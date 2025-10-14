Ultima ora
Cum te afectează inflația de aproape 10% din România. Cum se calculează și care sunt consecințele, pe înțelesul tuturor
14 oct. 2025 | 12:30
de Daoud Andra

Cum poţi păstra căldura în locuinţă. Centrala termică va porni astfel din ce în ce mai rar

Cum poţi păstra căldura în locuinţă. Centrala termică va porni astfel din ce în ce mai rar
Odată cu venirea sezonului rece, fiecare grad în plus de confort termic contează. Facturile la energie pot crește semnificativ în lunile de iarnă, însă cu câteva trucuri simple și eficiente, poți menține căldura în casă pentru mai mult timp, iar centrala termică va porni mult mai rar. Totul ține de modul în care reușești să conservi aerul cald și să eviți pierderile de energie.

Trucuri care te ajută să faci economie la căldură

1. Etanșează ferestrele și ușile

Primul pas către o locuință mai călduroasă este eliminarea curenților de aer. Chiar și cele mai mici fisuri pot lăsa frigul să pătrundă în interior. Montează benzi de izolare din cauciuc, spumă sau silicon în jurul tocurilor de uși și ferestre. Acestea blochează pierderile de căldură și împiedică pătrunderea aerului rece. În cazul ferestrelor mai vechi, poți adăuga și o folie termică transparentă, ușor de aplicat, care creează un strat izolant suplimentar.

2. Alege perdele și draperii groase

Textilele joacă un rol important în conservarea căldurii. Perdelele groase sau draperiile din materiale dense (catifea, bumbac gros, in dublat) ajută la păstrarea căldurii în cameră. Trage-le seara, când temperatura scade, pentru a împiedica aerul rece de la geamuri să pătrundă în interior. Ziua, lasă-le deschise pentru a permite razelor soarelui să încălzească natural spațiul.

3. Lasă aerul cald să circule liber

De multe ori, fără să ne dăm seama, blocăm eficiența sistemului de încălzire. Caloriferele nu trebuie acoperite cu perdele, mobilier sau haine, deoarece acestea împiedică circulația aerului cald. Ideal este să păstrezi un spațiu liber de cel puțin 30–40 cm în jurul caloriferelor, pentru ca aerul cald să se poată distribui uniform în întreaga cameră.

4. Profită de lumina naturală

Soarele este o sursă gratuită de energie. În timpul zilei, ridică jaluzelele și trage perdelele, mai ales la ferestrele orientate spre sud. Chiar și în zilele reci de iarnă, razele solare pot crește temperatura interioară cu un grad sau două, reducând nevoia de pornire a centralei.

Cum aerisești corect

5. Închide ușile între camere

Poate părea un detaliu minor, dar ușile închise ajută la menținerea temperaturii constante în camerele folosite. Astfel, căldura nu se va risipi în holuri sau încăperi neîncălzite. Dacă locuiești într-un apartament mai mare, păstrează închise camerele în care nu stai des, iar centrala va funcționa mai rar.

6. Izolează podeaua cu covorașe și carpete groase

Podelele reci pot scădea semnificativ senzația de confort termic. Adaugă covoare groase sau carpete în camere, mai ales dacă ai gresie sau parchet subțire. Ele acționează ca o barieră termică și reduc pierderea de căldură prin pardoseală.

7. Aerisește scurt și eficient

Aerul curat este esențial, dar modul în care aerisești contează. Deschide ferestrele larg timp de 5–10 minute dimineața și seara, pentru a schimba rapid aerul din încăpere. Evită să le lași întredeschise ore întregi, deoarece astfel pereții și mobilierul se răcesc, iar centrala va consuma mai mult gaz pentru a readuce temperatura la nivelul optim.

