Ultima ora
Oana Gheorghiu, numită oficial vicepremier. Nicușor Dan a semnat decretul de numire
30 oct. 2025 | 10:33
de Vieriu Ionut

Tensiuni la Catedrala Mântuirii Neamului: credincioșii, nemulțumiți de pauza de curățenie, au rupt rândurile după ore întregi de așteptare

Social
Tensiuni la Catedrala Mântuirii Neamului: credincioșii, nemulțumiți de pauza de curățenie, au rupt rândurile după ore întregi de așteptare
Altarul Catedralei Mântuirii Neamului

În ultimele zile, Catedrala Mântuirii Neamului a devenit centrul unui flux imens de credincioși care doresc să se închine la lăcașul de cult. Mii de oameni au stat la coadă ore întregi, unii chiar și peste 13 ore, pentru a participa la pelerinajul care atrage vizitatori din întreaga țară. Această situație a generat tensiuni și momente de neliniște în rândul enoriașilor, care au fost nevoiți să aștepte chiar și în timpul nopții pentru a intra în Catedrală.

Incidentul provocat de pauza de curățenie

Nemulțumirile credincioșilor au apărut atunci când accesul prin ușa principală a fost suspendat temporar pentru efectuarea curățeniei. În jurul orei 05:30, personalul administrativ al Catedralei a solicitat jandarmilor să restricționeze temporar intrarea prin ușa principală și să redirecționeze pelerinii printr-o intrare laterală.

„În momentul închiderii temporare a ușilor principale, un număr redus de persoane a interpretat eronat măsura și a încercat să înainteze către scările Catedralei, crezând că accesul va fi blocat total. Jandarmii au acționat cu promptitudine, prin temporizarea fluxului de persoane și restricționarea temporară a accesului în curtea Catedralei. Simultan, enoriașii au fost îndrumați să se retragă pe platoul central”, a informat Jandarmeria București.

Tensiuni și reacții ale credincioșilor

Rândul celor care așteptau s-a rupt, iar unii pelerini au încercat să intre forțat în lăcașul de cult. Aceștia s-au revoltat din cauza așteptării îndelungate și a schimbării neașteptate a accesului. Din fericire, jandarmii au reușit să restabilească ordinea și să liniștească mulțimea fără incidente grave sau victime. Oficialii au precizat că niciun participant nu a necesitat îngrijiri medicale.

Vezi și:
Programul de vizitare al Catedralei Mântuirii Neamului a fost prelungit. Oamenii așteaptă chiar și 8 ore ca să intre în lăcașul de cult
Câte zile va fi deschis altarul Catedralei Mântuirii Neamului pentru vizitatori și pelerini. Programul și regulile de vizitare

După consultările cu organizatorii, accesul publicului a fost reluat etapizat, în jurul orei 06:30, prin ambele căi de intrare. Coloana de așteptare a fost reconstruită, iar scările de la intrarea principală au fost eliberate, astfel încât pelerinii să poată continua vizita în condiții de siguranță.

Pelerinajul atrage mii de credincioși

În primele trei zile în care a fost permisă intrarea în Catedrală, peste 100.000 de credincioși au trecut pragul lăcașului de cult. Interesul ridicat al pelerinilor a determinat autoritățile bisericești să prelungescă perioada de vizitare, inițial stabilită până pe 31 octombrie. Astfel, Catedrala va rămâne deschisă pentru închinare până pe 5 noiembrie, la ora 24:00, inclusiv pe timpul nopții, pentru a permite cât mai multor persoane să participe.

Măsura a fost luată pentru a asigura un flux organizat și pentru a evita aglomerările excesive, menținând totodată siguranța enoriașilor. Prelungirea programului permite credincioșilor să viziteze lăcașul de cult în condiții mai relaxate și să se închine în mod controlat, chiar și pe timpul nopții.

Uraganul „Melissa” a lovit Jamaica. Rafale de vânt de peste 300 km/h și pagube uriașe
Recomandări
Black Friday 2025 vine cu vești proaste pentru români. Pe timp de criză, cheltuielile nu se mai fac pe impuls
Black Friday 2025 vine cu vești proaste pentru români. Pe timp de criză, cheltuielile nu se mai fac pe impuls
Ce distanță trebuie să fie între centrala pe gaz și aragaz, conform normelor legale
Ce distanță trebuie să fie între centrala pe gaz și aragaz, conform normelor legale
Cum obții terenul de sub casă și de lângă casă în România, conform legii. Procedura pentru pământul aferent locuinței
Cum obții terenul de sub casă și de lângă casă în România, conform legii. Procedura pentru pământul aferent locuinței
Humain provoacă giganții Microsoft și Apple: un nou sistem de operare AI promite o lume fără meniuri și fără iconițe
Humain provoacă giganții Microsoft și Apple: un nou sistem de operare AI promite o lume fără meniuri și fără iconițe
Mesajul transmis de Nicușor Dan la 10 ani de la Colectiv. Președintele a aprins o lumânare și a depus o coroană de flori în memoria victimelor
Mesajul transmis de Nicușor Dan la 10 ani de la Colectiv. Președintele a aprins o lumânare și a depus o coroană de flori în memoria victimelor
MedLife deschide noul bloc operator al spitalului din Craiova, un nou pas în dezvoltarea serviciilor medicale din Oltenia
MedLife deschide noul bloc operator al spitalului din Craiova, un nou pas în dezvoltarea serviciilor medicale din Oltenia
În aeroport, pe lângă bagaje pot fi cântăriți și pasagerii. Reguli la check-in impuse de unele companii aeriene. Unde se întâmplă și care este scopul
În aeroport, pe lângă bagaje pot fi cântăriți și pasagerii. Reguli la check-in impuse de unele companii aeriene. Unde se întâmplă și care este scopul
Black Friday 2025 – cum eviți fraudele, escrocheriile și păcălelile online de sărbătoarea reducerilor. Cum sunt sancționați comercianții, la ce să fii atent
Black Friday 2025 – cum eviți fraudele, escrocheriile și păcălelile online de sărbătoarea reducerilor. Cum sunt sancționați comercianții, la ce să fii atent
Revista presei
Adevarul
Putin pierde cel mai bizar război din ultimii 150 de ani. Focul s-a întors în Rusia
Playsport.ro
Florin Tănase l-a distrus pe Giovanni Becali. Replică devastatoare după ce a...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop zilnic 30 octombrie 2025. Zodia care își vede planurile distruse peste noapte
Playtech Știri
Majda Aboulumosha trăiește viața pe repede înainte: „Eu sunt într-o cursă continuă”. EXCLUSIV
Playtech Știri
De ce a renunțat Marisa Paloma la saloanele din București, chiar dacă afacerile îi mergeau bine: „Urmează niște schimbări”. EXCLUSIV
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...