HONOR Magic V5, cel mai subțire smartphone pliabil din lume, a ajuns oficial în România

HONOR a lansat pe piața din România noul său vârf de gamă în segmentul telefoanelor pliabile – HONOR Magic V5. Dispozitivul impresionează prin grosimea de doar 8,8 mm, devenind astfel cel mai subțire telefon pliabil disponibil la nivel global. Pe lângă designul spectaculos, Magic V5 promite performanță de top, autonomie mare, rezistență sporită și funcții AI avansate, fiind gândit atât pentru productivitate, cât și pentru divertisment. Prețul de pornire este de 9.999 RON.

Potrivit companiei, lansarea în România marchează o etapă importantă în extinderea tehnologiilor pliabile, HONOR colaborând cu Google și Qualcomm pentru integrarea celor mai recente capabilități AI. Noul model îmbină portabilitatea extremă cu un set complet de funcții pentru utilizatorii activi, fără a sacrifica performanța sau durata de viață a bateriei.

Design ultra-subțire și autonomie impresionantă

Magic V5 este construit printr-un proces de producție asistat de AI, care permite obținerea unui profil de doar 8,8 mm și o greutate de 217 grame. Carcasa include protecția HONOR Anti-scratch NanoCrystal Shield și întărituri din fibră de carbon, ceea ce îi conferă rezistență la praf și apă, cu certificările IP58 și IP59.

Bateria de 5.820 mAh folosește tehnologie cu siliciu-carbon, având un conținut de siliciu de 15% în celule. Acest detaliu tehnic îi oferă o autonomie peste medie în segmentul telefoanelor pliabile, fără a compromite dimensiunile.

Sub capotă, Magic V5 integrează platforma Qualcomm Snapdragon 8 Elite Mobile, asigurând performanțe ridicate atât în aplicațiile de productivitate, cât și în jocuri și editare media. Telefonul beneficiază de un sistem foto AI Falcon Camera, format dintr-o cameră principală de 50 MP, o cameră ultra-wide tot de 50 MP și un teleobiectiv periscop de 64 MP. Funcțiile AI Enhanced Portrait, AI Super Zoom și Motion Sensing Capture permit realizarea unor fotografii detaliate, în orice condiții de lumină.

Productivitate și creativitate pe ecran mare

HONOR Magic V5 dispune de două ecrane – unul interior de 7,95 inci și unul exterior de 6,43 inci – ambele compatibile cu stylusul HONOR Magic-Pen (achiziționat separat). Funcția Multi-Flex Mode permite rularea simultană a până la trei aplicații, fiind ideală pentru multitasking.

Telefonul vine cu MagicOS 9.0 și cu asistentul Google Gemini preinstalat. Astfel, poți folosi AI-ul pentru redactare, planificare sau brainstorming, iar funcția Live îți poate explica informațiile afișate pe ecran sau prin cameră, direct în conversație. Activarea rapidă a lui Gemini se face printr-o dublă atingere pe spatele telefonului.

Pentru cei care iau frecvent notițe, aplicația HONOR Notes folosește AI pentru rezumare, corecturi și transcriere, iar aplicația Recorder poate traduce și transcrie în timp real. Pe partea creativă, funcția AI Image to Video transformă fotografiile în clipuri video dinamice, iar AI Cutout, AI Eraser, AI Outpainting și AI Upscale adaugă un plus de control în editarea imaginilor.

Conectivitate extinsă și lansarea tabletei HONOR Pad 10

Magic V5 aduce îmbunătățiri semnificative la transferul de fișiere prin HONOR Share, cu compatibilitate Android, iOS, macOS și Windows. De asemenea, permite migrarea completă a datelor de pe iPhone, inclusiv contacte, poze, calendare și fișiere profesionale.

Modelul este disponibil în culorile Ivory White, Black și Dawn Gold, iar până la 31 august poate fi achiziționat cu reduceri de până la 300 EUR sub formă de voucher sau discount. În plus, cumpărătorii primesc planul HONOR Care+ Screen Protection, care acoperă gratuit o reparație a ecranului în primele șase luni.

Alături de Magic V5, compania a adus în România și tableta HONOR Pad 10, cu ecran IPS de 12,1 inci 2.5K, rată de refresh de 120 Hz, procesor Snapdragon 7 Gen 3, 8 GB RAM și baterie de 10.100 mAh. Aceasta este destinată atât consumului multimedia, cât și activităților profesionale, având un corp metalic subțire de 6,29 mm și greutate de 525 grame.

Lansarea HONOR Magic V5 confirmă faptul că segmentul telefoanelor pliabile devine tot mai competitiv, iar integrarea avansată a funcțiilor AI poate fi un factor decisiv în alegerea utilizatorilor care caută un dispozitiv premium, versatil și pregătit pentru viitor.