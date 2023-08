Top telefoane chinezești – cele mai bune smartphone-uri când nu ai bani de Samsung sau iPhone

Nu toată lumea caută un telefon de ultimă generație.

Marea majoritate a oamenilor sunt interesați de un telefon care să fie ieftin și decent.

Puțini oameni sunt cei care dau peste 1.000 de euro pe cele mai noi apariții de pe piața telefoanelor smart.

Așadar, dacă ești interesat de un telefon bun și care să nu îți facă gaură în portofel, mai jos, ți-am pregătit o listă.

Vivo Y35

Seria Y de la Vivo este gama companiei cu cea mai accesibilă gamă de smartphone-uri midrange și acum au lansat Vivo Y35. Vivo Y35 se alătură pentru a doua oară familiei smartphone-ului acum oficial al Cupei Mondiale FIFA 2022 din Qatar.

Seria Vivo Y35 îi urmează seriei Vivo Y33 de anul trecut și are două modele – una 4G și una 5G. Versiunea 4G pe care o avem în mână este un model mult mai bun decât fratele său. Versiunea 4G pe care o avem are un ecran de 1080p mai bun cu o rată de reîmprospătare de 90Hz, în timp ce versiunea 5G are un ecran de 720p.

Versiunea 5G are o configurație mai slabă a camerei, care include o cameră principală de 13 MP și macro de 2 MP și o cameră selfie de 5 MP, în timp ce versiunea 4G are o cameră principală de 50 MP cu o adâncime suplimentară de 2 MP și un senzor macro de 2 MP și o cameră selfie de 16 MP. Ei împart aceeași baterie, dar modelul 5G optează pentru încărcare cu fir de 15W, în timp ce versiunea 4G folosește încărcarea mult mai rapidă de 44W.

Versiunea 5G bate versiunea 4G doar folosind un chipset Dimensity 700 5G, în timp ce un procesor Snapdragon 680 alimentează modelul 4G. De asemenea, este livrat cu Android 13.

Xiaomi Poco M5s

Poco M5s ar trebui să convingă în principal cu un raport preț-performanță de primă clasă. La fel ca și Redmi Note 11S, smartphone-ul accesibil Poco renunță și la un modem 5G integrat, iar cele două smartphone-uri Xiaomi sunt foarte asemănătoare și dincolo de conectivitate. La fel ca modelul Redmi, Poco M5s folosește un afișaj AMOLED de 6,43 inci care este promovat ca având o luminozitate maximă de mai mult de 1000 nits. Bateria de 5.000 mAh a smartphone-ului Poco poate fi încărcată destul de rapid, de până la 33 de wați.

În interiorul gamei medii accesibile Poco rulează un MediaTek Helio G95 care poate folosi până la 6 GB de RAM. Cu o configurație mică de stocare de 4 GB RAM și 64 GB spațiu de stocare.

Samsung Galaxy F13

Gama de telefoane Galaxy F e relativ ignorată, dar acestea sunt telefoane bune și ieftine. F13 e Dual SIM, are 64 de GB de stocare și 4 GB de RAm, dar și procesor Exynos 850 care asigură o performanță bună. Ca majoritatea telefoanelor din această categorie este Dual SIM și se încarcă USB C, un alt lucru pe care să-l urmăriți atunci când căutați un telefon ieftin.

Ce-mi place la telefon e ecranul Full HD de 6,6 inci care este luminos și în culori foarte bune, probabil cel mai bun din această listă. Are card microSD și o cameră triplă ce-și face treaba în condiții de luminozitate potrivite.

Bateria e un avantaj – 6.000 de miliamperi, dar ecranul Full HD va consuma un pic mai mult, așa că ne așteptăm al 2 zile de autonomie.

Motorola Moto G13

Acesta este unul dintre cele mai noi telefoane lansate în categorie. Motorola a extins oferta de dispozitive, iar pentru 800 de lei acesta e un smartphone foarte bun, cu 128 de GB stocare, 4 GB RAM și un design tineresc, conform celor de la Start-up.

Procesorul MediaTek Helio G85 este destul de puternic inclusiv pentru niște jocuri simple, iar telefonul e unul ușor, doar 183 de grame. Display-ul de 6,5 inci e HD, iar camerele sunt suficiente pentru acest nivel – 50 de megapixeli wide, 2 megapixeli macro pentru poze cu flori și 2 megapixeli de adâncime, pentru portrete blurate corespunzător.

Bateria e de 5.000 de miliamperi și în combinația aceasta asigură o autonomie de aproximativ două zile.