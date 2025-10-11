Boilerele ar putea fi interzise în Uniunea Europeană din 2027: metalul care ar putea bloca producția

O simplă omisiune administrativă la nivelul Uniunii Europene ar putea provoca o criză neașteptată în milioane de locuințe europene – inclusiv în România.

Din 2027, boilerele și alte sisteme de încălzire a apei ar putea deveni imposibil de fabricat sau comercializat, din cauza neautorizării unui metal esențial folosit în procesul de producție.

Hafniul, metalul care menține apa caldă, omis din lista substanțelor sigure

Comisia Europeană a publicat deja o listă de substanțe considerate sigure pentru utilizare în produse ce intră în contact cu apa potabilă. Lista va intra în vigoare începând cu anul 2027 și include metale precum aluminiul, cuprul sau zincul.

Totuși, hafniul – un metal rar, folosit în compoziția emailurilor care izolează rezervoarele boilerelor – nu apare pe această listă.

Hafniul este utilizat în mod frecvent sub formă de oxid de hafniu, un material extrem de rezistent la coroziune și temperaturi ridicate.

Acesta se aplică pe pereții interiori ai rezervoarelor de apă caldă și ai vaselor emailate de bucătărie, având rolul de a preveni ruginirea și de a menține apa caldă pentru perioade mai lungi.

Producătorii avertizează: fără hafniu, boilerele nu vor mai putea fi fabricate

Industria producătoare de boilere și centrale termice avertizează că absența hafniului din lista substanțelor permiseva duce, practic, la interzicerea producției acestor echipamente.

„Emailul utilizat pentru protejarea rezervoarelor conține oxid de hafniu. Fără el, nu putem asigura durabilitatea și siguranța produsului. Practic, din 2027, niciun boiler nu va mai putea fi fabricat legal în UE”, au transmis reprezentanți ai industriei, citați de publicațiile de profil din Germania și Franța.

Pentru a evita blocarea pieței, asociațiile de producători au depus deja un dosar la Bruxelles, cerând includerea metalului pe lista oficială a substanțelor sigure. Dosarul este analizat de Comitetul European pentru Produse Chimice, însă procesul birocratic ar putea dura luni întregi.

Ce se poate întâmpla după 2027

Dacă hafniul nu va fi aprobat până în 2027, fabricanții vor fi nevoiți fie să oprească producția de boilere, fie să găsească alternative tehnologice, ceea ce ar duce la scumpiri masive ale echipamentelor de încălzire a apei.

Specialiștii avertizează că impactul ar putea fi major, întrucât milioane de gospodării europene, inclusiv românești, folosesc boilere emailate cu oxid de hafniu. Înlocuirea materialului cu o variantă sigură, dar la fel de eficientă, ar presupune costuri de cercetare uriașe și o reluare a procesului de certificare pentru fiecare model în parte.