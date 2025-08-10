Telecabina care urcă spre Cetatea Deva este din nou funcțională. Cât costă o călătorie, funcţionează zilnic între orele 09:00 și 20:00

După o perioadă îndelungată de întrerupere cauzată de probleme tehnice, telecabina care facilitează accesul la Cetatea Deva a fost repusă în funcțiune.

Telecabina de la Cetatea Deva, din nou funcțională

Primăria Deva a anunțat că instalația este acum complet operațională, iar turiștii pot beneficia din nou de transportul pe cablu până în vârful dealului cetății.

„Vă invităm să descoperiţi farmecul fortăreţei medievale care veghează municipiul Deva de secole – un simbol istoric, accesibil acum şi cu telecabina”, se arată în comunicatul transmis de autoritățile locale.

Telecabina funcționează zilnic între orele 09:00 și 20:00, ultima urcare fiind programată la 19:15, iar ultima coborâre la 19:45. În ceea ce privește tarifele, acestea rămân neschimbate: o călătorie dus-întors costă 30 de lei pentru adulți, iar 15 lei pentru copiii sub 14 ani și pensionari. Persoanele cu dizabilități beneficiază de acces gratuit.

Problemele tehnice care au blocat telecabina au fost cauzate de defecțiuni la sistemul de transmisie a datelor radio. Deși Primăria anunțase la finalul anului trecut că instalația va fi reluată începând cu 8 ianuarie 2025, acest lucru nu s-a putut concretiza atunci. Era necesară montarea unei antene radio cu un cablu de 10 metri, pentru a asigura o conexiune stabilă fără interferențe, în funcție de poziționarea cabinei pe traseu.

Cetatea Deva, una dintre cele mai importante fortificații din Transilvania

În perioada în care instalația nu a funcționat, turiștilor li s-a recomandat să urce pe jos către Poarta 1, folosind unul dintre cele trei trasee marcate. Telecabina, deschisă pentru prima dată publicului la sfârșitul lunii martie 2024, s-a defectat la scurt timp după inaugurare, iar de atunci a funcționat intermitent, alternând perioadele de utilizare cu cele de revizie tehnică.

Cetatea Deva este una dintre cele mai importante fortificații medievale din Transilvania. Construită în secolul al XIII-lea, este atestată documentar din 1269 și a fost ridicată pe un deal vulcanic cu importanță strategică, de-a lungul Văii Mureșului. Traseul pe care se află coincide cu vechiul „Drum al Sării”, o rută importantă între Transilvania și Banat.