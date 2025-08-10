Ultima ora
Cât te va costa factura la curent în septembrie dacă ești client Hidroelectrica. TVA-ul majorat se resimte
10 aug. 2025 | 10:14
de Diana Dumitrache

Telecabina care urcă spre Cetatea Deva este din nou funcțională. Cât costă o călătorie, funcţionează zilnic între orele 09:00 și 20:00

Actualitate
Telecabina care urcă spre Cetatea Deva este din nou funcțională. Cât costă o călătorie, funcţionează zilnic între orele 09:00 și 20:00
2imagini
Cetatea Deva, una dintre cele mai importante fortificaţii medievale din Transilvania (Sursa foto: Profimedia)

După o perioadă îndelungată de întrerupere cauzată de probleme tehnice, telecabina care facilitează accesul la Cetatea Deva a fost repusă în funcțiune.

Telecabina de la Cetatea Deva, din nou funcțională

Primăria Deva a anunțat că instalația este acum complet operațională, iar turiștii pot beneficia din nou de transportul pe cablu până în vârful dealului cetății.

„Vă invităm să descoperiţi farmecul fortăreţei medievale care veghează municipiul Deva de secole – un simbol istoric, accesibil acum şi cu telecabina”, se arată în comunicatul transmis de autoritățile locale.

Telecabina funcționează zilnic între orele 09:00 și 20:00, ultima urcare fiind programată la 19:15, iar ultima coborâre la 19:45. În ceea ce privește tarifele, acestea rămân neschimbate: o călătorie dus-întors costă 30 de lei pentru adulți, iar 15 lei pentru copiii sub 14 ani și pensionari. Persoanele cu dizabilități beneficiază de acces gratuit.

Problemele tehnice care au blocat telecabina au fost cauzate de defecțiuni la sistemul de transmisie a datelor radio. Deși Primăria anunțase la finalul anului trecut că instalația va fi reluată începând cu 8 ianuarie 2025, acest lucru nu s-a putut concretiza atunci. Era necesară montarea unei antene radio cu un cablu de 10 metri, pentru a asigura o conexiune stabilă fără interferențe, în funcție de poziționarea cabinei pe traseu.

Telecabina de la Cetatea Deva, din nou funcțională

Telecabina de la Cetatea Deva, din nou funcțională

Cetatea Deva, una dintre cele mai importante fortificații din Transilvania

În perioada în care instalația nu a funcționat, turiștilor li s-a recomandat să urce pe jos către Poarta 1, folosind unul dintre cele trei trasee marcate. Telecabina, deschisă pentru prima dată publicului la sfârșitul lunii martie 2024, s-a defectat la scurt timp după inaugurare, iar de atunci a funcționat intermitent, alternând perioadele de utilizare cu cele de revizie tehnică.

Cetatea Deva este una dintre cele mai importante fortificații medievale din Transilvania. Construită în secolul al XIII-lea, este atestată documentar din 1269 și a fost ridicată pe un deal vulcanic cu importanță strategică, de-a lungul Văii Mureșului. Traseul pe care se află coincide cu vechiul „Drum al Sării”, o rută importantă între Transilvania și Banat.

Deşi meteorologii spuneau că în august nu o să mai fie caniculă, se anunţă un nou cod roşu. Temperaturile vor depăşi 41 de grade
Recomandări
Accident pe A2, în urmă cu scurt timp. Traficul este deviat între Fetești și Drajna
Accident pe A2, în urmă cu scurt timp. Traficul este deviat între Fetești și Drajna
Rolul pe care îl are hârtia de sub micii din caserolă. Nu e pentru a-i separa
Rolul pe care îl are hârtia de sub micii din caserolă. Nu e pentru a-i separa
Cele mai recomandate staţiuni din Albania de români, în 2025. Unele sunt liniştite, altele sunt celebre pentru peisaje: „Merg de peste 6 ani”
Cele mai recomandate staţiuni din Albania de români, în 2025. Unele sunt liniştite, altele sunt celebre pentru peisaje: „Merg de peste 6 ani”
Putin vrea ca Ucraina să cedeze Moscovei 20% din țară. Ce părere au ucrainenii despre „Acordul din Alaska”? „Nu este corect, oamenii mor în timp ce ei negociază”
Putin vrea ca Ucraina să cedeze Moscovei 20% din țară. Ce părere au ucrainenii despre „Acordul din Alaska”? „Nu este corect, oamenii mor în timp ce ei negociază”
Coreea de Nord demontează boxele gigantice de la granița cu Sudul, folosite pentru propagandă. Gestul care a determinat această decizie
Coreea de Nord demontează boxele gigantice de la granița cu Sudul, folosite pentru propagandă. Gestul care a determinat această decizie
Distanţa la care poţi construi o casă față de rețele și utilități. Numărul exact de metri în cazul conductelor de apă sau gaze
Distanţa la care poţi construi o casă față de rețele și utilități. Numărul exact de metri în cazul conductelor de apă sau gaze
NASA vrea ca SUA să fie prima țară care pune un reactor nuclear pe Lună. Ce planuri au americanii și când vor să le ducă la capăt
NASA vrea ca SUA să fie prima țară care pune un reactor nuclear pe Lună. Ce planuri au americanii și când vor să le ducă la capăt
Nicușor Dan și familia, în vizită la Maia Sandu. S-au distrat la un festival din Republica Moldova, imagini rare cu președintele României
Nicușor Dan și familia, în vizită la Maia Sandu. S-au distrat la un festival din Republica Moldova, imagini rare cu președintele României
Revista presei
Adevarul
Măsurile de austeritate dincolo de cifrele reci. „Așa dispare încet o pizzerie. Nu leneșă, nu arsă, ci sufocată de costuri”
Playsport.ro
Andrei Gheorghiță pleacă de la FCSB și semnează cu o rivală din Superliga. Gigi Becali a făcut anunțul
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Playtech Știri
Anca Țurcașiu, cu nepoțica, la plajă. Reacția prietenilor de pe Facebook a fost promptă: ”Nu prea arăți a bunică!” FOTO
Playtech Știri
Trei zodii închid capitole dureroase. După Luna plină în Vărsător se face lumină în viața lor
Playtech Știri
Cum se pun ardeii copţi la borcan? Cantitatea perfectă de sare şi oţet pentru a rezista toată iarna
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William
Ego.ro
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei