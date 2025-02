Tesla derapează în Europa: vânzările prăbușite și scăderea la bursă după ingerințele politice ale lui Elon Musk

Tesla traversează o perioadă dificilă pe piața europeană, unde vânzările au scăzut drastic, afectând în mod direct valoarea acțiunilor companiei. Potrivit Asociației Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), înmatriculările de automobile Tesla au scăzut cu 45% în ianuarie 2025 față de aceeași perioadă a anului trecut. Compania lui Elon Musk a reușit să înmatriculeze doar 9.945 de unități în Europa, în comparație cu cele 18.161 de automobile înmatriculate în ianuarie 2024. Această scădere abruptă a avut loc în ciuda faptului că piața europeană a automobilelor electrice a înregistrat o creștere generală de 37%.

Cele mai afectate piețe pentru Tesla sunt Germania și Franța, unde prăbușirea vânzărilor este mai mult decât evidentă. În Germania, compania a înmatriculat doar 1.277 de vehicule, cel mai mic număr de după iulie 2021. În Franța, declinul este și mai pronunțat, cu o scădere de 63% a înmatriculărilor. Aceste cifre demonstrează un recul major pentru producătorul american de automobile electrice, care, în anii anteriori, domina aceste piețe, scrie Reuters.

Acțiunile Tesla, în cădere liberă

Impactul negativ al acestor date nu s-a limitat doar la vânzări. Pe bursa de la New York, acțiunile Tesla au înregistrat o scădere semnificativă de peste 8% în cursul zilei de marți. În jurul orei 16:35 GMT, titlurile Tesla coborâseră cu 7,18%, ajungând la 306,80 dolari per acțiune. Ca urmare, capitalizarea bursieră a companiei a scăzut sub pragul simbolic de 1.000 de miliarde de dolari, o lovitură puternică pentru reputația gigantului auto.

Această scădere vine într-un moment crucial pentru Tesla, care se confruntă deja cu presiuni mari din partea investitorilor și a pieței. Compania se află sub presiunea competiției din partea producătorilor europeni și chinezi, care au lansat modele electrice mai accesibile și mai bine adaptate cerințelor locale.

Musk și controversa politică din Europa

Pe lângă provocările economice, implicarea politică a lui Elon Musk pare să fi contribuit semnificativ la declinul Tesla pe piața europeană. CEO-ul companiei a intrat recent în atenția publicului după ce și-a manifestat deschis sprijinul pentru partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD). Într-un mesaj video adresat membrilor acestui partid la un eveniment de lansare a campaniei electorale, Musk a declarat că germanii ar trebui „să fie mândri că sunt germani” și a criticat ceea ce a numit o „exagerare” a confruntării cu trecutul nazist.

Aceste declarații au stârnit reacții puternice din partea politicienilor germani pro-europeni, care au considerat poziția lui Musk drept o ingerință electorală gravă. Controversa a avut un efect direct asupra percepției publice, determinând un număr semnificativ de clienți europeni să renunțe la Tesla în favoarea altor branduri auto.

De asemenea, reacțiile negative la adresa lui Musk au fost amplificate de un videoclip viral pe TikTok, în care se promovează un boicot împotriva Tesla. Clipul, numit „SwastiCar”, critică susținerea miliardarului pentru AfD și sugerează că imaginea Tesla este acum asociată cu ideologii extremiste. Acest fenomen a contribuit la amplificarea valului de nemulțumire față de companie, afectând și mai mult vânzările în Europa.

Viitor incert pentru Tesla în Europa

Pe măsură ce Tesla pierde teren în Europa, viitorul companiei pe această piață devine tot mai incert. Declinul vânzărilor și scăderea drastică a acțiunilor sunt semnale clare că deciziile lui Elon Musk din afara sferei de afaceri afectează negativ compania. În timp ce Tesla continuă să fie un jucător important în industria auto, relația sa cu publicul european și investitorii ar putea avea nevoie de o recalibrare urgentă pentru a evita un declin și mai abrupt în lunile următoare.