul utilizatorilor activi lunar. În plus, la nivel zilnic, diferența dintre cele două platforme este deja mult mai mică: Threads are 115 milioane de utilizatori activi zilnic, iar X, 132 de milioane.

Bătălia zilnică pentru atenția utilizatorilor

Datele furnizate de Similarweb arată o creștere de 115% pentru Threads în ultima perioadă, în timp ce X a înregistrat o scădere de 15% a utilizatorilor activi zilnic. Această tendință indică un interes tot mai mare pentru alternativa oferită de Meta, mai ales în rândul celor nemulțumiți de direcția în care a fost dusă platforma X.

Pentru a-și consolida poziția, Threads a lansat recent funcții importante, inclusiv un sistem de mesagerie directă între utilizatori, și testează introducerea reclamelor, ceea ce ar putea transforma platforma într-o sursă de venit semnificativă pentru Meta. Strategia companiei pare clară: creștere rapidă a bazei de utilizatori și diversificarea opțiunilor de interacțiune.

Peste 61.000 de cazuri de violență domestică în România, în primele șase luni ale anului 2025. Cel puțin 33 de femei au fost ucise de parteneri, în ciuda legilor existente
Fostul șef Google, despre siguranța locurilor de muncă în epoca AI. Nici măcar șefii de companii nu sunt imuni la inteligență artificială
Microsoft, dată în judecată pentru retragerea Windows 10: ce înseamnă pentru milioane de utilizatori
Sezonul 2 din serialul Wednesday egalează deja performanțele primului. Șansele unui record pe Netflix sunt reale
Danielle Spencer, îndrăgita actriță din „What’s Happening!!”, a murit la 60 de ani. Boala care i-a fost fatală
Google introduce funcția „Preferred Sources” pentru selectarea surselor preferate de știri. Cum vrea gigantul să te ajute după ce te-a încurcat?
Un clip cu 29 de perechi de nași la o nuntă a devenit viral pe rețelele sociale. Este bine să ai atâția părinți spirituali? Ce spun preoții
Noua vulnerabilitate Google care permite hackerilor să-ți controleze casa inteligentă și asistentul virtual. Totul pleacă de la aplicația de Calendar
