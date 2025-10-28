Ultima ora
Televizoarele 4K și 8K nu oferă beneficii vizibile față de modelele 2K în sufrageria ta de la bloc, conform unui studiu
Adevărul despre televizoarele 4K și 8K / Foto: TLC

Cercetători de la Universitatea Cambridge și compania Meta susțin că, pentru un living obișnuit, diferențele de claritate între un televizor 2K și unul 4K sau 8K sunt practic inexistente.

Conform studiului publicat în Nature Communications, ochiul uman nu poate distinge detalii suplimentare la o anumită distanță, indiferent de numărul de pixeli adăugați.

„Dincolo de un anumit prag, orice creștere a rezoluției devine inutilă, ochiul pur și simplu nu o mai percepe”, a explicat dr. Maliha Ashraf, autoarea principală a studiului, potrivit publicației The Guardian.

Cât poate distinge, de fapt, ochiul uman

Echipa de cercetare a folosit un monitor 4K de 27 de inch montat pe o platformă mobilă, pentru a testa limitele vederii a 18 participanți cu acuitate vizuală normală.

Subiecții au privit alternativ două imagini, una cu linii verticale fine, în diverse combinații de culori, și una uniform gri, și au trebuit să indice care dintre ele conținea modelul.

Rezultatele au arătat că ochiul uman poate distinge, în medie, 94 de pixeli per grad (PPD) pentru imagini în tonuri de gri și 89 PPD pentru combinații roșu-verde.

În cazul nuanțelor galben-violet, sensibilitatea scade la 53 PPD. Aceste valori sunt mult peste limita presupusă de viziunea „20/20”, care corespunde la 60 PPD.

Într-un test suplimentar, 12 participanți au fost rugați să evalueze claritatea textului alb pe fundal negru (și invers), iar rezultatele au confirmat aceleași limite de percepție.

Când rezoluția devine inutilă

Pe baza experimentelor, cercetătorii au realizat un grafic și un calculator online care permit utilizatorilor să verifice dacă dimensiunea ecranului și distanța de vizionare depășesc capacitatea de rezoluție a ochiului uman.

De exemplu, cineva care are un televizor 4K de 44 de inch și îl privește de la aproximativ 2,5 metri distanță deja atinge limita vizuală. În acest caz, un model 8K de aceeași dimensiune nu ar oferi o imagine percepută ca mai clară.

Concluzia studiului este clară: în majoritatea locuințelor, investiția într-un televizor ultra-HD nu aduce un câștig vizual real.

Dimpotrivă, cercetătorii consideră că goana după rezoluții tot mai mari este adesea doar o formă de marketing, fără beneficii perceptibile pentru ochiul uman.

Așadar, poate că, înainte să-ți cumperi un televizor mai scump decât este cazul, să ai grijă să-ți achiziționezi prima dată un castel.

