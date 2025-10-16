Ultima ora
Transalpina se închide din nou. Circulația a fost oprită din cauza viscolului și a riscului de avalanșe
16 oct. 2025 | 20:53
de Andrei Simion

TEHNLOGIE, ȘTIINȚĂ & DIGITAL
Telefonul-robot Honor cu AI promite un smartphone care simte, înțelege și acționează
Honor a prezentat „Robot Phone”, un concept de smartphone cu mini-robot integrat în modulul foto și AI multimodală, gândit ca „companion” care să simtă, să înțeleagă și să acționeze. (Foto: Honor)

Honor a prezentat „Robot Phone”, un concept care îmbină un smartphone clasic cu un mini-robot capabil să se ridice din modulul foto și să execute sarcini asistate de inteligență artificială. Dezvăluit pe 15 octombrie, odată cu lansarea seriei Magic8 în China, proiectul marchează o etapă importantă în „Honor Alpha Plan”, strategia cu care producătorul chinez vrea să împingă dincolo de limite formatul actual de telefon.

Un telefon cu „mini gimbal” integrat și inteligență multimodală

În materialul de prezentare, terminalul arată ca un smartphone obișnuit până când modulul foto se deschide și lasă să iasă un mic robot cu aer de gimbal, poziționat în partea superioară a carcasei. Potrivit Honor, acesta ar combina capabilități robotice cu IA multimodală și tehnici avansate de imagine mobilă, pentru a asista utilizatorul în activitățile zilnice.

Compania vorbește despre un „telefon inteligent emoțional”, capabil să perceapă, să evolueze și să coexiste cu utilizatorul. În scenariile prezentate, Robot Phone poate realiza fotografii de grup fără intervenție, poate sugera ținute pentru un eveniment sau chiar poate liniști un bebeluș. Honor subliniază că formatul propus „depășește granițele smartphone-ului tradițional” cu ambiția de a deveni un „companion de viață”.

telefon robot honor inovatie

Dispozitivul este încă la stadiu de concept, cu promisiunea unei „premiere mondiale” la MWC Barcelona în martie 2026, fără specificații tehnice sau calendar comercial. (Foto: Honor)

De la concept la scenă globală în 2026

Robot Phone este, deocamdată, un concept. Honor indică faptul că detaliile complete vor fi prezentate în martie 2026, la MWC Barcelona, unde promite „premiera mondială”. Până atunci, proiectul rămâne vitrina viziunii Honor de a aduce o „inteligență artificială centrată pe om”, menită să „maximizeze potențialul uman” în interacțiunea cu dispozitivele mobile.

Producătorul descrie demersul în termeni vizionari: un dispozitiv cu „super-creierul” IA, capabil să perceapă instant mediul utilizatorului, cu „super-mobilitatea” unui robot care împărtășește momentele importante și care se poate transforma în „aparat foto personal” pentru a surprinde cu precizie amintiri. Deși clipul de prezentare pare să includă secvențe generate pe computer, mesajul principal rămâne clar: Honor testează viitorul unui telefon care nu doar răspunde la comenzi, ci interacționează proactiv cu lumea din jurul tău.

În lipsa unui calendar comercial sau a unor specificații tehnice, Robot Phone rămâne un anunț de direcție: un smartphone care „simte, înțelege și acționează”, cu hardware mobil și un mini-robot integrat, aflat însă încă în stadiul de explorare conceptuală.

Iarna 2025/2026 va fi cu ninsori şi ger. La Nina aduce anomalii negative de temperaturi
