Temperatura apei din boiler pentru a scădea cu 18% factura la curent. Setarea corectă

Vrei să plătești mai puțin la energie fără să renunți la confort? O soluție simplă, dar extrem de eficientă, este să reduci temperatura boilerului. Vezi în rândurile de mai jos cu cât trebuie ajustată.

Cum obții o factură mai mică, după ce reduci temperatura apei din boiler

Da, o simplă rotire a unui buton poate face o diferență reală la facturi, fără să simți nicio schimbare în confortul de zi cu zi.

Încălzirea apei reprezintă între 14% și 18% din factura totală de energie a unei gospodării, potrivit Departamentului Energiei din SUA. Asta înseamnă că, într-un apartament mediu, costul anual pentru apă caldă poate depăși echivalentul a 1500-2000 de lei.

Dacă ai observat că facturile la gaz sau curent au tot crescut în ultimele luni, este posibil ca și boilerul tău să fie parte din problemă.

Temperatura ideală a boilerului

Specialiștii recomandă setarea boilerului la 120°F (aproximativ 49°C). Majoritatea boilerelor vin din fabrică setate la 140°F (60°C), dar reducerea temperaturii poate aduce economii între 4% și 22%, adică până la 2000 de lei anual, potrivit Departamentului Energiei.

Chiar și la 49°C, apa va fi suficient de caldă pentru dușuri, spălat vase sau rufe, iar riscul de arsură accidentală scade considerabil.

Temperaturile de 60°C pot provoca arsuri de gradul doi sau trei în doar 5 secunde. Prin reducerea temperaturii, te protejezi nu doar financiar, ci și fizic.

Tot mai mulți producători mari de boilere recomandă deja în manualele de instalare setarea implicită la 49°C, tocmai pentru a combina siguranța cu eficiența energetică.

Cum se face ajustarea

Schimbarea temperaturii boilerului este simplă: trebuie doar să rotești butonul termostatului sau să introduci valoarea dorită pe ecranul digital (în cazul modelelor moderne). Dacă nu știi exact unde se află termostatul, verifică manualul de utilizare sau cere sfatul unui specialist. După ajustare, Departamentul Energiei recomandă un test rapid:

Deschide robinetul de apă caldă cel mai îndepărtat de boiler, după care măsoară temperatura apei cu un termometru. Dacă nu corespunde cu valoarea dorită, ajustează din nou termostatul și verifică peste două ore.

Alte metode simple de economisire

Reducerea temperaturii boilerului e doar un pas dintr-un set mai larg de obiceiuri care pot diminua costurile lunare.

Ce mai poți face? Ei bine, stinge luminile când nu ești în cameră, spală rufele la temperaturi joase și instalează un termostat inteligent sau alte dispozitive smart de economisire a energiei.