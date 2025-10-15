Ce trebuie să faci ca să nu mai pornească centrala la fiecare oră când e ger afară. Setările optime de temperatură pentru facturi mai mici

Când afară temperaturile scad brusc, mulți români observă că centrala termică pornește și se oprește foarte des, uneori chiar de mai multe ori pe oră.

Acest comportament crește semnificativ consumul de gaz și poate reduce durata de viață a echipamentului. Specialiștii atrag atenția că pornirile frecvente indică o reglare incorectă a sistemului sau pierderi mari de căldură în locuință.

Există însă soluții simple care pot stabiliza funcționarea centralei și pot reduce considerabil costurile cu încălzirea, chiar și în perioadele de ger.

De ce centrala pornește atât de des

Centrala este programată să repornească automat atunci când temperatura din locuință scade sub nivelul setat pe termostat. Într-o casă insuficient izolată, pierderile de căldură sunt rapide, așa că sistemul este nevoit să funcționeze aproape continuu. Ferestrele vechi, ușile neetanșe și pereții neizolați contribuie la scăderea temperaturii interioare în doar câteva zeci de minute.

În plus, mulți proprietari setează centrala la temperaturi prea ridicate, crezând că astfel încălzirea se va face mai repede. În realitate, temperatura mare determină opriri dese și cicluri scurte de funcționare, ceea ce duce la un consum mai mare de gaz și la uzura prematură a pieselor.

Temperatura optimă pentru confort și economie

Experții în eficiență energetică recomandă menținerea unei temperaturi constante între 20 și 21°C în timpul zilei. Este nivelul ideal care asigură confort fără a forța centrala. Creșterea temperaturii peste 22°C duce la un consum suplimentar de aproximativ 7–8%.

Noaptea sau în perioadele în care nu e nimeni acasă, temperatura poate fi redusă la 18–19°C, suficient pentru a preveni răcirea pereților și a instalației. Astfel, centrala va lucra mai puțin pentru a reveni la nivelul dorit.

Ce temperatură trebuie setată când e ger afară

Atunci când temperaturile exterioare scad sub 0°C, centrala trebuie ajustată pentru a face față frigului, dar fără a consuma excesiv.

Pentru centralele în condensație, temperatura apei din instalație ar trebui setată la 60–65°C în perioadele de ger. În acest interval, eficiența rămâne ridicată, iar confortul termic este stabil.

În cazul centralelor convenționale, se poate urca până la 70–75°C, dar este important ca termostatul de ambient să mențină o temperatură constantă în cameră, în jur de 21°C.

Specialiștii recomandă, de asemenea, folosirea modului „antigel” (dacă există în meniul centralei), care previne înghețarea apei din sistem atunci când afară se înregistrează temperaturi negative extreme.

Cum reglezi corect centrala pentru consum redus

Montarea unui termostat de ambient programabil este cea mai simplă soluție pentru a controla frecvența pornirilor. Acesta permite setarea diferitelor temperaturi în funcție de intervalul orar – de exemplu, mai scăzută noaptea și mai ridicată dimineața.

Temperatura apei care circulă prin calorifere are, de asemenea, un impact major asupra eficienței. Pentru centralele moderne, 55–57°C este optim în zilele reci, iar în perioadele de ger se poate crește gradual până la 60–65°C.

O altă recomandare utilă este montarea de robineți termostatabili pe fiecare calorifer. Aceștia permit reglarea temperaturii individual pe camere și reduc pierderile de energie în spațiile mai puțin folosite.

Alte măsuri care reduc pierderile de căldură

Pentru o eficiență maximă, locuința trebuie bine izolată. Ferestrele și ușile trebuie să fie etanșe, iar pereții exteriori ar trebui să fie protejați cu materiale termoizolante. Chiar și detalii mici – cum ar fi montarea periei la ușa de la intrare sau folosirea perdelelor groase – pot face diferența.

În plus, nu este recomandat să oprești complet centrala atunci când pleci de acasă. Este mai economic să o lași să mențină o temperatură de bază de 17–18°C, decât să o repornești de la zero după câteva ore de răcire.

Întreținerea regulată contează

Un motiv frecvent pentru funcționarea haotică a centralei este lipsa întreținerii. Aerul din instalație, presiunea incorectă sau depunerile de calcar pot face ca sistemul să consume mai mult. O revizie anuală efectuată de un tehnician autorizat previne defecțiunile și asigură un randament optim.

De asemenea, aerisirea caloriferelor la începutul sezonului rece este obligatorie. Dacă instalația nu funcționează uniform, centrala va porni mai des pentru a compensa zonele reci.

Ca să nu mai pornească centrala la fiecare oră atunci când afară e ger, trebuie să menții un echilibru între reglaje, izolație și temperatură constantă. Păstrează 20–21°C în casă, setează apa la 60–65°C în zilele foarte reci, folosește termostate programabile și nu opri complet centrala.

Cu aceste ajustări simple, vei obține nu doar confort termic constant, ci și facturi mai mici la gaz, chiar și în cele mai friguroase nopți de iarnă.