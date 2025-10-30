Tensiuni la Catedrala Mântuirii Neamului: credincioșii, nemulțumiți de pauza de curățenie, au rupt rândurile după ore întregi de așteptare

În ultimele zile, Catedrala Mântuirii Neamului a devenit centrul unui flux imens de credincioși care doresc să se închine la lăcașul de cult. Mii de oameni au stat la coadă ore întregi, unii chiar și peste 13 ore, pentru a participa la pelerinajul care atrage vizitatori din întreaga țară. Această situație a generat tensiuni și momente de neliniște în rândul enoriașilor, care au fost nevoiți să aștepte chiar și în timpul nopții pentru a intra în Catedrală.

Incidentul provocat de pauza de curățenie

Nemulțumirile credincioșilor au apărut atunci când accesul prin ușa principală a fost suspendat temporar pentru efectuarea curățeniei. În jurul orei 05:30, personalul administrativ al Catedralei a solicitat jandarmilor să restricționeze temporar intrarea prin ușa principală și să redirecționeze pelerinii printr-o intrare laterală.

„În momentul închiderii temporare a ușilor principale, un număr redus de persoane a interpretat eronat măsura și a încercat să înainteze către scările Catedralei, crezând că accesul va fi blocat total. Jandarmii au acționat cu promptitudine, prin temporizarea fluxului de persoane și restricționarea temporară a accesului în curtea Catedralei. Simultan, enoriașii au fost îndrumați să se retragă pe platoul central”, a informat Jandarmeria București.

Tensiuni și reacții ale credincioșilor

Rândul celor care așteptau s-a rupt, iar unii pelerini au încercat să intre forțat în lăcașul de cult. Aceștia s-au revoltat din cauza așteptării îndelungate și a schimbării neașteptate a accesului. Din fericire, jandarmii au reușit să restabilească ordinea și să liniștească mulțimea fără incidente grave sau victime. Oficialii au precizat că niciun participant nu a necesitat îngrijiri medicale.

După consultările cu organizatorii, accesul publicului a fost reluat etapizat, în jurul orei 06:30, prin ambele căi de intrare. Coloana de așteptare a fost reconstruită, iar scările de la intrarea principală au fost eliberate, astfel încât pelerinii să poată continua vizita în condiții de siguranță.

Pelerinajul atrage mii de credincioși

În primele trei zile în care a fost permisă intrarea în Catedrală, peste 100.000 de credincioși au trecut pragul lăcașului de cult. Interesul ridicat al pelerinilor a determinat autoritățile bisericești să prelungescă perioada de vizitare, inițial stabilită până pe 31 octombrie. Astfel, Catedrala va rămâne deschisă pentru închinare până pe 5 noiembrie, la ora 24:00, inclusiv pe timpul nopții, pentru a permite cât mai multor persoane să participe.

Măsura a fost luată pentru a asigura un flux organizat și pentru a evita aglomerările excesive, menținând totodată siguranța enoriașilor. Prelungirea programului permite credincioșilor să viziteze lăcașul de cult în condiții mai relaxate și să se închine în mod controlat, chiar și pe timpul nopții.