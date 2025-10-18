Test de sânge care ar putea depista peste 50 de tipuri de cancer din timp, arată un studiu revoluționar

Un test de sânge capabil să indice prezența a peste 50 de tipuri de cancer a oferit rezultate încurajatoare într-un studiu derulat în America de Nord. Cercetarea arată că analiza ADN-ului tumoral circulant poate semnala boala în stadii timpurii, când tratamentele au cele mai mari șanse de succes, și ar putea completa programele clasice de screening pentru sân, colon sau col uterin. Autorii vorbesc despre un posibil „salt” în depistarea precoce, dar subliniază că sunt necesare studii suplimentare pentru a arăta dacă această abordare chiar reduce decesele prin cancer.

Testul, cunoscut în prezent sub numele Galleri și dezvoltat de compania americană Grail, caută fragmente de ADN eliberate în sânge de celulele tumorale. În studiu, peste 25.000 de adulți din SUA și Canada au fost urmăriți timp de un an; aproximativ unu din o sută a primit un rezultat pozitiv, iar în 62% dintre aceste cazuri diagnosticul de cancer a fost ulterior confirmat. În peste 99% din cazurile cu rezultat negativ, testul a exclus corect boala, notează BBC.

Ce arată datele și de ce sunt importante

Rezultatele sunt remarcabile prin lărgimea spectrului de cancere depistate și prin faptul că mai mult de jumătate au fost identificate în stadii incipiente. Crucial, trei sferturi dintre cazurile depistate priveau tipuri pentru care nu există programe de screening de rutină, precum cancerul ovarian, hepatic, gastric, vezical sau pancreatic. În nouă din zece situații, testul de sânge a putut indica și organul de origine al cancerului, ghidând investigațiile ulterioare.

Un alt semnal puternic: atunci când este combinat cu screeningul standard pentru sân, colon și col uterin, numărul total de cancere depistate a crescut de aproximativ șapte ori. Această integrare ar putea transforma modul în care sunt prioritizate investigațiile și resursele în sănătatea publică, deschizând calea către evaluări mai rapide pentru pacienții cu risc.

Prudență necesară: ce nu știm încă

Deși entuziasmul este justificat, experți independenți atrag atenția că rămâne de dovedit impactul asupra mortalității. Detectarea mai timpurie nu înseamnă automat vieți salvate: doar studii randomizate, mari, cu mortalitatea ca indicator final pot confirma beneficiul real. Există și riscul de supradiagnostic—identificarea unor cancere care nu ar fi provocat niciodată simptome în viața pacientului—ceea ce poate conduce la anxietate și tratamente inutile.

În acest context, comunitatea medicală așteaptă două repere importante. Pe de o parte, detaliile complete ale studiului prezentat la Congresul Societății Europene de Oncologie Medicală (ESMO), care vor clarifica metodologia și performanța pe subgrupuri. Pe de altă parte, rezultatele trialului derulat de NHS în Anglia, care include aproximativ 140.000 de participanți și urmează să fie publicate anul viitor. Dacă vor confirma utilitatea clinică, sistemul public de sănătate din Regatul Unit ia în calcul extinderea testării către un milion de persoane.

Cum funcționează tehnologia și pe cine ar putea ajuta

Testul analizează „semnături” moleculare din ADN-ul liber circulant (cfDNA), fragmente care se desprind din tumori și ajung în fluxul sanguin. Algoritmi avansați de învățare automată încearcă să distingă aceste semnături de cele ale celulelor sănătoase și să deducă țesutul de origine. Avantajul major este că o singură recoltare de sânge poate oferi indicii despre multiple tipuri de cancer, unele altfel greu de depistat devreme.

În practică, un astfel de test ar putea fi folosit ca instrument de triere: un rezultat „pozitiv semnal” ar direcționa pacientul spre imagistică și teste confirmatorii, în timp ce un rezultat negativ, coroborat cu factorii de risc și vârsta, ar însemna continuarea programelor standard de screening. Important: nu este un test de diagnostic în sine și nu înlocuiește investigațiile recomandate de ghiduri, ci le completează.

Ce urmează și ce să reținem

Pe termen scurt, cercetătorii își propun să stabilească exact unde aduce cel mai mare beneficiu: în populația generală, la persoanele cu risc mediu sau la grupuri cu risc înalt (de exemplu, istoric familial încărcat). De asemenea, rămân de clarificat costurile, impactul asupra sistemelor de sănătate și protocoalele clinice pentru situațiile cu rezultat pozitiv, astfel încât traseul pacientului să fie rapid și eficient, dar și sigur.

Concluzia de etapă este sobră, dar optimistă: testul de sânge multi-cancer deschide o perspectivă reală pentru depistarea mai timpurie a unor boli care, de obicei, sunt descoperite prea târziu. Până la confirmarea prin studii mari, randomizate, rămâne un instrument promițător, aflat la granița dintre cercetare și practica medicală. Dacă se va dovedi că reduce mortalitatea, vorbim despre o posibilă schimbare de paradigmă în oncologie.

Nota redacției Playtech: Acest articol are caracter informativ și nu înlocuiește un consult medical; vă sfătuim să cereți întotdeauna sfatul medicului specialist sau un consult de specialitate înainte de a începe sau modifica orice rutină de exerciții sau evaluări la domiciliu.