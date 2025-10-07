Cât curent consumă un televizor smart lăsat pornit toată ziua. Cât de mult îți crește factura lunar

Într-o perioadă în care televizorul nu mai este doar un aparat pentru vizionat emisiuni, ci un adevărat centru multimedia conectat la internet, mulți români își lasă televizoarele smart pornite ore întregi, uneori chiar toată ziua. Fie pentru știri, muzică, fundal sonor sau desene animate pentru copii, obiceiul pare inofensiv — până când se vede pe factura de energie. Dar cât curent consumă, de fapt, un televizor smart lăsat pornit non-stop?

Consum mediu al unui televizor smart

Un televizor modern are un consum de energie care variază în funcție de diagonala ecranului, tehnologia folosită (LED, OLED, QLED) și setările de luminozitate. În medie:

un TV LED de 80 cm (32″) consumă între 30 și 50 W pe oră;

un TV de 109 cm (43″) – aproximativ 70–100 W;

un TV de 127 cm (50″) – între 100 și 150 W;

un TV OLED de 140 cm (55″) poate ajunge la 150–200 W.

Dacă presupunem un consum mediu de 100 W/h, adică 0,1 kWh, putem estima ușor cât înseamnă în bani dacă televizorul funcționează toată ziua.

Calculul costului zilnic și lunar

Să luăm un exemplu concret:

Televizor smart cu consum mediu de 100 W/h

Timp de funcționare: 24 de ore/zi

Tariful mediu la energie electrică: 1 leu/kWh (cu taxe și TVA incluse).

Consum zilnic: 0,1 kWh × 24 ore = 2,4 kWh/zi

Cost zilnic: 2,4 × 1 leu = 2,4 lei/zi

Cost lunar (30 zile): 2,4 × 30 = 72 lei/lună

Așadar, doar pentru faptul că televizorul rămâne aprins toată ziua, factura ta de curent poate crește cu aproximativ 70 de lei pe lună.

Dacă ai un televizor mai mare sau mai performant, de exemplu un OLED de 55 inch cu un consum de 150 W/h, costul crește proporțional:

0,15 kWh × 24 ore × 30 zile × 1 leu = 108 lei/lună.

Ce se întâmplă când îl lași pe modul standby

Mulți cred că oprirea televizorului din telecomandă elimină consumul complet. În realitate, modul standby continuă să consume curent, de obicei între 0,3 și 1 W. Poate părea nesemnificativ, dar anual înseamnă 2–3 kWh consumați degeaba.

De aceea, specialiștii recomandă scoaterea televizorului din priză sau utilizarea unei prize smart cu întrerupător automat atunci când nu este folosit perioade lungi.

Cum poți reduce consumul

Dacă nu vrei să renunți la confort, poți lua câteva măsuri simple:

Redu luminozitatea ecranului la 50–70%.

Activează modul „eco” sau „energy saving”.

Oprește complet televizorul noaptea sau când nu ești acasă.

Folosește funcția de oprire automată după o perioadă de inactivitate.

Un televizor smart lăsat pornit toată ziua poate părea o cheltuială minoră, dar la sfârșitul lunii se transformă într-o sumă consistentă. Un consum aparent mic de 100 W/h înseamnă aproape 70–100 de lei pe lună adăugați la factură — bani care s-ar putea economisi ușor printr-un simplu gest: apăsarea butonului de oprire.