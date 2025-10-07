Ultima ora
Se modifică Codul Muncii: ce drepturi noi primesc angajații care lucrează între 22:00 și 06:00
07 oct. 2025 | 14:22
de Daoud Andra

Cât curent consumă un televizor smart lăsat pornit toată ziua. Cât de mult îți crește factura lunar

Social
Cât curent consumă un televizor smart lăsat pornit toată ziua. Cât de mult îți crește factura lunar
Cu cât încarcă factura un televizor care merge toată ziua (FOTO: Freepik)

Într-o perioadă în care televizorul nu mai este doar un aparat pentru vizionat emisiuni, ci un adevărat centru multimedia conectat la internet, mulți români își lasă televizoarele smart pornite ore întregi, uneori chiar toată ziua. Fie pentru știri, muzică, fundal sonor sau desene animate pentru copii, obiceiul pare inofensiv — până când se vede pe factura de energie. Dar cât curent consumă, de fapt, un televizor smart lăsat pornit non-stop?

Consum mediu al unui televizor smart

Un televizor modern are un consum de energie care variază în funcție de diagonala ecranului, tehnologia folosită (LED, OLED, QLED) și setările de luminozitate. În medie:

  • un TV LED de 80 cm (32″) consumă între 30 și 50 W pe oră;
  • un TV de 109 cm (43″) – aproximativ 70–100 W;
  • un TV de 127 cm (50″) – între 100 și 150 W;
  • un TV OLED de 140 cm (55″) poate ajunge la 150–200 W.

Dacă presupunem un consum mediu de 100 W/h, adică 0,1 kWh, putem estima ușor cât înseamnă în bani dacă televizorul funcționează toată ziua.

Calculul costului zilnic și lunar

Să luăm un exemplu concret:

Televizor smart cu consum mediu de 100 W/h

Timp de funcționare: 24 de ore/zi

Tariful mediu la energie electrică: 1 leu/kWh (cu taxe și TVA incluse).

Consum zilnic: 0,1 kWh × 24 ore = 2,4 kWh/zi
Cost zilnic: 2,4 × 1 leu = 2,4 lei/zi
Cost lunar (30 zile): 2,4 × 30 = 72 lei/lună

Așadar, doar pentru faptul că televizorul rămâne aprins toată ziua, factura ta de curent poate crește cu aproximativ 70 de lei pe lună.

Dacă ai un televizor mai mare sau mai performant, de exemplu un OLED de 55 inch cu un consum de 150 W/h, costul crește proporțional:
0,15 kWh × 24 ore × 30 zile × 1 leu = 108 lei/lună.

Ce se întâmplă când îl lași pe modul standby

Mulți cred că oprirea televizorului din telecomandă elimină consumul complet. În realitate, modul standby continuă să consume curent, de obicei între 0,3 și 1 W. Poate părea nesemnificativ, dar anual înseamnă 2–3 kWh consumați degeaba.

De aceea, specialiștii recomandă scoaterea televizorului din priză sau utilizarea unei prize smart cu întrerupător automat atunci când nu este folosit perioade lungi.

Cum poți reduce consumul

Dacă nu vrei să renunți la confort, poți lua câteva măsuri simple:

  • Redu luminozitatea ecranului la 50–70%.
  • Activează modul „eco” sau „energy saving”.
  • Oprește complet televizorul noaptea sau când nu ești acasă.
  • Folosește funcția de oprire automată după o perioadă de inactivitate.

Un televizor smart lăsat pornit toată ziua poate părea o cheltuială minoră, dar la sfârșitul lunii se transformă într-o sumă consistentă. Un consum aparent mic de 100 W/h înseamnă aproape 70–100 de lei pe lună adăugați la factură — bani care s-ar putea economisi ușor printr-un simplu gest: apăsarea butonului de oprire.

Revin temperaturile de peste 20 de grade Celsius. Prognoza meteo pentru perioada 6 – 19 octombrie 2025
Recomandări
Tichete de masă 2025 | În ce condiții le poți pierde și cum pot fi suspendate temporar
Tichete de masă 2025 | În ce condiții le poți pierde și cum pot fi suspendate temporar
Update Al patrulea județ care închide școlile din cauza Codului roșu. În București se ia în calcul un sistem hibrid. Primăria Capitalei pune la dispoziție un număr gratuit pentru urgențe
Update Al patrulea județ care închide școlile din cauza Codului roșu. În București se ia în calcul un sistem hibrid. Primăria Capitalei pune la dispoziție un număr gratuit pentru urgențe
Un adolescent de 16 ani renunță la școală și strânge 1 milion de dolari cu ajutorul AI. Cum a convins investitorii proiectul său și ce promite Beem
Un adolescent de 16 ani renunță la școală și strânge 1 milion de dolari cu ajutorul AI. Cum a convins investitorii proiectul său și ce promite Beem
Două meserii noi apar oficial în România. Ce ocupații au fost adăugate în COR
Două meserii noi apar oficial în România. Ce ocupații au fost adăugate în COR
Cât te costă să-ți încarci telefonul, aspiratorul și laptopul zilnic – calcule complete
Cât te costă să-ți încarci telefonul, aspiratorul și laptopul zilnic – calcule complete
Schimbări majore la conducerea Apple – cine va fi urmașul lui Steve Jobs după Tim Cook. Se vehiculează numele lui John Ternus
Schimbări majore la conducerea Apple – cine va fi urmașul lui Steve Jobs după Tim Cook. Se vehiculează numele lui John Ternus
Ridley Scott critică dur cinematografia actuală: „Majoritatea filmelor de azi sunt un gunoi. Ne înecăm în mediocritate”
Ridley Scott critică dur cinematografia actuală: „Majoritatea filmelor de azi sunt un gunoi. Ne înecăm în mediocritate”
Țara din Europa care impune limită de viteză de 80 km/h pe autostradă. Măsura vizează peste 1000 de kilometri
Țara din Europa care impune limită de viteză de 80 km/h pe autostradă. Măsura vizează peste 1000 de kilometri
Revista presei
Adevarul
Regiunea din România care se sălbăticește în ritm alert. Satele dispar unul câte unul și sunt înghițite de pădure
Playsport.ro
Rapid, noul lider din România. Giuleștenii au câștigat cu Farul și au depășit-o pe Craiova: ”Mă bucur enorm de mult”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Cum să prăjești carnea sau ouăle fără ca uleiul să sară peste tot. Trucul de două secunde care previne haosul din bucătărie
Playtech Știri
Horoscop zilnic 8 octombrie 2025. Zodia care atrage norocul în dragoste și bani mai mult ca oricând
Playtech Știri
Horoscop zilnic 7 octombrie 2025. O zodie are parte de provocări majore, iar alta își găsește jumătatea
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...