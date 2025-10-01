Ultima ora
Incendiu la tabloul electric al unei școli din județul Alba. Elevii şi profesorii, evacuaţi de urgenţă din clădire
01 oct. 2025 | 08:45
de Iulia Kelt

Teoriile despre conștiință ar putea fi greșite: Un neurolog de la Cambridge provoacă 100 de ani de știință

ȘTIINȚĂ
Teoriile despre conștiință ar putea fi greșite: Un neurolog de la Cambridge provoacă 100 de ani de știință
Ce este, de fapt, conștiința? / Foto: New Scientist

Un studiu recent realizat de Peter Coppola, cercetător în neuroștiințe la Universitatea Cambridge, contestă teoriile clasice despre rolul cortexului în conștiință și sugerează o perspectivă radical diferită.

Conștiința, mai mult decât cortexul cerebral?

De peste un secol, cercetările în neuroștiințe au plecat de la ipoteza că neocortexul, stratul exterior, pliat, al creierului uman, este esențial pentru apariția conștiinței. Abordarea a fost susținută de experimente pe animale, studii de stimulare electrică și observații clinice.

Totuși, analiza amplă realizată de Coppola, care a trecut în revistă date provenite din chirurgie experimentală, imagistică cerebrală și cazuri medicale rare, ridică întrebări serioase asupra acestei paradigme, scrie Futurism.

Coppola a structurat creierul în trei regiuni: cortex, subcortex și cerebel, examinând situații în care una dintre aceste părți era afectată sau absentă. Spre surprinderea multor specialiști, concluzia sa a fost că neocortexul nu este atât de vital pentru menținerea conștiinței pe cât se credea.

Există cazuri documentate de persoane născute fără porțiuni importante din neocortex care prezintă totuși comportamente normale și conștiență.

De asemenea, pacienți fără cerebel reușesc să ducă o viață relativ normală, deși leziuni apărute mai târziu în această regiune pot genera halucinații și schimbări majore de dispoziție.

Care sunt consecințe asupra medicinei și eticii

Aceste descoperiri contrazic explicațiile tradiționale din manualele medicale, care presupuneau că lipsa unor regiuni corticale ar duce inevitabil la o stare vegetativă permanentă.

Cercetări recente arată, însă, că pacienții aflați în astfel de situații pot fi conștienți și activi, iar experimente similare pe animale confirmă observațiile.

Ipoteza avansată de Coppola are două posibile explicații: fie cortexul, apărut relativ recent în evoluție, nu este esențial pentru conștiință, fie creierul dezvoltă mecanisme de compensare atunci când anumite regiuni lipsesc de la naștere.

În ambele cazuri, concluzia rămâne aceeași, teoria dominantă privind rolul exclusiv al cortexului trebuie reconsiderată.

Impactul acestei perspective nu se limitează la dezbaterea academică. În primul rând, ar putea schimba modul în care sunt tratați pacienții cu afecțiuni neurologice severe, inclusiv modul în care medicii evaluează stările de conștiință.

În al doilea rând, extinderea conceptului de conștiință dincolo de oameni ar putea influența modul în care privim drepturile animalelor și relația dintre oameni și alte specii.

„Este posibil ca noțiunea de conștiință să fie mai răspândită decât am crezut până acum”, spune Coppola. Dacă aceste concluzii se confirmă prin cercetări suplimentare, neuroștiința va trebui să își rescrie manualele, iar societatea să își revizuiască atitudinea față de conștiință și ființele care o posedă.

Ceaţă şi frig, în prima zi de octombrie. Anunţ de la ANM
Recomandări
Val de concedieri la încă un dezvoltator de jocuri video: Avalanche Studios, cunoscut pentru Just Cause, obligat să ia decizii drastice
Val de concedieri la încă un dezvoltator de jocuri video: Avalanche Studios, cunoscut pentru Just Cause, obligat să ia decizii drastice
Pensia alimentară, în 2025. ”Dacă soţia se recăsătoreşte, eu mai plătesc?”
Pensia alimentară, în 2025. ”Dacă soţia se recăsătoreşte, eu mai plătesc?”
Apple, Google și Meta au ajuns, din nou, în instanță. Jocurile de noroc ilegale, „mărul discordiei”
Apple, Google și Meta au ajuns, din nou, în instanță. Jocurile de noroc ilegale, „mărul discordiei”
Învățământul românesc între digitalizare și metode depășite. De ce reforma e mai importantă decât tehnologia
Învățământul românesc între digitalizare și metode depășite. De ce reforma e mai importantă decât tehnologia
Curățenia în fața casei este obligatorie. Ce sancțiuni se aplică în 2025 dacă nu respecți legea
Curățenia în fața casei este obligatorie. Ce sancțiuni se aplică în 2025 dacă nu respecți legea
TikTok are un nou rival: Ce știm despre Sora, rețeaua de socializare de la OpenAI bazată pe inteligență artificială
TikTok are un nou rival: Ce știm despre Sora, rețeaua de socializare de la OpenAI bazată pe inteligență artificială
Alice in Borderland, succes pe Netflix: serialul japonez care rivalizează cu Squid Game
Alice in Borderland, succes pe Netflix: serialul japonez care rivalizează cu Squid Game
Trump spune că a oprit „opt războaie în opt luni” și cere Premiul Nobel pentru Pace. „Dacă nu-l primesc, e o insultă la adresa SUA”
Trump spune că a oprit „opt războaie în opt luni” și cere Premiul Nobel pentru Pace. „Dacă nu-l primesc, e o insultă la adresa SUA”
Revista presei
Adevarul
Arma care ar putea fi lozul câștigător pentru Ucraina împotriva Rusiei
Playsport.ro
Lorenzo Biliboc îl anunță pe Mircea Lucescu: „Aleg România!”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Cine este singurul moștenitor legal al Ioanei Popescu, deși nu avea copii. Persoana care va intra în posesia averii strânse de jurnalistă
Playtech Știri
Singura româncă invitată la petrecerea lui Jason Derulo, uimită de casa artistului: „Există un acvariu cu rechini în podea”
Playtech Știri
Horoscop miercuri, 1 octombrie 2025. Zodia care își schimbă destinul chiar din prima zi a lunii
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...