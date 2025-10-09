Temperatura optimă în casă, în octombrie. Aşa te odihneşti bine noaptea

Odată cu scăderea temperaturilor exterioare, tot mai mulți români pornesc centrala termică pentru a-și asigura confortul în locuință. Specialiștii avertizează însă că o casă prea caldă poate afecta calitatea somnului și chiar sănătatea. Medicul pneumolog Răzvan Lungu, cu competență în somnologie, explică care este temperatura optimă pentru un somn odihnitor și cum putem menține un climat interior sănătos în sezonul rece.

Când ar trebui pornită centrala termică

Momentul potrivit pentru activarea sistemului de încălzire nu ține de o dată fixă din calendar, ci de temperatura resimțită în interior și exterior.

”Momentul optim pentru activarea sistemului de încălzire survine atunci când media temperaturilor exterioare scade sub 15°C, prag care marchează începutul răcirii semnificative a locuinței și reducerea confortului termic sub nivelul considerat normal”, explică medicul Răzvan Lungu pentru Digi24.

Specialistul atrage atenția că reglarea temperaturii din locuință trebuie făcută gradual, evitându-se creșterile bruște. O încălzire constantă, menținută în jurul valorilor recomandate, contribuie la un climat interior stabil și confortabil, fără riscul de uscăciune excesivă a aerului sau senzație de sufocare.

La câte grade e indicat să setezi centrala pentru un somn odihnitor

Pentru a te bucura de un somn odihnitor, temperatura din locuință joacă un rol esențial. Specialiștii recomandă menținerea unui nivel termic ușor mai scăzut, cuprins între 18 și 20 de grade Celsius, pentru a crea condițiile optime de relaxare pe timpul nopții.

Este important însă de reținut că percepția confortului termic diferă de la o persoană la alta — unii se simt bine dormind la aproximativ 19 grade, în timp ce alții preferă un ambient mai cald, de 23-24 de grade Celsius.

”Ideal ar fi ca, în sezonul rece, temperatura setată pe timpul nopții să nu depășească 24°C, iar căldura să fie distribuită uniform în întreaga locuință. Astfel, se evită variațiile mari de temperatură între încăperi, care pot influența negativ confortul și calitatea somnului. Pe lângă temperatura optimă, la fel de importantă este și umiditatea în cameră. Aceasta trebuie să fie între 30 și 50%”, a declarat Răzvan Lungu, medic specialist pneumolog, atestat în somnologie.

În ceea ce privește camerele copiilor, valorile recomandate sunt similare, însă medicul atrage atenția că cei mici sunt mai sensibili la schimbările bruște de temperatură.

”Temperatura optimă pentru somnul bebelușilor și copiilor mai mari este similară cu cea recomandată adulților, însă cei mici sunt mai sensibili la variațiile bruște de temperatură și pot resimți mai puternic disconfortul provocat de căldura excesivă.”

Cum afectează variațiile de temperatură sănătatea și somnul

Expunerea la temperaturi prea ridicate sau prea scăzute poate avea efecte directe asupra organismului.

”Expunerea la temperaturi care depășesc zona de confort, fie prea ridicate, fie prea scăzute, poate genera oboseală fizică și mentală, confuzie, modificări ale tensiunii arteriale și dificultăți de concentrare”, avertizează medicul.

De asemenea, sistemul respirator și cel cardiovascular pot fi afectate.

”Variațiile bruște de temperatură pot pune o presiune suplimentară și asupra sistemului cardiovascular, crescând riscul de accidente vasculare cerebrale sau atacuri de cord, în special pentru persoanele care se confruntă deja cu afecțiuni cardiace.”

Pentru un somn de calitate, specialistul recomandă evitarea luminii albastre înainte de culcare și respectarea unui program constant de somn.