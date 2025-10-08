Temperaturi cum nu am mai avut de ani buni în iarna 2025–2026. Meteorologii spun că ar putea fi cea mai geroasă din ultimul deceniu

Ultima ora
Se modifică Codul Muncii: ce drepturi noi primesc angajații care lucrează între 22:00 și 06:00
08 oct. 2025 | 11:48
de Ioana Bucur

Imagine arhivă. Foto: Pixabay

Potrivit celor mai recente analize climatologice, iarna 2025/2026 se conturează ca fiind mai rece decât cele din ultimii ani, atât în America de Nord, cât și în anumite regiuni ale Europei. Prognozele analogice – care compară condițiile actuale cu ani similari din trecut – indică posibilitatea unei reveniri la o iarnă clasică, cu temperaturi sub medie și episoade mai frecvente de ninsori, relatează Severe Weather Europe.

O iarnă cu caracter mai rece în Europa

Mai mulți factori majori par să favorizeze această tendință: revenirea fenomenului La Niña, o fază negativă a Oscilației Cvasi-Bienale (QBO), un vortex polar posibil slăbit și o extindere timpurie a stratului de zăpadă din Siberia. Toate aceste elemente pot conduce la o iarnă mai rece și mai activă decât cele recente.

Deși prognozele sezoniere nu pot anticipa exact durata și intensitatea fiecărui episod rece, scenariul general arată o creștere a probabilității pentru valuri de aer polar, în special în Europa Centrală și de Est.

De ce ar putea fi o iarnă mai rece?

Meteorologii observă o combinație rară de factori oceanici și atmosferici care sugerează o iarnă cu temperaturi sub media ultimilor ani. Printre aceștia:

  • Faza La Niña, care răcește apele Pacificului ecuatorial și modifică circulația globală a aerului.
  • Oscilația Cvasi-Bienală (QBO) negativă, asociată cu slăbirea vortexului polar și valuri de frig în emisfera nordică.
  • Vortexul polar, care se formează într-o stare mai slabă decât media multianuală.
  • Extinderea zăpezii în Siberia, ce poate amplifica presiunea atmosferică la sol și favoriza deplasarea aerului rece spre Europa.

La Niña revine

Fenomenul La Niña reprezintă faza rece a ciclului climatic ENSO („El Niño–Southern Oscillation”) și are efecte importante asupra modelelor meteo la nivel global. Potrivit NOAA, o fază slabă de La Niña s-a format deja și va persista până în iarnă. În trecut, astfel de condiții au generat ierni reci în America de Nord și uneori și în Europa.

QBO și vortexul polar – “mecanismele” iernii reci

Oscilația Cvasi-Bienală (QBO) alternează direcția vânturilor din stratosfera tropicală la fiecare 16–18 luni. În faza estică (negativă), aceasta poate contribui la slăbirea vortexului polar, favorizând pătrunderea aerului arctic către latitudini medii. În combinație cu La Niña, șansele pentru un vortex polar instabil cresc semnificativ – ceea ce duce la o iarnă mai rece și mai ninsă.

Prognoza pentru Europa

Europa ar putea traversa o iarnă cu variații accentuate, între perioade blânde și valuri de aer polar.

Nordul și centrul continentului (Scandinavia, Germania, Polonia, Marea Britanie) ar putea avea o iarnă ușor sub media multianuală, cu episoade frecvente de ninsoare și frig persistent.

Regiunile montane (Alpi, Carpați, Tatri) ar putea beneficia de un strat de zăpadă mai consistent, mai ales în a doua parte a sezonului.

Sudul Europei (Italia, Balcani, Spania, Grecia) ar putea alterna între perioade reci și intervale mai blânde, cu ploi și episoade de inversiune termică.

Semnalele climatice actuale indică o probabilitate ridicată pentru o iarnă 2025/2026 mai rece decât media ultimilor ani. Dacă vortexul polar se va destabiliza în lunile ianuarie sau februarie, Europa ar putea experimenta un episod de frig sever, asemănător celor din iernile 2010 sau 2018 – cunoscute pentru valurile de aer arctic și ninsorile abundente.

Pe scurt, iarna care urmează ar putea readuce peisajele autentice de altădată – frig, zăpadă și o atmosferă cu adevărat hibernală.

