Temperaturile scad până la 0 grade. Zonele afectate brusc de frig în următoarele ore

După episodul de furtuni care a traversat România, meteorologii avertizează că urmează o perioadă de răcire accentuată a vremii. Cele mai scăzute temperaturi din acest sezon sunt prognozate pentru dimineața zilei de luni, când în unele zone valorile termice ar putea coborî chiar până la limita înghețului.

Meteorologii anunță temperaturi de până la 0 grade Celsius

„Temperaturile se vor situa în marea lor majoritate între 19-20 grade Celsius și cel mult 29-30 grade Celsius, cele mai scăzute valori în partea de nord și de centru a țării, cele mai ridicate în extremitatea sudică”, a explicat Alina Șerban, meteorolog ANM.

Specialistul a precizat că noaptea de duminică spre luni va fi cea mai rece.

„Multe valori de 18-19 grade Celsius în regiunile nordice, bineînțeles și în depresiuni din estul Transilvaniei. Însă mâine noapte ne așteptăm că temperaturile să fie destul de scăzute, astfel încât în zonele depresionare din estul Transilvaniei să coboare până spre 1–0 grade Celsius chiar”, a adăugat Alina Șerban.

După acest episod, temperaturile vor rămâne mai mici decât cele normale pentru această perioadă, cel puțin până la mijlocul săptămânii viitoare. Abia atunci este așteptată o încălzire treptată, mai întâi în vest, apoi și în sud, când maximele vor putea depăși din nou pragul de 30 de grade Celsius.

Cum va fi vremea în prima săptămână de toamnă

Meteorologii ANM au emis prognoza meteo pentru perioada 1 – 8 septembrie. Prima săptămână de toamnă calendaristică va aduce valori termice ușor peste medie în sud și sud-est, iar în celelalte regiuni se vor menține la niveluri normale. Precipitațiile vor fi excedentare în nord, mai reduse în sud, iar în rest apropiate de mediile obișnuite.

În intervalul 8–15 septembrie, vremea va rămâne ușor mai caldă decât în mod normal în sudul țării, iar în rest temperaturile vor fi apropiate de cele specifice perioadei. Cantitățile de ploi vor fi mai mici în vest, dar în restul regiunilor se vor situa în jurul mediilor climatologice.