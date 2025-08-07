Ultima ora
07 aug. 2025
Test special de atenţie. Găseşte broasca ţestoasă ciudată din imagine! Ai doar 4 secunde la dispoziţie
Una dintre broastele testoase e diferita. O poti gasi? Sursa foto: jagranjosh.com

Ai ochi de vultur şi o putere de concentrare de invidiat? Acest test rapid de iluzie optică îţi va pune percepţia la încercare. Tot ce trebuie să faci este să găseşti broasca ţestoasă diferită din imagine… în mai puţin de 4 secunde!

O iluzie care îţi antrenează creierul

Iluziile optice sunt mai mult decât simple jocuri vizuale – sunt exerciţii utile pentru minte, care îţi testează percepţia, atenţia şi acuitatea vizuală. Această provocare virală a devenit un adevărat fenomen online, fiind distribuită de mii de internauţi care vor să-şi testeze rapid capacitatea de concentrare.

În centrul provocării de astăzi se află o imagine aparent simplă, în care apar mai multe broaşte ţestoase perfect aliniate. Dar nu te lăsa păcălit! Una dintre ele este diferită. Doar cei foarte atenţi pot detecta detaliul care o deosebeşte de celelalte în mai puţin de 4 secunde.

Dacă îţi doreşti să-ţi menţii mintea ageră şi să-ţi îmbunătăţeşti abilităţile de concentrare, astfel de puzzle-uri vizuale sunt o alegere excelentă. Studiile arată că, pe termen lung, exercițiile de acest tip pot contribui la menţinerea funcţiilor cognitive şi la reducerea riscului de declin mental odată cu înaintarea în vârstă.

Test special de atentie

Care e testoasa care iese din tipar? Sursa foto: jagranjosh.com

Ai doar 4 secunde. Găseşte broasca diferită!

Priveşte imaginea. Vezi un grup de broaşte ţestoase. La prima vedere, toate par identice. Dar una dintre ele NU este ca celelalte. Ai la dispoziţie exact 4 secunde pentru a o descoperi. Atenţie la detalii: orice mică diferenţă contează!

Acum, uită-te atent…

Cronometrul a pornit!

Ai reuşit? Dacă da, înseamnă că ai un simţ vizual ieşit din comun. Dacă încă mai cauţi, nu te îngrijora – nu este atât de uşor cum pare. Iluziile optice sunt create special pentru a înşela creierul şi pentru a-l face să ignore diferenţele subtile.

Răspunsul corect: unde se ascunde broasca “ciudată”

Timpul s-a scurs. Nu mai căuta. Dacă n-ai reuşit să o găseşti, iată soluţia: broasca ţestoasă diferită se află în partea dreaptă a imaginii. Ce o face unică? Poate o mică schimbare de formă, o expresie diferită sau un detaliu în plus care o scoate din tipar.

Felicitări celor care au reuşit să o depisteze la timp! Aveţi o vedere ageră şi un simţ al detaliului foarte bine dezvoltat. Pentru ceilalţi, nu-i nimic: exersând zilnic cu astfel de teste, rezultatele nu vor întârzia să apară.

Tu cât de repede ai găsit-o?

