Temperaturile scad brusc, vine toamna cu adevărat. Prognoza meteo până pe 6 octombrie

Elon Musk și Donald Trump s-au împăcat la memorialul lui Charlie Kirk. Șeful Tesla a postat imediat pe X
22 sept. 2025 | 16:08
de Daoud Andra

FOTO: Arhivă

După o perioadă cu temperaturi neobişnuit de ridicate pentru final de septembrie, vremea din România se schimbă radical. Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza valabilă pentru intervalul 22 septembrie – 6 octombrie, iar concluzia este clară: vara târzie lasă loc toamnei autentice, cu ploi, vânt și temperaturi mai apropiate de normalul climatologic.

Cum va fi vremea în perioada următoare

La începutul săptămânii, termometrele încă mai arată valori de vară, cu maxime între 28 și 32 de grade și minime de 13 – 17 grade. Situația se schimbă însă brusc după 24-25 septembrie, când aerul rece pătrunde dinspre vest și nord.

Miercuri, valorile termice încep să scadă în vest, nord și nord-est. Apar ploi slabe, mai ales la munte, dar și pe arii restrânse în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și Moldova. Precipitațiile vor fi pe alocuri însoțite de descărcări electrice.

Vântul se va intensifica în est, cu rafale de 40-50 km/h, iar pe timpul nopții va sufla mai puternic în sud. Temperaturile maxime vor oscila între 17 grade în nordul Moldovei și 32 de grade în sudul Banatului.

Joi, răcirea devine evidentă în toată țara. Cerul va fi temporar noros, iar ploile se extind, inclusiv cu descărcări electrice și cantități mai consistente de apă. Vântul se va simți mai ales în sudul Banatului, Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Maximele nu vor mai trece de 11-12 grade în estul Transilvaniei și nordul Moldovei, dar în sud-vest pot urca până la 26 de grade.

Finalul lunii aduce temperaturi și mai scăzute

În ultima săptămână din luna septembrie, temperaturile vor coborî treptat, apropiindu-se de mediile normale. În general, maximele se vor situa între 18 și 26 de grade, iar minimele între 8 și 12 grade. Probabilitatea de ploi va fi ridicată mai ales între 26 și 30 septembrie.

  • În Crișana, maximele scad de la 29-31 de grade spre 19-22 de grade, iar minimele între 8-14 grade.
  • În Transilvania, temperaturile diurne coboară spre 18-20 de grade, iar nopțile pot aduce chiar 3-8 grade.
  • În Moldova, ziua de 25 septembrie va aduce valori de doar 17-19 grade, iar minimele pot atinge 4-6 grade în noaptea de 26/27 septembrie.
  • În Dobrogea, maximele vor fi între 19-21 de grade, iar minimele de 9-11 grade.
  • În Muntenia și Oltenia, după câteva zile mai calde, temperaturile vor scădea spre 19-22 de grade, cu minime de 6-10 grade.
  • La munte, răcirea va fi și mai evidentă: de la 18-20 de grade se va ajunge la doar 9-12 grade ziua și 0-4 grade noaptea.

Săptămâna 30 septembrie – 6 octombrie: toamnă autentică

În cea de-a doua săptămână a intervalului, valorile termice se vor stabiliza. Maximele vor fi în general între 20 și 24 de grade, iar minimele între 6 și 10 grade. Nu vor mai fi variații mari de la o zi la alta, însă probabilitatea de ploi se menține, în special între 1 și 4 octombrie.

Așadar, după zilele cu soare și temperaturi de vară, urmează o perioadă cu ploi, vânt și răcire accentuată. Cei care sperau să mai prelungească sezonul estival trebuie să-și pregătească hainele groase.

