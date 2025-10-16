Temperatura la care trebuie puse cauciucurile de iarnă. Mulţi cred că trebuie să ningă pentru a le schimba

În fiecare toamnă, odată cu scăderea temperaturilor, revine aceeași întrebare în rândul șoferilor: când este momentul potrivit pentru a schimba anvelopele de vară cu cele de iarnă? Mulți conducători auto încă mai cred că trebuie să aștepte prima ninsoare pentru a face trecerea, însă specialiștii avertizează că decizia corectă nu are legătură cu zăpada, ci cu temperatura de afară.

Cauciucurile de iarnă, din ce în ce mai scumpe

În ultimii ani, costurile de întreținere a mașinilor au crescut semnificativ. După scumpirile la carburant, la polițele RCA și la reparațiile din service, a venit și rândul anvelopelor de iarnă. Vulcanizările anunță că prețurile au urcat deja cu aproximativ 8% față de anul trecut, iar din luna noiembrie ar putea urma o nouă majorare, de până la 15%.

Pentru mulți șoferi, aceste creșteri sunt un motiv în plus să nu mai amâne schimbarea cauciucurilor. În prezent, un set de anvelope de iarnă pornește de la circa 2.000 de lei, dar poate ajunge până la 6.000 de lei, în funcție de marcă, dimensiune și performanță. Cele mai afectate de scumpiri sunt mărcile premium, însă și segmentul mediu de preț a urcat considerabil.

Totuși, cel mai important criteriu pentru schimbarea anvelopelor nu este prețul, ci temperatura medie zilnică. Conform recomandărilor specialiștilor auto, anvelopele de iarnă trebuie montate imediat ce temperaturile coboară constant sub 7 grade Celsius, chiar dacă afară nu ninge și drumurile sunt uscate.

Ce riști dacă nu schimbi anvelopele la timp

Motivul este simplu: cauciucurile de vară sunt concepute pentru a oferi aderență la temperaturi ridicate, însă la frig își pierd elasticitatea. Astfel, scade semnificativ capacitatea de frânare și stabilitatea mașinii, mai ales pe asfalt rece, umed sau alunecos. Prin urmare, trecerea la anvelopele de iarnă nu este doar o obligație legală în anumite condiții, ci și o măsură esențială de siguranță.

Statisticile arată că anul acesta șoferii români sunt mai atenți: aproximativ 65% dintre comenzile din această perioadă sunt pentru anvelope de iarnă, restul fiind pentru modele „all season”, preferate de cei care circulă mai puțin sau doar în zone urbane.

Pe lângă siguranță, există și argumentul economic. O montare din timp prelungește durata de viață a cauciucurilor și previne uzura inegală a celor de vară. Așadar, nu trebuie să ningă pentru a pune cauciucurile de iarnă. Este suficient ca termometrul să arate 7 grade sau mai puțin pentru ca mașina ta să aibă nevoie de un alt tip de aderență — una care să ofere siguranță, indiferent de ce surprize aduce sezonul rece.