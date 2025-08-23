Ultima ora
Temperaturile scad până la 0 grade. Zonele afectate brusc de frig în următoarele ore

METEO - VREME - ANM
Temperaturile scad până la 0 grade. Zonele afectate brusc de frig în următoarele ore
Meteorologii anunță temperaturi de până la 0 grade Celsius (Sursa foto: Pixabay)

După episodul de furtuni care a traversat România, meteorologii avertizează că urmează o perioadă de răcire accentuată a vremii. Cele mai scăzute temperaturi din acest sezon sunt prognozate pentru dimineața zilei de luni, când în unele zone valorile termice ar putea coborî chiar până la limita înghețului.

Meteorologii anunță temperaturi de până la 0 grade Celsius

„Temperaturile se vor situa în marea lor majoritate între 19-20 grade Celsius și cel mult 29-30 grade Celsius, cele mai scăzute valori în partea de nord și de centru a țării, cele mai ridicate în extremitatea sudică”, a explicat Alina Șerban, meteorolog ANM.

Specialistul a precizat că noaptea de duminică spre luni va fi cea mai rece.

„Multe valori de 18-19 grade Celsius în regiunile nordice, bineînțeles și în depresiuni din estul Transilvaniei. Însă mâine noapte ne așteptăm că temperaturile să fie destul de scăzute, astfel încât în zonele depresionare din estul Transilvaniei să coboare până spre 1–0 grade Celsius chiar”, a adăugat Alina Șerban.

După acest episod, temperaturile vor rămâne mai mici decât cele normale pentru această perioadă, cel puțin până la mijlocul săptămânii viitoare. Abia atunci este așteptată o încălzire treptată, mai întâi în vest, apoi și în sud, când maximele vor putea depăși din nou pragul de 30 de grade Celsius.

Meteorologii ANM au emis prognoza meteo pentru perioada 1 – 8 septembrie. Prima săptămână de toamnă calendaristică va aduce valori termice ușor peste medie în sud și sud-est, iar în celelalte regiuni se vor menține la niveluri normale. Precipitațiile vor fi excedentare în nord, mai reduse în sud, iar în rest apropiate de mediile obișnuite.

În intervalul 8–15 septembrie, vremea va rămâne ușor mai caldă decât în mod normal în sudul țării, iar în rest temperaturile vor fi apropiate de cele specifice perioadei. Cantitățile de ploi vor fi mai mici în vest, dar în restul regiunilor se vor situa în jurul mediilor climatologice.

Ce făceau pe munte tinerii care s-au răsturnat cu maşina, în Argeş? Experienţa frumoasă pe care voiau să o trăiască le-a adus sfârşitul. Cine i-a găsit după ore de la accident
Spălarea lenjeriei de pat la 60 de grade, mit sau adevăr? Sfatul specialiştilor pentru cearşafuri ca în hoteluri
Experţii spun că există un cod pe care hoții îl pun la ușa de la intrare în case pentru a fura. Cercurile trebuie să te pună pe gânduri
Realitatea de pe plaja Paradis din Grecia, arătată de români. Imaginile postate de turişti spun multe: „Invazie de viespi şi mult gunoi”
O mașină s-a răsturnat într-o prăpastie în județul Argeș. Patru persoane au murit, iar un bărbat a scăpat miraculos
Problema de matematică de clasa a II-a pe care mulţi adulţi nu o pot rezolva. „Şiragul are 29 de mărgele”
Au închiriat un apartament prin Airbnb și au lăsat o factură de 1.300 de euro, după ce l-au transformat într-o fermă de minat criptomonede
Neplata întreținerii în România. Când poți fi dat în judecată de asociația de proprietari
